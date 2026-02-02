HSY:n jätevedenpuhdistuksen tulokset olivat ennätystasolla vuonna 2025
19.2.2026 08:40:00 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n jätevedenpuhdistus saavutti vuonna 2025 ennätykselliset tulokset. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoiden ravinnekuormitus Itämereen on nyt pienin kautta aikojen.
Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönotto vuonna 2022 on vähentänyt erityisesti typen vesistökuormitusta merkittävästi. HSY:n puhdistamoilta Itämereen johdettava typpikuorma on nyt alle puolet siitä, mitä se oli ennen Blominmäen käyttöönottoa.
Typen poistaminen jätevedestä tapahtuu biologisesti bakteerien avulla, mikä tekee prosessista vaativan erityisesti Suomen kylmissä vesissä.
Viime vuonna saavutimme typenpoiston osalta ennätykselliset tulokset, saimme poistettua typestä Viikinmäessä 94 prosenttia ja Blominmäessä 95 prosenttia, mikä on paremmin kuin mitä lupamääräykset edellyttävät. Puhdistusteho ylitti selvästi myös HSY:n sisäiset, lupamääräyksiä tiukemmat tavoitteet, HSY:n jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Kristian Sahlstedt kertoo.
Myös fosforinpoistoteho parani edellisvuodesta
Fosforinpoistossa tulokset olivat yhtä lailla erinomaisia. Vuonna 2025 sekä Viikinmäessä että Blominmäessä fosforista poistettiin yli 98 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat Viikinmäessä 97 prosenttia ja Blominmäessä 98 prosenttia. Fosforia on jätevedessä runsaasti, sillä sitä syntyy muun muassa syödystä ravinnosta ja pesuaineista.
Blominmäessä fosforinpoistoa tehostetaan kiekkosuodatuksella, joka nostaa puhdistustulosta entisestään.
Puhdistamo onnistui viime vuonna pitämään fosforipitoisuuden käsitellyssä jätevedessä erittäin matalana, keskimäärin tasolla 0,1 milligrammaa litrassa (mg/l) ja kahden peräkkäisen vuosineljänneksen ajan jopa alle sen. Tätä voidaan pitää maailman ykkösluokkaan kuuluvana tuloksena, Sahlstedt jatkaa.
Sekä Viikinmäessä että Blominmäessä myös fosforinpoistotulokset ylittävät sen, mitä lupamääräykset ja HSY:n omat, lupamääräyksiä tiukemmat tavoitteet edellyttävät, ja tulokset näkyvät suoraan Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen pienenemisenä.
Puhdistamot palvelevat 1,4 miljoonaa asukasta
HSY puhdistaa noin 1,4 miljoonan asukkaan jätevedet kahdella puhdistamolla. Viikinmäen kalliopuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin, ja Blominmäki maan toiseksi suurin. Puhdistamot käsittelevät yhteensä noin 400 000 kuutiometriä jätevettä päivässä. HSY:n jätevedenpuhdistuksen tehokkuutta ohjaavat niin HSY:n strategian tavoitteet kuin Itämeri-sitoumus, jotka ovat tiukemmat kuin ympäristöluvan määräykset edellyttävät.
Mistä jäteveden typpi ja fosfori ovat peräisin?
- Lähes viidesosa Itämereen päätyvästä typestä tulee kotitalouksien jätevesistä. Typpi on peräisin ennen kaikkea ihmisten ravinnosta, erityisesti proteiinipitoisesta ruoasta.
- Fosforia syntyy jäteveteen pääosin ihmisten syömän ruoan seurauksena, mutta sitä tulee myös pesuaineista ja muista kotitalouksien käyttämistä kemikaaleista.
- Itämeri on yksi maailman herkimpiä meriä. Sen suurin uhka on rehevöityminen, jota erityisesti fosfori ja typpi aiheuttavat.
