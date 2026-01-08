Uusi raportti: Päihdehoidon toteutuksessa koetut ongelmat yleisin syy ottaa yhteyttä päihdeasiamiestoimintaan

Mediakutsu: Tule kuulemaan nuorten digihaittojen ehkäisystä – aamiaistilaisuus 20.11. Helsingissä ja verkossa 13.11.2025 07:50:00 EET | Kutsu

Miten nuorten hyvinvointia voidaan tukea digitalisoituneessa yhteiskunnassa? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kutsuu median edustajat ja muut kiinnostuneet Teinit, perheet ja älylaitteet – Pause-hankkeen loppuseminaariin 20.11. klo 9.15–12.00 Sofia-rakennuksen Lyhtysaliin Helsingin keskustaan (Sofiankatu 4A). Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Aamun aikana kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja nuorten digihaittojen ehkäisystä sekä somen vaikutuksista mieheyteen ja kasvamiseen. Tilaisuudessa kuullaan myös Pause-hankkeen selvityksestä, jossa kartoitettiin yläkouluikäisten nuorten huoltajien sekä koulujen henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia nuorten digimedioiden käytöstä, ja erityisesti niihin liittyvistä haitoista. Ohjelma 8.45–9.15 Aamiainen 9.15–9.25 Alkusanat: juontaja Joanna Kuvaja 9.25–10.00 Oppeja digihaittojen ehkäisystä: kotien ja koulujen tarpeet ja niihin vastaaminen hanketyön kautta: projektipäällikkö Aino Harvola & asiantuntija Maria Kankkunen, Pause-hanke, EHYT ry 10.00–10.10