Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palkkaamme jälleen noin 200 kesänuorta avustaviin tehtäviin

Kesänuoria palkkaamalla hyvinvointialue haluaa tutustuttaa mahdollisia tulevia osaajia sote- ja pelastusalaan sekä tukea nuorten hyvinvointia.

– Toivomme, että kesänuoret saisivat meillä itseluottamusta työyhteisön jäseninä ja kokisivat merkityksellisyyden tunnetta nähdessään, mitä hyvää heidän tekemisensä voi antaa asiakkaille ja potilaille sekä ammattilaisillemme, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Frisk.

Kesänuorten työpaikat on tarkoitettu 14–17-vuotiaille päijäthämäläisille koululaisille ja opiskelijoille. Hakuaika on 23.2.–9.3.2026. Kesätyön kesto on kalenterikuukausi tai kaksi viikkoa. Palkka on 1000 euroa kalenterikuukaudessa tai 500 euroa kahdessa viikossa. Työjaksot sijoittuvat pääsääntöisesti touko–elokuulle.

Kesänuorten työtehtävät ovat avustavia tehtäviä, joista suurin osa painottuu hoito- ja hoiva-alalle. Muutamia paikkoja löytyy myös toimisto- ja arkistotehtävien parista.

Kesänuoreksi haetaan Kuntarekryn kautta ja kakijoille ilmoitetaan valinnasta 17.4. mennessä.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä rekrytointitiimiltä puh. 044 719 5018 tai rekrytointi@paijatha.fi