Kutsu medialle: Teollisuudesta vetoapua Suomen taloudelle – Danske Bank julkistaa talousennusteensa
18.2.2026 14:24:16 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Kutsu
Danske Bank julkaisee aamulla 4.3.2026 Nordic Outlook -raportin, joka kattaa Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi maailmantalouden keskeisten alueiden talousennusteet.
Vuosi 2026 on alkanut politiikan saralla vauhdikkaasti. Geopoliittisten yllätysten osalta alkanut vuosi saattaa hyvin olla edeltäjiäänkin hurjempi, ja Yhdysvalloissa välivaalit lähestyvät. Mitä se tarkoittaa Trumpin hallinnon mahdollisuuksille tehdä mieleistään politiikkaa? Samaan aikaan teollisuuden noususuhdanne näyttää voimistuvan. Mitä se tarkoittaa Suomen taloudelle? Elpyykö kotitalouksien luottamus viimein?
Kutsumme median edustajat tiedotustilaisuuteen kuulemaan Danske Bankin
seniorianalyytikko Antti Ilvosen, senioriekonomisti Ozan Yanarin sekä yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipellon puheenvuorot maailmantalouden ja Suomen talouden ennusteista.
Ilmoittautuminen
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan maanantaihin 2.3. mennessä Danske Bankin vt. lehdistöpäällikölle Outi Känkäselle (outi.kankanen@danskebank.fi ja p. 050 576 3925).
Tilaisuudessa tarjoillaan lounas. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliostasi.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Ilmoitathan etäosallistumisestasi ilmoittautumisen yhteydessä.
Aika
keskiviikko 4.3.2026 klo 12.00–13.30 (ovet avautuvat klo 11.45, puheenvuorot alkavat klo 12.00)
Paikka
Danske Bank, Kasarmikatu 21 B, 2. krs
Ohjelma
Antti Ilvonen: Maailmantalous tarjoaa vetoapua suhdanteelle
Ozan Yanar: Suomen vienti vetää, kotimainen kysyntä kysymysmerkki
Kaisa Kivipelto: Elpyykö kotitalouksien luottamus viimein?
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
