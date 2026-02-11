Kutsu medialle: Teollisuudesta vetoapua Suomen taloudelle – Danske Bank julkistaa talousennusteensa

Danske Bankin asiakkaat voivat nyt sijoittaa kryptovaluuttasidonnaisiin sijoituskohteisiin 11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Danske Bankin kaupankäyntialustaa käyttävät asiakkaat voivat nyt sijoittaa huolellisesti valittuihin sijoitustuotteisiin, jotka seuraavat Bitcoinin ja Ethereumin kehitystä. Uusi vaihtoehto vastaa kasvavaan asiakaskysyntään. Sijoitustuotteet ovat tunnettujen palveluntarjoajien ja MiFID II -sääntelyn piirissä, mikä takaa paremman sijoittajansuojan ja läpinäkyvyyden. Danske Bank muistuttaa, että omaisuusluokka sisältää suuren riskin ja voi johtaa merkittäviin tappioihin.