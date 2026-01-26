Tekova rakentaa uuden Würth Centerin Pirkkalaan

Uusi Würth Center käsittää modernit myymälä- ja varastotilat, joiden suunnittelussa painottuivat myymälän toiminnallisuus ja kapasiteetti sekä sujuva varastologistiikka.

”Jatkossa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman tuotevalikoiman, jota täydennetään myös asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Lisäksi keskusvarastostamme voidaan tilata myymälään mitä tahansa 100 000 tuotteen valikoimasta nopealla toimitusajalla”, kertoo Würthin myyntipäällikkö Markku Koivisto.

Toimitilat rakennetaan erinomaisella paikalla Pirkkalan kasvavan yrityskeskittymän ytimeen, vilkasliikenteisen kolmostien varrella, vain kivenheiton päähän Würthin nykyisistä tiloista.

”Innovestorilla oli ollut jo pidempään Jasperintiellä sijaitseva tontti omistuksessaan. Tekovan ja Würthin kanssa keskusteluissa tarpeet kohtasivat ja löytyi nopeasti hyvä, yhteinen näkemys. Projekti on käynnistynyt suunnitelmien mukaan erinomaisesti”, kertoo Innovestorin Asset Manager Leo Pohjala.

Hyvä yhteistyö toimijoiden välillä jatkuu

Tekovalla on pitkä, useamman kohteen historia Innovestorin kanssa, ja myös Würthille Tekova on toteuttanut aiemmin tilat sekä Kempeleeseen että Vantaalle.

”Luottamus on syntynyt aiempien projektien kautta. Olemme olleet kokonaisuudessaan erittäin tyytyväisiä Tekovan toimintaan”, sanoo Würthin toimitilarakentamisesta vastaava liikepaikkapäällikkö Reijo Kukkakorpi.

”On hienoa jatkaa yhteistyötä sekä Würthin että Innovestorin kanssa uudessa hankkeessa. Tunnemme hyvin kummankin toimijan tarpeet sekä Würthin konseptin, ja toimintamallimme on hioutunut aiemmissa projekteissa sujuvaksi”, kertoo Tekova Länsi-Suomi Oy:n aluejohtaja Iiro Kulta.

Maanrakennustyöt ovat käynnistyneet tontilla, ja toimitilat valmistuvat syksyllä 2026. Würth Center muuttaa uusiin tiloihin lokakuussa 2026.

Hanke on osa Q4/2025 aikana tehtyjä urakkasopimuksia, joiden toteuttamisesta Tekova tiedotti tammikuussa 2026.