Yli 100 000 katsojaa – Luottomies-elokuva: Lepoloma nousi hitiksi: "Ei ole koskaan itsestäänselvyys"
19.2.2026 08:30:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
Helmikuun 4. päivä ensi-iltansa saanut Luottomies-elokuva: Lepoloma on kerännyt kahdessa viikossa yli 100 000 katsojaa.
Kari Ketosen käsikirjoittama, ohjaama ja tähdittämä Luottomies-elokuva: Lepoloma sai ensi-iltansa 4. helmikuuta. Elokuva on noussut suureksi hitiksi, ja sen on nähnyt alle kahdessa viikossa jo yli 100 000 katsojaa. Tähän mennessä elokuva on kerännyt kaikkiaan 100 179 katsojaa.
Uusi Luottomies-elokuva nousi ilmestyttyään avausviikonloppunsa katsotuimmaksi elokuvaksi, ja se on pysynyt hienosti kahden katsotuimman elokuvan joukossa myös seuraavana viikonloppuna.
Kari Ketonen on kiitollinen elokuvan saavuttamasta suosiosta.
– Mahtavaa, että ihmiset ovat lähteneet teattereihin ja palautteesta päätellen myös kovasti tykänneet leffasta! Vaikka Luottomies-brändi on vahva ja elokuva mielestäni onnistunut, menestys ei ole koskaan itsestäänselvyys, eli tuhannet kiitokset kaikille tähänastisille ja tuleville katsojille, Ketonen sanoo.
Elokuvan yhtenä tuottajana toiminut ja toisen pääosan esittäjä Antti Luusuaniemi on otettu katsojien osoittamasta intohimosta Luottomiestä kohtaan.
– Lämmittää mieltä, kun Luottomies on pysynyt niin vahvasti suomalaisten sydämissä. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta elokuvasta. Tuntuu hienolta tarjota ihmisille nauruntäyteinen elokuvaelämys ja pieni tauko arjesta, Luusuaniemi hehkuttaa.
Nelonen Media on toiminut kotimaisten elokuvien levittäjänä vuodesta 2019 asti. Luottomies-elokuva: Lepoloma on jatkoa Nelonen Median menestyksekkäälle elokuvalevitykselle.
– Uuden Luottomies-elokuvan menestys on jälleen hyvä osoitus siitä, että kotimainen elokuva kiinnostaa katsojia. On hienoa olla levittämässä koko perheen komediaelokuvaa, joka resonoi katsojissa, Nelonen Median televisiojohtaja Ville Toivonen sanoo.
Luottomies-elokuva: Lepoloma nyt elokuvateattereissa!
