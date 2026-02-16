Kotkan keskustaan avattiin hätämajoituspaikka
18.2.2026 14:17:04 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Hätämajoituksen tarkoituksena on turvata yöpymispaikka kymenlaaksolaisille, joilla ei ole muuta mahdollisuutta majoittua.
Kotkaan on perustettu hätämajoituspaikka. Se tarjoaa tilapäisen yösijan silloin, kun ei ole muuta paikkaa mihin mennä nukkumaan. Hätämajoituspaikan toiminnasta vastaavat Kymenlaakson hyvinvointialue ja A-klinikka yhdessä. Kyseessä on kokeilu, jonka jatkosta päätetään pilottijakson aikana saatujen kokemusten perusteella.
Hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluiden vs. tulosaluejohtaja Tarja Mäntynen kertoo hätämajoituksen tarpeen kasvaneen viime vuosina. Asunnottomuus on lisääntynyt erityisesti Kotkassa. Asunnottomien tilanteet tulevat Mäntysen mukaan sosiaalitoimessa esiin viikoittain.
– Olemme aiemmin tuoneet esille hätämajoituksen puuttumista maakunnan alueelta. Vastaavaa toimintaa on ollut jo pitkään suurissa kaupungeissa, mutta Kymenlaaksossa se on uutta, Mäntynen sanoo.
Erityisesti vaikeista päihdeongelmista kärsiville ei Tarja Mäntysen mukaan ole ollut tarjolla riittävästi vaihtoehtoja.
– Hätämajoitus ei kuitenkaan ole eikä voi olla ainoa ratkaisu asunnottomuuden hoitoon. Tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja ja myös heille, joilla on luottohäiriömerkintöjä tai mielenterveys- ja päihdeongelmia. Asunnottomuuden hoidossa tarvitaan vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa, Mäntynen sanoo.
Yöpaikka neljälle ja tukea ammattilaiselta
Yöpaikassa on majoitustilat neljälle henkilölle yötä kohden. Hätämajoituspaikassa ei voi käyttää päihteitä, mutta päihtymys ei ole este sinne saapumiselle. Paikalla on aina A-klinikan ammattilainen.
Hätämajoitukseen tullaan hyvinvointialueen ammattilaisen ohjauksella. Ensin otetaan yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan tai virka-aikojen ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Asian voi ottaa puheeksi myös muissa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa asioidessa.
Hätämajoitukseen ei voi saapua ilman ennakko-ohjausta, sillä yöpaikkoja on rajallisesti. Tarja Mäntysen mukaan ammattilaisen tekemä arvio auttaa varmistamaan, että asiakas saa yöpaikan lisäksi myös muun tarvitsemansa tuen.
– Tavoitteena on, että asiakkaat sitoutuisivat pidempiaikaiseen tukeen ja saisivat tilanteensa vähitellen paremmalle tolalle.
Hätämajoituskokeilun aikana hyvinvointialue kerää tietoa palvelun tarpeesta ja toimivuudesta. Kotkan hätämajoitus on avoinna toistaiseksi toukokuuhun saakka, minkä jälkeen mahdollisesta jatkosta päätetään.
Näin hätämajoitukseen tullaan – ensin ollaan yhteydessä sosiaalihuoltoon
Ensisijainen yhteydenottokanava on sosiaalihuollon asiakasneuvonta. Puhelinpalvelu p. 05 220 6000 on avoinna arkisin kello 9–14. Yhteyden saa myös Oma Kymenlaakson chatissa mobiilisovelluksella tai osoitteessa www.omakymenlaakso.fi.
Virka-aikojen ulkopuolella ollaan yhteydessä sosiaali-ja kriisipäivystykseen. Sosiaali- ja kriisipäivystys on tavoitettavissa vuorokauden ympäri Etelä-Kymenlaaksossa p. 040 509 5111 ja Pohjois-Kymenlaaksossa p. 040 053 3595.
Hätämajoituspaikka sijaitsee Kotkan keskustassa Rauhankadun ja Kirkkokadun välillä. Ovessa on A-klinikan tunnus. Tarkemmat saapumisohjeet saadaan hyvinvointialueen ammattilaiselta.
Yhteyshenkilöt
Tarja Mäntynen
vs. tulosaluejohtaja, aikuisten sosiaalipalvelut
p. 040 4833 546
tarja.mantynen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Hyvinvointialueen palvelustrategia ja henkilöstöohjelma aluehallituksen käsittelyyn16.2.2026 11:08:29 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja henkilöstöohjelman vuosille 2026–2029 tiistaina 17.2.2026. Lisäksi aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan viran haun avaamisesta.
Hyvinvointialueen sisäisessä tarkastuksessa kävi ilmi tietosuojarikkomus – 44 henkilön tietoja katseltu luvatta potilastietojärjestelmästä12.2.2026 14:27:52 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue on viime aikoina tehostanut asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytön valvontaa.
Aluevaltuustossa 12.2.2026 hyvinvointialuejohtajan irtisanoutuminen ja kelpoisuusvaatimukset11.2.2026 11:10:24 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu torstaina 12.2.2026 kello 17.15 alkaen. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Kouvolan sydänpoliklinikan lääkärivastaanotot siirretään väliaikaisesti Kymenlaakson keskussairaalaan4.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Ratkaisulla pyritään varmistamaan sydänpotilaiden turvallinen hoito niin kauan, kun henkilöstöstä on Kouvolassa pulaa.
THL:n tilastot: Kymenlaaksossa Suomen lyhyimmät jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon2.2.2026 12:09:47 EET | Tiedote
Yhteensä kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli 180 vuorokautta odottaneita henkilöitä oli maakunnassa 31.12.2025 kirjatun tilaston mukaan 53.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme