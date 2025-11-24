Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 25.2.2026 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen

Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 21.8.2025 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen 18.8.2025 08:00:00 EEST | Kutsu

Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 18.8.2025 klo 8.00 Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.10.2024–30.6.2025 torstaina 21.8.2025 klo 8.00 ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 21.8.2025 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://asuntosalkku.events.inderes.com/2025-q3-liiketoimintakatsaus. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto asuntorahastoille ja suoralle asuntosijoittamiselle. Se on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoide