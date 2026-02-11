Dálvemánnu-festivaali veti konserttisaleja täyteen Oulussa
19.2.2026 09:06:46 EET | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Helmikuun ensimmäisellä viikolla osana Oulu2026-ohjelmaa järjestetty Dálvemánnu-festivaali keräsi noin 3 300 kävijää. Ohjelmassa oli seitsemän konserttia, kolme elokuvanäytöstä, kolme näyttelykierrosta – joista yksi joiun kera – sekä podcast-julkaisu. Festivaalilla juhlittiin myös saamelaisten kansallispäivää 6. helmikuuta.
Oulu2026:n saamelaiskulttuurin koordinaattori Aino Valovirta kertoo, että kolmatta kertaa toteutettu Dálvemánnu onnistui erinomaisesti. Konserteista neljä oli loppuunmyytyjä. Täydet konserttisalit osoittivat, että tällaisille tapahtumille on kysyntää – valitettavasti kaikki kiinnostuneet eivät edes mahtuneet mukaan. Hyvää palautetta saatiin niin saamelaisilta kuin ei-saamelaisiltakin festivaalikävijöiltä. Näin laaja ohjelma ei olisi ollut mahdollinen ilman Suomen Kulttuurirahaston tukea. Se mahdollisti myös maksuttomien konserttien tarjoamisen, lisää Valovirta.
Yksi konserteista oli Lintulammen koulun oppilaille. Valovirralle tämä Hildá Länsmanin ja Tuomas Norvion koulukonsertti, johon osallistui lapsia myös saamenkielisestä varhaiskasvatuksesta ja etäopetuksesta, oli yksi viikon kohokohdista.
”Pohjoissaamenkielistä joikuperinnettä ja modernia saamelaista musiikkia esittäneen konsertin vastaanotto oli innostunut. Kaikista tärkeimmältä tuntui, että saamelaiset lapset näkivät lavalla saamelaisen huippuartistin ja saivat esimerkin siitä, mihin heilläkin on mahdollisuus”, iloitsee Valovirta.
Uusi avaus ohjelmistossa oli onnistunut yhteistyö alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovien kanssa. Valovirta toivoo siitä muodostuvan osa tämän vuoden perintöä.
Dálvemánnu-festivaalia koordinoi Oulu2026-toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö. Festivaalilla esiintyivät Hildá Länsman, Tuomas Norvio, Alice Marie Jektevik, Wimme & Rinne, Ante Jalvela, Ingá-Máret Gaup-Juuso, Jukka Eskola, Oulu All Star Big Band, AMOC, Áilu Valle, Anna Morottaja & Tallari sekä Suõmmkar. Elokuvanäytöksissä nähtiin Kayara – Fearánat Inkariikkas, Ciao ráhkis sekä Suoivanis čuvgii -lyhytelokuvanäytös. Saamelaisten kansallispäivänä 6.2. julkaistiin Eleonora Alarieston Mii gullo…? -podcastin toinen jakso.
Tapahtumia toteutettiin kumppaniverkoston kanssa: Oulun Musiikkijuhlat, Skábmagovat, Oulu All Star Big Band, kulttuuritalo Valve, Oulun taidemuseo, Elokuvateatteri Star, Oulun teatteri ja Lintulammen koulu.
Saamelaiskulttuuri vahvasti esillä Oulu2026-ohjelmassa jatkossakin
Saamelaiskulttuuri on vahvasti esillä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ajan. Ovllá-oopperaa esitetään Oulun teatterin suurella näyttämöllä helmikuun loppuun saakka. Eanangiella-suurnäyttely kutsuu Oulun taidemuseoon koko kevättalven ajan.
Katarina Barruk keikkailee 45 Specialissa 27. helmikuuta. Uhanalaisella uumajansaamen kielellä laulava Barruk yhdistää perinteisen joikaamisen moderniin popmusiikkiin. Maaliskuun lopussa on Oulun ammattikorkeakoululla unelmoimaan kutsuvia Girjái-esityksiä ja -työpajoja.
Giellagas-instituutti järjestää kevään aikana muun muassa 25-vuotisjuhlaluentosarjan ja saamenkielisen kirjallisuuden iltoja. Mii gullo…? -podcastissa on luvassa uusi jakso kuukausittain Podplay-palvelussa.
Oulu2026:n saamelaiskulttuuriohjelmaa tukee Suomen Kulttuurirahasto ja ohjelmaa toteuttaa laaja yhteistyöverkosto. Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä. Suomessa asuvasta kymmenestätuhannesta saamelaisesta yli puolet asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Heistä noin tuhat asuu Oulu2026-alueella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aino Valovirta
Koordinaattori, saamelaiskulttuuri / Oulu2026
Puh:040 509 1867
aino.valovirta@oulu2026.eu
Kuvat
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
