Donut Lab on mittauttanut Donut Batteryn ominaisuuksia yhdellä Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista – julkaisee mittausraportit sarjana tulevina viikkoina

Teknologiayhtiö Donut Lab lanseerasi tammikuun alussa CES-messuilla maailman ensimmäisen 100 % kiinteän olomuodon akun (all-solid-state), joka on heti saatavilla sarjatuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Akun poikkeukselliset ominaisuudet ovat herättäneet valtavasti keskustelua alan asiantuntijoiden keskuudessa ympäri maailmaa.

Donut Lab haluaa tutkimusten kautta tarjota lisätietoa lupaamistaan ominaisuuksista, minkä vuoksi yhtiö on toimittanut akun Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle. Suomen valtion omistama VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista.

“Donut Battery on herättänyt valtavasti kiinnostusta niin median kuin alan asiantuntijoidenkin keskuudessa lanseerauksemme jälkeen. Näin poikkeuksellinen innovaatio on luonnollisesti herättänyt innostuksen lisäksi paljon spekulaatiota ja epäilystä – miten tämä on oikein mahdollista? Se todella on mahdollista, ja nyt haluamme avata teknisiä ominaisuuksia yksityiskohtaisemmin tehtyjen mittausten kautta”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.

Donut Lab julkaisee tutkimustuloksista kertovan videosarjan omissa sosiaalisen median kanavissaan sekä I Donut Believe -verkkosivuilla. Yhtiö julkaisee verkkosivuilleen myös mittauksia koskevat raportit kokonaisuudessaan. Videosarjan ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina 23. helmikuuta klo 15.00.

“Donut Labin akkuteknologia on ennennäkemätön, ja sen tuominen markkinoille on herättänyt paljon keskustelua ja ravistellut globaalia ajoneuvoteollisuutta, kun suuremmat alan toimijat ovat vuosien ajan yrittäneet kehittää vastaavaa ratkaisua. Omalta osaltamme jatkamme keskustelua ensi viikolla käynnistyvällä videosarjalla, jossa pureudumme akun teknisiin ominaisuuksiin ja suorituskykyyn”, sanoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.

Perinteisiin litiumioniakkuihin verrattuna solid state -akut ovat huomattavasti turvallisempia ja suorituskykyisempiä. Solid state -akkuteknologiaa on povattu sähköisen liikenteen seuraavaksi suureksi harppaukseksi jo vuosien ajan. Donut Battery mahdollistaa pidemmän toimintasäteen, kevyemmät rakenteet ja ennennäkemättömän joustavuuden ajoneuvojen ja tuotteiden suunnittelulle. Ympäristöystävällinen ja turvallinen Donut Battery ei sisällä syttyviä nesteitä eikä se ole altis lämmön karkaamiselle ääriolosuhteissa.