Donut Lab on mittauttanut Donut Batteryn ominaisuuksia yhdellä Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista – julkaisee mittausraportit sarjana tulevina viikkoina
20.2.2026 09:00:00 EET | Donut Lab | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön julkistaman, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Mittausten tulokset julkaistaan sarjana Donut Labin kanavissa, joista ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina 23. helmikuuta kello 15.
Teknologiayhtiö Donut Lab lanseerasi tammikuun alussa CES-messuilla maailman ensimmäisen 100 % kiinteän olomuodon akun (all-solid-state), joka on heti saatavilla sarjatuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Akun poikkeukselliset ominaisuudet ovat herättäneet valtavasti keskustelua alan asiantuntijoiden keskuudessa ympäri maailmaa.
Donut Lab haluaa tutkimusten kautta tarjota lisätietoa lupaamistaan ominaisuuksista, minkä vuoksi yhtiö on toimittanut akun Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle. Suomen valtion omistama VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista.
“Donut Battery on herättänyt valtavasti kiinnostusta niin median kuin alan asiantuntijoidenkin keskuudessa lanseerauksemme jälkeen. Näin poikkeuksellinen innovaatio on luonnollisesti herättänyt innostuksen lisäksi paljon spekulaatiota ja epäilystä – miten tämä on oikein mahdollista? Se todella on mahdollista, ja nyt haluamme avata teknisiä ominaisuuksia yksityiskohtaisemmin tehtyjen mittausten kautta”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.
Donut Lab julkaisee tutkimustuloksista kertovan videosarjan omissa sosiaalisen median kanavissaan sekä I Donut Believe -verkkosivuilla. Yhtiö julkaisee verkkosivuilleen myös mittauksia koskevat raportit kokonaisuudessaan. Videosarjan ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina 23. helmikuuta klo 15.00.
“Donut Labin akkuteknologia on ennennäkemätön, ja sen tuominen markkinoille on herättänyt paljon keskustelua ja ravistellut globaalia ajoneuvoteollisuutta, kun suuremmat alan toimijat ovat vuosien ajan yrittäneet kehittää vastaavaa ratkaisua. Omalta osaltamme jatkamme keskustelua ensi viikolla käynnistyvällä videosarjalla, jossa pureudumme akun teknisiin ominaisuuksiin ja suorituskykyyn”, sanoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.
Perinteisiin litiumioniakkuihin verrattuna solid state -akut ovat huomattavasti turvallisempia ja suorituskykyisempiä. Solid state -akkuteknologiaa on povattu sähköisen liikenteen seuraavaksi suureksi harppaukseksi jo vuosien ajan. Donut Battery mahdollistaa pidemmän toimintasäteen, kevyemmät rakenteet ja ennennäkemättömän joustavuuden ajoneuvojen ja tuotteiden suunnittelulle. Ympäristöystävällinen ja turvallinen Donut Battery ei sisällä syttyviä nesteitä eikä se ole altis lämmön karkaamiselle ääriolosuhteissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
press@donutlab.com
Linkit
Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Donut Lab
Donut Lab esittelee sähköisen liikenteen tulevaisuuden CES-messuilla – maailman ensimmäinen 100 % kiinteän olomuodon akku on nyt saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin5.1.2026 07:51:32 EET | Tiedote
Donut Lab lanseeraa korkean suorituskyvyn solid state -akkuteknologian, joka on heti saatavilla kansainvälisten ajoneuvovalmistajien käyttöön. Akkuteknologia tulee voimanlähteeksi kaikkiin Verge Motorcyclesin valmistamiin moottoripyöriin, joista ensimmäiset toimitetaan asiakkaille lähikuukausien aikana.
Donut Lab yhteistyöhön WATT Electric Vehicles Companyn kanssa – tuloksena donitsimoottorin ja PACES-alustan vallankumouksellinen yhdistelmä ajoneuvojen valmistukseen16.12.2025 09:17:18 EET | Tiedote
Donut Labin renkaaseen integroitu donitsimoottori yhdistettynä WATT Electric Vehiclesin kehittämään ultrakevyeen sähköajoneuvojen alumiinialustaan mahdollistaa ennennäkemättömän suorituskyvyn, ketteryyden ja vuorovaikutuksen ajoneuvon kanssa.
Donut Lab lanseeraa uuden sukupolven sähköajoneuvojen kehittämiseen suunnitellun DonutOS-ohjelmistoalustan20.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen ajoneuvoteollisuuden sähköistämiseen erikoistunut teknologiayhtiö Donut Lab lanseerasi tänään startup-tapahtuma Slushissa uuden DonutOS-ohjelmistoalustan, joka mullistaa tavan, jolla sähköajoneuvoja ymmärretään, kehitetään ja toteutetaan. DonutOS yhdistää virtuaalisen mallinnuksen ja todellisen ajoneuvokäyttäytymisen ainutlaatuisella Digital Twin 2.0 -ratkaisullaan. Suunnittelu- ja valmistusprosessin toimintojen hajautuminen ja fyysisten prototyyppien käyttäminen ovat hankaloittaneet ja hidastaneet ajoneuvojen kehitystyötä vuosien ajan. Nämä haasteet ovat korostuneet entisestään, kun monimutkaisiksi ohjelmistokokonaisuuksiksi muovautuneet sähköajoneuvot valtaavat markkinaa. DonutOS tuo koko kehitysprosessin yhteen ympäristöön, joka mahdollistaa suunnittelun, simuloinnin, validoinnin ja ajoneuvojen käyttäytymisen analysoinnin ennen kuin fyysinen laitteisto on olemassa. “DonutOS tarjoaa ajoneuvovalmistajille mahdollisuuden suunnitella koko ajoneuvon, aina laitteistosta ohjelm
Ahola Group ja Donut Lab mullistavat kestävän ja älykkään tavaraliikenteen – Cova Power tuo markkinoille maailman ensimmäisen sähköistetyn älyperävaunun muunnossarjan15.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Cova Powerin älyperävaunut tuovat todistetusti ennennäkemättömiä kustannussäästöjä sekä merkittäviä etuja ympäristölle, liikenneturvallisuudelle ja suorituskyvylle. Teknologia on mahdollista asentaa myös nykyiseen kalustoon, mikä minimoi lisäinvestointien ja ajoneuvovaraston tarpeen. Ensimmäiset perävaunukaluston muunnokset otetaan käyttöön aluksi Aholan omassa verkostossa, ja niissä hyödynnetään Donut Labin teknologia-alustaa sekä innovatiivisia donitsimoottoreita.
Donut Lab sijoittaa Nordic Nanoon – tavoitteena vauhdittaa yhtiöiden kansainvälistä kasvua ja vahvistaa teknologista yhteistyötä3.7.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Donut Labin ja Nordic Nanon strateginen yhteistyö vahvistaa suomalaisen innovaatio- ja teknologiaosaamisen asemaa kansainvälisessä ajoneuvoteollisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme