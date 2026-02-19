Sometähti joutuu välittömästi kouluttajien silmätikuksi Erikoisjoukoissa: "Topsipuikon ruumiinrakenne"

Tiistaina alkavalla Erikoisjoukkojen viidennellä kaudella viisitoista kokelasta astuu vapaaehtoisesti leirille, joka vie heidät syvälle psyykkisen ja fyysisen kestävyyden ytimeen.

Leiri alkaa kirjaimellisesti hypyllä syvään päätyyn, kun kokelaat viedään huputettuina keskelle merta, jossa heidän tehtävänään on hypätä aluksesta veteen ja uida noin kahden kilometrin matka aallokkoisessa avovedessä.

Erityisesti somevaikuttaja Joona Puhakka vetristää kouluttajien kielenkannat.

- Mä en oikein saanut motivaatiosta kiinni, että minkä takia mies on täällä, kokelaat ennen leiriä tavannut psyykkinen valmentaja Vilho Ahola sanoo.

- No ruumiinrakenteeltaan toi näyttää ihan topsipuikolta, niin eiks se oo läpihuutojuttu, että lähtee tänään?, Jan Knutti laukoo.

Hyppyä odottaessaan kokelaat odottavat polvillaan aluksen kannella.

- Pyyhi toi vitun virne sun naamalta, pääkouluttaja Janne Lehtonen ärähtää Joonalle, kun huppu otetaan pois päästä.

Myöhemmin tuvassa Joona pui tilannetta muiden kokelaiden kanssa, ja toteaa polvillaan olon kannella olleen vaikeaa.

- Se sanoi sulle, että lopeta se ittes hierominen, Pinja Sanaksenaho naurahtaa.

- Sit se otti mua poskesta kiinni, et täällä ei olla tekemässä mitään vitun realitya, Joona päivittelee tilannetta ja havainnollistaa tilannetta nipistämällä itseään poskesta, ja hämmästelee kovia sanoja jo ennen kuin leiri on ehtinyt edes kunnolla alkaa.

- Auktoriteetit ei ärsytä mua, jos niitä käytetään oikein. Tykkään tosi paljon ajatuksesta, että ei tartte itte miettiä mitään, vaan seuraat ja teet vaan mitä käsketään, Joona sanoo lopulta.

VIDEO: Mediapersoona joutuu heti kouluttajien silmätikuksi: "Ruumiinrakenteeltaan toi näyttää ihan Topz-puikolta"

Erikoisjoukkojen viidennellä kaudella mukana olevat kokelaat numerojärjestyksessä: näyttelijä Samuli Jaskio, somepersoona Pinja "Pinkku Pinsku" Sanaksenaho, mediapersoona Joona Puhakka, sisällöntuottaja Tuomo "Veli Koo" Kasanen, mäkihyppääjä Julia Kykkänen, puhuja Tomi Långstedt, artisti Osmo Ikonen, sisällöntuottaja Janne Nevalainen, hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti, kansanedustaja Pinja Perholehto, sisällöntuottaja Tero "Siniverkkarimies" Heikkilä, painonnostaja Terhi Lumme, radio- ja podcast-juontaja Joonas Vuorela, ex-nyrkkeilijä Mira Potkonen ja radiojuontaja Melina Mäkelä.

Kauden kouluttajina jatkavat tuttuun tapaan pääkouluttaja Janne Lehtonen sekä kouluttajat Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö. Leirin lääkärinä jatkaa kokelaiden fyysistä jaksamista valvova Antti Oksanen.

Viidennelle kaudelle kouluttajat ovat pyytäneet avukseen myös psyykkisen asiantuntijan, jonka tehtävä on auttaa kokelaita nostamaan riman entistäkin korkeammalle. Psyykkisenä valmentajana aloittaa Vilho Ahola. Ahola on koulutukseltaan muun muassa lääketieteen lisensiaatti ja tohtoriopiskelija sekä kognitiivinen lyhytterapeutti. Hän työskentelee unilääketieteen asiantuntijana sekä palautumisvalmentajana. Hänellä on myös kokemusta Ukrainassa sotineiden suomalaisten tukemisesta.

Lopulta vain parhaat kokelaat voivat läpäistä tämän leirin, joka ei jätä ketään ennalleen.

Erikoisjoukkojen käänteitä puidaan kauden ajan myös Erikoisjoutkot Podcastissa, jota juontavat tällä kaudella Pinja Sanaksenaho ja Joonas Vuorela. Podcast on kuunneltavissa Suplassa ja katsottavissa kuvan kera Ruudusta aina jakson esityksen jälkeen.