SDP:n Kumpula-Natri: Hallituksen itärajan vaikutustuloksesta vain tuluskukkaro ja sekin lainaa

— Itärajalle ei onnistuttu saamaan yhtään EU-rahaa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän EU-valiokunnan vastaava Miapetra Kumpula-Natri. — Hallitus on onnistunut lennättämään komission puheenjohtaja Von der Leyenin ja muita komissaareja Itärajalle ja vakuuttanut pitävänsä raja-alueen maan asemaa EU-vaikuttamisen kärkihankkeenaan. Toisin kävi, Kumpula-Natri sanoo.

Miapetra Kumpula-Natri
Miapetra Kumpula-Natri Jukka-Pekka Flander

— Ei tullut takkia lämmittämään itärajan maata tai Itä-Suomen haasteita. Tuli tuluskukkaro ja sekin omalla lainalla, Kumpula- Natri toteaa.

—  On suuri pettymys havaita, ettei odotettuun ohjelmaan tullut euroakaan EU-rahoitusta. Sen sijaan rahoitusta lainoittamaan on koottu muita toimijoita, kuten Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Kumpula-Natri sanoo.

Miapetra Kumpula-Natri

