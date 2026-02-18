SDP:n Kumpula-Natri: Hallituksen itärajan vaikutustuloksesta vain tuluskukkaro ja sekin lainaa
18.2.2026 15:53:28 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
— Itärajalle ei onnistuttu saamaan yhtään EU-rahaa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän EU-valiokunnan vastaava Miapetra Kumpula-Natri. — Hallitus on onnistunut lennättämään komission puheenjohtaja Von der Leyenin ja muita komissaareja Itärajalle ja vakuuttanut pitävänsä raja-alueen maan asemaa EU-vaikuttamisen kärkihankkeenaan. Toisin kävi, Kumpula-Natri sanoo.
— Ei tullut takkia lämmittämään itärajan maata tai Itä-Suomen haasteita. Tuli tuluskukkaro ja sekin omalla lainalla, Kumpula- Natri toteaa.
— On suuri pettymys havaita, ettei odotettuun ohjelmaan tullut euroakaan EU-rahoitusta. Sen sijaan rahoitusta lainoittamaan on koottu muita toimijoita, kuten Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Kumpula-Natri sanoo.
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Perholehto: Hallitus yrittää avata asuntomarkkinoiden ovea, mutta lyö sen kiinni nuorten edestä18.2.2026 08:34:58 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto kritisoi hallituksen asuntopolitiikkaa, joka hänen mukaansa heikentää erityisesti nuorten ja ensiasunnon ostajien asemaa. – On hyvä, että hallitus pyrkii vihdoin piristämään asuntomarkkinoita, mutta kokonaisuus kohtelee nuoria kotitalouksia aiempaa epäoikeudenmukaisemmin, Perholehto sanoo.
Timo Harakka osallistuu AI Impact Summit -huippukokoukseen 18.–20.2. New Delhissä17.2.2026 16:29:16 EET | Tiedote
Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Timo Harakka (sd.) osallistuu AI Impact Summit 2026 -huippukokoukseen New Delhissä 18.–20. helmikuuta Intian rautatie-, tiedotus- ja lähetys- sekä elektroniikka- ja tietotekniikkaministeri Ashwini Vaishnawin kutsumana.
SDP:n Haatainen: Hallituksen on ryhdyttävä pikaisiin toimiin sote-alan harjoittelupaikkojen turvaamiseksi17.2.2026 14:25:47 EET | Tiedote
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene kertoi viime kuussa selvityksensä pohjalta, että erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelupaikkoja ei ole riittävästi. Helsingin Sanomien eilisen uutisen mukaan kätilöopiskelijoiden harjoittelupaikat täyttyvät minuutissa. Harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi opiskelijoiden valmistuminen viivästyy oleellisesti, ja tähän kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) vaatii hallitusta puuttumaan pikaisesti.
SDP:n ryhmäpuhe Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta17.2.2026 14:20:32 EET | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta (VNS 8/2025). Ed. Kumpula-Natri. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen tavoite puhtaan energian edistämisestä jää piippuun17.2.2026 14:11:55 EET | Tiedote
– Orpon hallitus on asettanut hallitusohjelmassa tavoitteekseen Suomen nostamisen puhtaan energian edelläkävijäksi Euroopassa, mutta samaan aikaan se vaikeuttaa omilla päätöksillään aurinko- ja tuulivoiman rakentamista, toteaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme