SDP:n Kumpula-Natri: Hallituksen itärajan vaikutustuloksesta vain tuluskukkaro ja sekin lainaa

— Itärajalle ei onnistuttu saamaan yhtään EU-rahaa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän EU-valiokunnan vastaava Miapetra Kumpula-Natri. — Hallitus on onnistunut lennättämään komission puheenjohtaja Von der Leyenin ja muita komissaareja Itärajalle ja vakuuttanut pitävänsä raja-alueen maan asemaa EU-vaikuttamisen kärkihankkeenaan. Toisin kävi, Kumpula-Natri sanoo.