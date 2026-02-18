Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan aluekilpailusta finaaliin kolme harjoitusyritystä

Kouvolassa palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Veturissa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin Helsinkiin etenevät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Virtaa Päivään NYT

Vehkalahden koulu, Hamina

Liikeidea: Nuorten vetämä liikuntakerho ikäihmisille. Kerho sopii kaiken tasoisille ja tuo asiakkailleen liikunnan ja yhdessä tekemisen iloa.

Palkitsemisperusteet: valmiin oloinen ja skaalautuva liikeidea, jossa painottuu sosiaalinen vastuu. Yritys yhdistää nuoret ja vanhat ihmiset. Toiminnasta on näyttöä ja jatkosuunnitelmat ovat jo olemassa.

Paras liikeidea: Hautatalkkari NYT

Pappilansalmen koulu, Hamina

Liikeidea: Yritys huolehtii hautojen talvikunnossapidosta. Hautatalkkareiden palveluihin kuuluvat mm. kynttilän vienti haudalle, talvikanervojen istuttaminen, haudan yleisilmeestä huolehtiminen ja ruohon istuttaminen.

Palkitsemisperusteet: Liikeidea ratkaisee asiakkaan tarpeen, kun rakkaan hautapaikka tulee hoidetuksi, vaikka läheiset eivät lähellä asuisikaan. Asiakaskanta on kasvava. Yritys on panostanut myyntiin ja markkinointiin mm. somessa. Toimintaa aiotaan myös laajentaa ja taloudelliset laskelmat on tehty. Kumppanuuksia on mietitty esimerkiksi kukkakaupan kanssa.

Paras tuote: Unho NYT

Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli

Liikeidea: Yritys valmistaa lasertulostimella puisia tuotteita, kuten palapelejä, mukin alusia ja magneetteja.

Palkitsemisperusteet: Tuotteet olivat uudenlaisia ja ainutlaatuisia, ja ne herättävät huomion. Tuote sopii aikaan ja sille on tilausta. Tuotteelle on mietitty jakelukanavat ja tuotteiden jatkokehitystä on suunniteltu.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavat palkinnot:



Paras palvelu: Visio NYT

Vehkalahden koulu, Hamina

Liikeidea: Kuva- ja videomainoksia yrityksille, näkyvyyden parantamiseksi.

Palkitsemisperusteet: Yrittäjillä oli selkeä työnjako sekä intoa ja paloa omaa tekemistä kohtaan. Palvelulle on kysyntää tulevaisuudessa ja nuorten rohkeus yrittää näkyi selvästi.

Paras messupiste: Lillevin Pihkasalva NYT

Valkealan yhtenäiskoulu, Kouvola

Liikeidea: Lillevin Pihkasalva NYT myy 100-prosenttisesti suomalaisista raaka-aineista valmistettua pihkasalvaa. Tuote sopii sekä ihmisille että eläimille sen myrkyttömyyden ansiosta.

Palkitsemisperusteet: Yrityksen messupiste oli pelkistetty, rauhallinen ja tyylikäs. Messupiste sointui hyvin yhteen tuotteen kanssa.

Paras myyntipuhe: Virtaa Päivään NYT

Liikeidea: Nuorten vetämä liikuntakerho ikäihmisille.

Palkitsemisperusteet: Luonteva myyntipuhe yhdistyi lavakoreografiaan ja myös puheen sisältö erottui edukseen.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan oppilaitoksista:

Vehkalahden koulu, Hamina

Pappilansalmen koulu, Hamina

Valkealan yhtenäiskoulu, Kouvola

Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli

Kotka Svenska Samskola, Kotka

Vuoksenniskan koulukeskus, Imatra

Joutsenon koulu, Lappeenranta

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Kouvolan aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Jere Harjula, yrittäjä, Jerejulius

Sirpa Kantola-Pakkanen, aluejohtaja, Kymen Yrittäjät

Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari

Maarit Koverola, asiantuntija (yrittäjyyskasvatus ja koulutus), Cursor Oy

Monica Kuusinen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Veturi

Timo Lehmusmetsä, yritysneuvoja, Kouvola Innovation Oy (Kinno)

Veikko Niemi, sivistysjohtaja, Kouvolan kaupunki

Tiia Näkki, myyntijohtaja, OP Kaakkois-Suomi

Santeri Simonen, NYT-alumni ja vastaava tuottaja, East Coast Events

Tapahtumassa palkittiin myös yrittäjyyskasvatusopettaja

Tapahtumassa jaettiin tunnustus Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajalle. Tunnustuksen ansioituneesta työstä sai Anne Jaakola Pappilansalmen koulusta Haminasta. Perusteluissa Jaakolaa kuvattiin innostavaksi opettajaksi, joka saa puhallettua kipinää kaikenlaisiin oppilaisiin. Jaakola on taitava ja kekseliäs opettaja, joka saa oppilaat innostettua yrittäjyyden opiskeluun ja laittaa myös itsensä täysillä likoon oppilaiden vuoksi. Jaakola on pitkän linjan ammattilainen, jolla on kokemusta yrittäjyyden opettamisesta sekä ala - että yläkoulusta.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Lisätietoja Kouvolan aluetapahtumasta, kuvat ja haastattelupyynnöt:

Minna Sotka

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut

p. 040 8205 800

minna.sotka@nuortennyt.fi



Kaisa Huikuri

Viestintäjohtaja

p. 045 7734 9347

kaisa.huikuri@nuortennyt.fi