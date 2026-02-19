Kolme maata, kolme nuorisovaltuustoa: yhdessä kohti nuorisovaihtoa

Vaasan, Hersonin ja Kielin nuoret ovat jo noin vuoden ajan pitäneet yhteisiä Teams-kokouksia, ja yhteistyö on koko ajan syventynyt. Ukrainalainen Herson ja saksalainen Kiel ovat Vaasan ystävyyskaupunkeja.

Idea yhteistyöstä sai alkunsa kesällä 2024, kun Vaasan kaupungin edustajia vieraili ystävyyskaupunki Kielissä.

- Vierailun aikana huomattiin, että Vaasan, Kielin ja Hersonin kaupungeilla on kaikilla aktiivinen nuorisovaltuusto, ja nuorten välille voisi kehittää yhteistyötä, kertoo nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari.

Keskusteluja nuorten osallisuudesta

Vuoden aikana pidetyissä kolmen nuorisovaltuuston Teams-kokouksissa keskustelunaiheet ovat olleet monipuolisia.

- On esimerkiksi vertailtu, millaisia vaikutusmahdollisuuksia kullakin nuorisovaltuustolla on omassa kaupungissaan sekä sitä, miten nuorten osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu kussakin maassa. Keskustelua on riittänyt myös arkisista asioista, kuten koulunkäynnistä ja harrastuksista, Kupari kertoo.

Vaasaan saapuu huhtikuussa noin 60 henkilöä nuorisovaihtoon

Huhtikuussa Vaasassa järjestetään Erasmus+ -ohjelman tuella nuorisovaihto, jolloin Vaasan, Hersonin ja Kielin nuorisovaltuustot kokoontuvat viikoksi yhteen.

Vaasaan saapuu 24.–30.4. yhteensä noin 60 henkilöä.

- Nuoret suunnittelevat yhdessä viikon ohjelman. Tapaamisen teemoiksi ovat valikoituneet osallisuus, demokratia ja moninaisuus, Kupari kertoo.

Nuorisovaihto järjestetään Alskathemmetin leirikeskuksessa, josta tehdään vierailuja myös eri kohteisiin Vaasassa. Ohjelmassa on muun muassa työpajoja ja luonnossa liikkumista.

-Jokainen nuorisovaltuusto vastaa yhdestä teemaan liittyvästä työpajasta. Lisäksi jokainen nuorisovaltuusto järjestää omaa iltaohjelmaa, jossa on mukana mausteita kunkin maan omasta kulttuurista. Ukrainalaiset lupasivat kokkailla koko porukalle, ja vaasalaisten nuorten järjestämässä iltaohjelmassa on ainakin saunomista, Kupari kertoo.

Nuorisovaihdon mahdollistaa Erasmus+ -ohjelman tuki. Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021–2027.