“Sun piti pelata kakskyt vuotta jääkiekkoa, jotta tulisit siksi mikä olet” – Ville Leinosta kertova audiodraama Yle Areenassa 19.3.
19.2.2026 10:00:00 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Ville Leino – taiteilija kaukalossa vie kuulijat jäähallien ja pukuhuoneiden karuudesta design-loftien ja vaatebisneksen maailmaan.
Omia polkujaan kulkeva Ville Leino on savonlinnalainen jalkapallojuniori ja pianistin alku, joka hylkää taiteen ja jalkapallon hetkeksi ja ajautuu NHL-jääkiekon suurimmille näyttämöille.
Tampere, Hämeenlinna, Jokerit ja Helsingin kirkkaat valot. Suomessa koetun läpimurron ja hurmoksen jälkeen Ville löytää itsensä Detroitista, maailman parhaiden pelaajien viereltä. Vain taivas on mahdollisuuksien rajana. Mutta pian on edessä elämän suurin päätös: New Yorkiin vai Buffaloon? Onko päätös oikea? Mutta kuka jättäisi ottamatta 27 miljoonan diilin?
NHL-uran jälkeen Ville rakentaa itsensä uudelleen ja palaa muihin rakkauksiinsa, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Ystävänsä kanssa hän rakentaa omannäköisensä vaatebisneksen, puolisonsa kanssa kauneimman teoksensa ja voittaa tavallaan myös Stanley Cupin – vaatteidensa kautta. Sarja kysyy, onko kaikki lahjakkuus lopulta samaa: vaistoa ja rohkeutta, mutta ennen kaikkea sinnikkyyttä ja yrittämistä, jääräpäisyyttäkin? Ja onko kaikkein tärkeintä sittenkin itsetuntemus?
Yhdeksänosaisessa audiodraamassa pääsemme elämään NHL-pukukoppien tunnelmaa, joiden dj:nä on pelaaja, joka palkkioillaan osti itselleen flyygelin ja myöhemmin käytti varakkuuttaan maalaustarvikkeisiin. Leinon luistimet sitoo jalkaansa Miro Lopperi, muissa pääosissa loistavat mm. Samuli Niittymäki ja Anna-Sofia Tuominen.
Ville Leino itse ja hänet hyvin tunteneet läheiset ja kollegat vuosien varrelta ovat olleet audiosarjan tekemisessä tiiviisti mukana. Leino kokee, että oman tarinan avaaminen on ollut jopa terapeuttista ja myös auttanut ymmärtämään omia valintoja paremmin.
"On ollut pitkä ja mielenkiintoinen prosessi käydä läpi omaa elämää, ymmärtää omia päätöksiään sekä vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Vaikka käsikirjoitus on dramatisoitu, koen, että se pohjautuu pitkälti todellisuuteen. Olen pyrkinyt elämään omannäköistä elämää tunteen ja fiiliksen mukaan ja toivon, että se tietty intohimo ja eteenpäin meneminen välittyy. Samalla toivon, että tarinani voi innoittaa myös sen kuuntelijoita löytämään oman polkunsa”, kertoo Leino.
Ville Leino – taiteilija kaukalossa ei ole vain tarina menestyksestä vaan myös epäonnistumisista ja identiteetin etsimisestä. Mukana kulkevat läheiset, pelikaverit ja kilpailijat.
Pääosissa Miro Lopperi, Samuli Niittymäki ja Anna-Sofia Tuominen sekä Minttu Mustakallio, Lauri Tilkanen ja Jarkko Pajunen.
Käsikirjoitus Veikka Heinonen ja Juha-Pekka Hotinen, ohjaus Tuomas Rinta-Panttila, äänisuunnittelu Anders Wiksten, Joonatan Kotila, tuottajat Eveliina Solja, Pekka Ruohoranta, vastaava tuottaja ja tilaaja Matti Kajander.
Ville Leino – taiteilija kaukalossa julkaistaan kokonaisuudessaan Yle Areenassa 19.3. Yle Radio Suomessa pääsiäisenä, ensimmäiset kaksi jaksoa kiirastorstaina 2.4.
Kuvat ja jaksokuvaukset Yle Pressissä. Ennakkokuuntelut jaksoista saatavilla 4.3. alkaen.
Yhteyshenkilöt
Marjukka Mäkinentiiminvetäjä, PR ja somePuh:+358 44 421 6597marjukka.makinen@yle.fi
Matti Kajandervastaava tuottaja ja tilaajaYlematti.kajander@yle.fi
