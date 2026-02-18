Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Mikkelin ja Kaakkois-Suomen kouluista finaaliin kolme harjoitusyritystä
18.2.2026 16:21:56 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 18. helmikuuta palkittiin Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kouvolassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 21 yritystä ja noin 60 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueellinen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Anne Jaakola Pappilansalmen koulusta Haminasta.
Kouvolassa palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita
Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Veturissa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin Helsinkiin etenevät seuraavat NYT-yritykset:
Paras NYT-yritys – perusaste: Virtaa Päivään NYT
Vehkalahden koulu, Hamina
Liikeidea: Nuorten vetämä liikuntakerho ikäihmisille. Kerho sopii kaiken tasoisille ja tuo asiakkailleen liikunnan ja yhdessä tekemisen iloa.
Palkitsemisperusteet: valmiin oloinen ja skaalautuva liikeidea, jossa painottuu sosiaalinen vastuu. Yritys yhdistää nuoret ja vanhat ihmiset. Toiminnasta on näyttöä ja jatkosuunnitelmat ovat jo olemassa.
Paras liikeidea: Hautatalkkari NYT
Pappilansalmen koulu, Hamina
Liikeidea: Yritys huolehtii hautojen talvikunnossapidosta. Hautatalkkareiden palveluihin kuuluvat mm. kynttilän vienti haudalle, talvikanervojen istuttaminen, haudan yleisilmeestä huolehtiminen ja ruohon istuttaminen.
Palkitsemisperusteet: Liikeidea ratkaisee asiakkaan tarpeen, kun rakkaan hautapaikka tulee hoidetuksi, vaikka läheiset eivät lähellä asuisikaan. Asiakaskanta on kasvava. Yritys on panostanut myyntiin ja markkinointiin mm. somessa. Toimintaa aiotaan myös laajentaa ja taloudelliset laskelmat on tehty. Kumppanuuksia on mietitty esimerkiksi kukkakaupan kanssa.
Paras tuote: Unho NYT
Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli
Liikeidea: Yritys valmistaa lasertulostimella puisia tuotteita, kuten palapelejä, mukin alusia ja magneetteja.
Palkitsemisperusteet: Tuotteet olivat uudenlaisia ja ainutlaatuisia, ja ne herättävät huomion. Tuote sopii aikaan ja sille on tilausta. Tuotteelle on mietitty jakelukanavat ja tuotteiden jatkokehitystä on suunniteltu.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavat palkinnot:
Paras palvelu: Visio NYT
Vehkalahden koulu, Hamina
Liikeidea: Kuva- ja videomainoksia yrityksille, näkyvyyden parantamiseksi.
Palkitsemisperusteet: Yrittäjillä oli selkeä työnjako sekä intoa ja paloa omaa tekemistä kohtaan. Palvelulle on kysyntää tulevaisuudessa ja nuorten rohkeus yrittää näkyi selvästi.
Paras messupiste: Lillevin Pihkasalva NYT
Valkealan yhtenäiskoulu, Kouvola
Liikeidea: Lillevin Pihkasalva NYT myy 100-prosenttisesti suomalaisista raaka-aineista valmistettua pihkasalvaa. Tuote sopii sekä ihmisille että eläimille sen myrkyttömyyden ansiosta.
Palkitsemisperusteet: Yrityksen messupiste oli pelkistetty, rauhallinen ja tyylikäs. Messupiste sointui hyvin yhteen tuotteen kanssa.
Paras myyntipuhe: Virtaa Päivään NYT
Liikeidea: Nuorten vetämä liikuntakerho ikäihmisille.
Palkitsemisperusteet: Luonteva myyntipuhe yhdistyi lavakoreografiaan ja myös puheen sisältö erottui edukseen.
Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista
Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan oppilaitoksista:
-
Vehkalahden koulu, Hamina
-
Pappilansalmen koulu, Hamina
-
Valkealan yhtenäiskoulu, Kouvola
-
Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli
-
Kotka Svenska Samskola, Kotka
-
Vuoksenniskan koulukeskus, Imatra
-
Joutsenon koulu, Lappeenranta
Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.
Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
Kouvolan aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:
-
Jere Harjula, yrittäjä, Jerejulius
-
Sirpa Kantola-Pakkanen, aluejohtaja, Kymen Yrittäjät
-
Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari
-
Maarit Koverola, asiantuntija (yrittäjyyskasvatus ja koulutus), Cursor Oy
-
Monica Kuusinen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Veturi
-
Timo Lehmusmetsä, yritysneuvoja, Kouvola Innovation Oy (Kinno)
-
Veikko Niemi, sivistysjohtaja, Kouvolan kaupunki
-
Tiia Näkki, myyntijohtaja, OP Kaakkois-Suomi
-
Santeri Simonen, NYT-alumni ja vastaava tuottaja, East Coast Events
Tapahtumassa palkittiin myös yrittäjyyskasvatusopettaja
Tapahtumassa jaettiin tunnustus Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajalle. Tunnustuksen ansioituneesta työstä sai Anne Jaakola Pappilansalmen koulusta Haminasta. Perusteluissa Jaakolaa kuvattiin innostavaksi opettajaksi, joka saa puhallettua kipinää kaikenlaisiin oppilaisiin. Jaakola on taitava ja kekseliäs opettaja, joka saa oppilaat innostettua yrittäjyyden opiskeluun ja laittaa myös itsensä täysillä likoon oppilaiden vuoksi. Jaakola on pitkän linjan ammattilainen, jolla on kokemusta yrittäjyyden opettamisesta sekä ala - että yläkoulusta.
Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.
Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja
Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.
Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja
Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.
Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.
Lisätietoja Kouvolan aluetapahtumasta, kuvat ja haastattelupyynnöt:
Minna Sotka
Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut
p. 040 8205 800
minna.sotka@nuortennyt.fi
Kaisa Huikuri
Viestintäjohtaja
p. 045 7734 9347
kaisa.huikuri@nuortennyt.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
