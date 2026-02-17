Vihreiden Hanna Holopainen: Saimaan verkkokalastusrajoituksia tulee pidentää heinäkuun loppuun saimaannorpan suojelemiseksi
18.2.2026 17:09:46 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen ihmettelee Kokoomuksen kykenemättömyyttä pidentää verkkokalastuskieltoa saimaannorppien suojelemiseksi, vaikka se on pääministeripuolueen oma tavoite.
Asetusluonnos Saimaan kalastusrajoituksista on lähetetty lausunnoille. Lausunnoille lähetetyssä esityksessä verkkokalastuskieltoa ei pidennetä. Kalastusrajoitusten avulla suojellaan erittäin uhanalaista saimaannorppaa.
– Miten voi olla, että pääministeripuolue ei saa aikaiseksi itse ajamaansa verkkokalastuskieltoa? Kokoomus on jo vuosien ajan tehnyt erilaisia aloitteita saimaannorpan suojelemiseksi ja verkkokalastusrajoitusten pidentämiseksi, mutta nyt kun on aika päättää asiasta, ei tehdäkään mitään. Vetoomusten sijaan pääministeripuolue voisi tehdä myös lainsäädäntöä, sanoo Hanna Holopainen.
Holopainen viittaa Orpon hallituksen ensimmäinen ympäristöministeri Kai Mykkäsen vetoomukseen, jossa hän vetosi että ihmiset eivät verkkokalastaisi Saimaalla heinäkuussa.
Kokoomus teki viime hallituskaudella myös toimenpidealoitteen verkkokalastuskiellon pidentämisestä heinäkuun loppuun. Allekirjoittajien joukossa on muun muassa nykyiset ministerit Sari Multala, Matias Marttinen, Sanni Grahn-Laasonen ja Mari-Leena Talvitie.
Marinin hallituskaudella eduskunta käsitteli myös kansalaisaloitetta “Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella”. Käsittelyn yhteydessä Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén esitti verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuun loppuun. Siitä äänestettäessä valtaosa kokoomuslaisista kannatti Sirénin esitystä, mukaan lukien nykyinen pääministeri Petteri Orpo.
Holopainen peräänkuuluttaa verkkokalastusrajoitusten pidentämistä heinäkuun loppuun.
– Nykyinen asetus kalastusrajoituksista Saimaalla ei riitä turvaamaan saimaannorpan tulevaisuutta. Verkkokalastusrajoituksia tulee pidentää heinäkuun loppuun. Tutkimukset osoittavat, että kalastusrajoituksilla on ollut merkittävä rooli saimaannorppakannan elpymiselle. Ne ovat mahdollistaneet kannan kasvun, vaikka lauhat talvet ovat heikentäneet norppien pesimäolosuhteita. Rajoitusten jatkaminen pidemmälle kesään säästäisi useiden kuuttien hengen verkkoihin hukkumiselta, sanoo Holopainen.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Suomen otettava Ruotsista mallia ja laajennettava pienten koululaisten iltapäivätoiminta myös loma-ajoille17.2.2026 13:43:32 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta esittää, että pienten koululaisten iltapäivätoiminta laajennetaan koskemaan myös koulujen loma-aikoja ja vaiheittain myös 3.–4.-luokkalaisia.
Vihreiden Harjanteelta suorat sanat hallituksen tuoreesta strategiasta: “On kyseenalaista, noudattaako Suomen lakia”17.2.2026 13:01:03 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne muistutti tiistaina pitämässään, hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että ilmastolaki edellyttää suunnitelmia, joilla varmistetaan hiilineutraali Suomi 2035. Harjanne kyseenalaistaakin energia- ja ilmastostrategian lainmukaisuuden.
Vihreiden Elo tyrmää hakkuuesityksen: "Pesien tuhoaminen jatkuu lintudirektiivin vastaisesti"17.2.2026 09:54:47 EET | Tiedote
Hallitus asetti 26.1. lausuntokierrokselle esityksen metsälain ja luonnosuojelulain muutoksiksi, joilla pyritään vastaamaan EU:n lintudirektiivin vaatimuksiin lintujen pesimärauhan turvaamiseksi metsien hakkuissa. Vihreiden maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elon mukaan lausunnot osoittavat, että hallituksen esitysluonnos on riittämätön ja epäonnistunut. Lausuntokierros päättyi 16.2.
Kansanedustajat Forsgrén ja Hopsu vaativat: Suomen on käynnistettävä lääketieteellistä apua tarvitsevien lasten evakuointi Gazasta13.2.2026 16:18:23 EET | Tiedote
Kansanedustajat Bella Forsgrén ja Inka Hopsu vaativat hallitusta kirjallisessa kysymyksessään vihdoin aloittamaan gazalaisten lapsipotilaiden vastaanottamisen hoitoon myös Suomeen. Tuhansien hoitoa odottavien palestiinalaisten lääketieteelliset evakuoinnit veisivät nykytahdilla 4,5 vuotta.
Sofia Virta: Samalla kun ministeri vaihtuu, hallituksen on lopetettava lisäleikkaukset välittömästi12.2.2026 16:45:09 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitusta painamaan jarrua lisäleikkausten valmistelussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme