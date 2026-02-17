Vihreiden Hanna Holopainen: Saimaan verkkokalastusrajoituksia tulee pidentää heinäkuun loppuun saimaannorpan suojelemiseksi

Asetusluonnos Saimaan kalastusrajoituksista on lähetetty lausunnoille. Lausunnoille lähetetyssä esityksessä verkkokalastuskieltoa ei pidennetä. Kalastusrajoitusten avulla suojellaan erittäin uhanalaista saimaannorppaa.

– Miten voi olla, että pääministeripuolue ei saa aikaiseksi itse ajamaansa verkkokalastuskieltoa? Kokoomus on jo vuosien ajan tehnyt erilaisia aloitteita saimaannorpan suojelemiseksi ja verkkokalastusrajoitusten pidentämiseksi, mutta nyt kun on aika päättää asiasta, ei tehdäkään mitään. Vetoomusten sijaan pääministeripuolue voisi tehdä myös lainsäädäntöä, sanoo Hanna Holopainen.

Holopainen viittaa Orpon hallituksen ensimmäinen ympäristöministeri Kai Mykkäsen vetoomukseen, jossa hän vetosi että ihmiset eivät verkkokalastaisi Saimaalla heinäkuussa.

Kokoomus teki viime hallituskaudella myös toimenpidealoitteen verkkokalastuskiellon pidentämisestä heinäkuun loppuun. Allekirjoittajien joukossa on muun muassa nykyiset ministerit Sari Multala, Matias Marttinen, Sanni Grahn-Laasonen ja Mari-Leena Talvitie.



Marinin hallituskaudella eduskunta käsitteli myös kansalaisaloitetta “Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella”. Käsittelyn yhteydessä Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén esitti verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuun loppuun. Siitä äänestettäessä valtaosa kokoomuslaisista kannatti Sirénin esitystä, mukaan lukien nykyinen pääministeri Petteri Orpo.

Holopainen peräänkuuluttaa verkkokalastusrajoitusten pidentämistä heinäkuun loppuun.

– Nykyinen asetus kalastusrajoituksista Saimaalla ei riitä turvaamaan saimaannorpan tulevaisuutta. Verkkokalastusrajoituksia tulee pidentää heinäkuun loppuun. Tutkimukset osoittavat, että kalastusrajoituksilla on ollut merkittävä rooli saimaannorppakannan elpymiselle. Ne ovat mahdollistaneet kannan kasvun, vaikka lauhat talvet ovat heikentäneet norppien pesimäolosuhteita. Rajoitusten jatkaminen pidemmälle kesään säästäisi useiden kuuttien hengen verkkoihin hukkumiselta, sanoo Holopainen.