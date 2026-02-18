Sofia Virralta painavat terveiset uudelle ministerille

Virta toivoo, että Rydman ottaa saamansa salkun vastaan sen vaatimalla vakavuudella.

– Kenenkään ei tässä maassa pitäisi joutua pelkäämään sitä, saako hoitoa ja apua ajoissa, Silti meillä on käsissämme tilanne, jossa moni pelkää, ja suomalaisten luotto sosiaali- ja terveyspalveluihin on rapautunut. Hyvinvointialueita painostetaan säästöihin, henkilöstö uupuu ja palveluja ajetaan alas, Virta listaa.

– Tässä ajassa sosiaali- ja terveysministerin salkku on yksi painavimmista salkuista. Valitettavasti Rydmanilla on tunnetusti epäinhimillinen ja ihmisiä eriarvoistava ote politiikkaan, eivätkä odotukset siksi ole kovin korkealla, Virta lisää.

Ennen perussuomalaisten tiedotustilaisuutta mediassa todettiin puolueen etsivän nimenomaan “kovaa leikkausministeriä” viemään maaliin sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnitellut mittavat säästöt. Virta kuvaa tällaisia puheita vastuuttomiksi ja suomalaisten hätää vähätteleviksi.

– Tässä tilanteessa hallituksen olisi mahdollista pysähtyä ja tarkastella kohtuutonta leikkauslistaansa tuorein ja kriittisin silmin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että perussuomalaiset, hallitus ja uusi ministeri ovat valitsemassa toisen tien. Se tie tulee olemaan kallis ja sen maksavat suomalaiset, Virta toteaa.

Myös perussuomalaisten omien lähteiden mukaan Rydmanilla tuskin on ongelmia runnoa hallituksen aiemmin kaavailemia säästöjä läpi. Siksi Virta vaatii, että pääministeri Orpo lunastaa lupauksensa ja aloittaa välittömästi parlamentaarisen ja puoluerajat ylittävän prosessin suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden korjaamiseksi.

– Viimeinen asia, mitä esimerkiksi hyvinvointialueet nyt tarvitsevat, on epävarmuuden lisääminen uusilla kohtuuttomilla säästöpaineilla. Mikäli perussuomalaiset, Rydman ja hallitus eivät tätä ymmärrä, minulle saa soittaa, Virta päättää.