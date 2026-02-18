Vihreät - De Gröna

Sofia Virralta painavat terveiset uudelle ministerille

18.2.2026 18:59:20 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että tuore sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman lopettaisi lisäleikkausten valmistelun välittömästi.

Virta toivoo, että Rydman ottaa saamansa salkun vastaan sen vaatimalla vakavuudella.

– Kenenkään ei tässä maassa pitäisi joutua pelkäämään sitä, saako hoitoa ja apua ajoissa, Silti meillä on käsissämme tilanne, jossa moni pelkää, ja suomalaisten luotto sosiaali- ja terveyspalveluihin on rapautunut. Hyvinvointialueita painostetaan säästöihin, henkilöstö uupuu ja palveluja ajetaan alas, Virta listaa.

– Tässä ajassa sosiaali- ja terveysministerin salkku on yksi painavimmista salkuista. Valitettavasti Rydmanilla on tunnetusti epäinhimillinen ja ihmisiä eriarvoistava ote politiikkaan, eivätkä odotukset siksi ole kovin korkealla, Virta lisää.

Ennen perussuomalaisten tiedotustilaisuutta mediassa todettiin puolueen etsivän nimenomaan “kovaa leikkausministeriä” viemään maaliin sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnitellut mittavat säästöt. Virta kuvaa tällaisia puheita vastuuttomiksi ja suomalaisten hätää vähätteleviksi.

– Tässä tilanteessa hallituksen olisi mahdollista pysähtyä ja tarkastella kohtuutonta leikkauslistaansa tuorein ja kriittisin silmin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että perussuomalaiset, hallitus ja uusi ministeri ovat valitsemassa toisen tien. Se tie tulee olemaan kallis ja sen maksavat suomalaiset, Virta toteaa.

Myös perussuomalaisten omien lähteiden mukaan Rydmanilla tuskin on ongelmia runnoa hallituksen aiemmin kaavailemia säästöjä läpi. Siksi Virta vaatii, että pääministeri Orpo lunastaa lupauksensa ja aloittaa välittömästi parlamentaarisen ja puoluerajat ylittävän prosessin suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden korjaamiseksi.

– Viimeinen asia, mitä esimerkiksi hyvinvointialueet nyt tarvitsevat, on epävarmuuden lisääminen uusilla kohtuuttomilla säästöpaineilla. Mikäli perussuomalaiset, Rydman ja hallitus eivät tätä ymmärrä, minulle saa soittaa, Virta päättää.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vihreiden Elo tyrmää hakkuuesityksen: "Pesien tuhoaminen jatkuu lintudirektiivin vastaisesti"17.2.2026 09:54:47 EET | Tiedote

Hallitus asetti 26.1. lausuntokierrokselle esityksen metsälain ja luonnosuojelulain muutoksiksi, joilla pyritään vastaamaan EU:n lintudirektiivin vaatimuksiin lintujen pesimärauhan turvaamiseksi metsien hakkuissa. Vihreiden maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elon mukaan lausunnot osoittavat, että hallituksen esitysluonnos on riittämätön ja epäonnistunut. Lausuntokierros päättyi 16.2.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye