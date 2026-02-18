Sofia Virralta painavat terveiset uudelle ministerille
18.2.2026 18:59:20 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että tuore sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman lopettaisi lisäleikkausten valmistelun välittömästi.
Virta toivoo, että Rydman ottaa saamansa salkun vastaan sen vaatimalla vakavuudella.
– Kenenkään ei tässä maassa pitäisi joutua pelkäämään sitä, saako hoitoa ja apua ajoissa, Silti meillä on käsissämme tilanne, jossa moni pelkää, ja suomalaisten luotto sosiaali- ja terveyspalveluihin on rapautunut. Hyvinvointialueita painostetaan säästöihin, henkilöstö uupuu ja palveluja ajetaan alas, Virta listaa.
– Tässä ajassa sosiaali- ja terveysministerin salkku on yksi painavimmista salkuista. Valitettavasti Rydmanilla on tunnetusti epäinhimillinen ja ihmisiä eriarvoistava ote politiikkaan, eivätkä odotukset siksi ole kovin korkealla, Virta lisää.
Ennen perussuomalaisten tiedotustilaisuutta mediassa todettiin puolueen etsivän nimenomaan “kovaa leikkausministeriä” viemään maaliin sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnitellut mittavat säästöt. Virta kuvaa tällaisia puheita vastuuttomiksi ja suomalaisten hätää vähätteleviksi.
– Tässä tilanteessa hallituksen olisi mahdollista pysähtyä ja tarkastella kohtuutonta leikkauslistaansa tuorein ja kriittisin silmin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että perussuomalaiset, hallitus ja uusi ministeri ovat valitsemassa toisen tien. Se tie tulee olemaan kallis ja sen maksavat suomalaiset, Virta toteaa.
Myös perussuomalaisten omien lähteiden mukaan Rydmanilla tuskin on ongelmia runnoa hallituksen aiemmin kaavailemia säästöjä läpi. Siksi Virta vaatii, että pääministeri Orpo lunastaa lupauksensa ja aloittaa välittömästi parlamentaarisen ja puoluerajat ylittävän prosessin suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden korjaamiseksi.
– Viimeinen asia, mitä esimerkiksi hyvinvointialueet nyt tarvitsevat, on epävarmuuden lisääminen uusilla kohtuuttomilla säästöpaineilla. Mikäli perussuomalaiset, Rydman ja hallitus eivät tätä ymmärrä, minulle saa soittaa, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hanna Holopainen: Saimaan verkkokalastusrajoituksia tulee pidentää heinäkuun loppuun saimaannorpan suojelemiseksi18.2.2026 17:09:46 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen ihmettelee Kokoomuksen kykenemättömyyttä pidentää verkkokalastuskieltoa saimaannorppien suojelemiseksi, vaikka se on pääministeripuolueen oma tavoite.
Sofia Virta: Suomen otettava Ruotsista mallia ja laajennettava pienten koululaisten iltapäivätoiminta myös loma-ajoille17.2.2026 13:43:32 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta esittää, että pienten koululaisten iltapäivätoiminta laajennetaan koskemaan myös koulujen loma-aikoja ja vaiheittain myös 3.–4.-luokkalaisia.
Vihreiden Harjanteelta suorat sanat hallituksen tuoreesta strategiasta: “On kyseenalaista, noudattaako Suomen lakia”17.2.2026 13:01:03 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne muistutti tiistaina pitämässään, hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että ilmastolaki edellyttää suunnitelmia, joilla varmistetaan hiilineutraali Suomi 2035. Harjanne kyseenalaistaakin energia- ja ilmastostrategian lainmukaisuuden.
Vihreiden Elo tyrmää hakkuuesityksen: "Pesien tuhoaminen jatkuu lintudirektiivin vastaisesti"17.2.2026 09:54:47 EET | Tiedote
Hallitus asetti 26.1. lausuntokierrokselle esityksen metsälain ja luonnosuojelulain muutoksiksi, joilla pyritään vastaamaan EU:n lintudirektiivin vaatimuksiin lintujen pesimärauhan turvaamiseksi metsien hakkuissa. Vihreiden maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elon mukaan lausunnot osoittavat, että hallituksen esitysluonnos on riittämätön ja epäonnistunut. Lausuntokierros päättyi 16.2.
Kansanedustajat Forsgrén ja Hopsu vaativat: Suomen on käynnistettävä lääketieteellistä apua tarvitsevien lasten evakuointi Gazasta13.2.2026 16:18:23 EET | Tiedote
Kansanedustajat Bella Forsgrén ja Inka Hopsu vaativat hallitusta kirjallisessa kysymyksessään vihdoin aloittamaan gazalaisten lapsipotilaiden vastaanottamisen hoitoon myös Suomeen. Tuhansien hoitoa odottavien palestiinalaisten lääketieteelliset evakuoinnit veisivät nykytahdilla 4,5 vuotta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme