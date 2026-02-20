Basam Books

Voltairen "Mikromegas" -klassikko kutsuu pohtimaan suvaitsevaisuutta

20.2.2026 08:18:00 EET | Basam Books | Tiedote

Uusintapainos Voltairen Mikromegas-teoksesta tarkastelee filosofisin ja humoristisin keinoin älyllisen elämän mahdollisuuksia. Kirja käsittelee tieteen, suvaitsevaisuuden ja itseironian teemoja, ja sen ajankohtaisuus korostuu nykyajassa valistuksen arvojen puolustamisen tarpeessa.

Basam Books (2026)
Basam Books (2026)

Uudistettu laitos tohtori Osmo Pekosen esipuheella. Siriuksen vieras on käynyt planeetallamme jo 1700-luvulla, mikäli Voltairea on uskominen. Tämä valloittava, filosofinen tieteiskuvitelma kertoo, kuinka kahdeksan peninkulman mittainen Mikromegas päätyy avaruusseikkailunsa lopuksi pikkuruiselle pallollemme, ja vieläpä Pohjanlahden perukoille.

Uteliaisuuttaan hän tulee noukkineeksi merestä haaksirikkoutuneen tutkimusretkikunnan aluksen. Mutta kuinka onnistuu keskustelu maan asukkaiden kanssa, joita muukalainen ei paljaalla silmällä erota? Onko maan päällä älyllistä elämää? kysyy Mikromegas. Yhdessä hänen kanssaan voimme ihmetellä tieteen saavutuksia, opetella suvaitsevaisuutta ja - nauraa itsellemme.

Ranskalainen valistusfilosofi Voltaire (1694-1778) on noussut ajankohtaiseksi terrorismin myötä, sillä hän taisteli suvaitsemattomuutta ja uskonnollista fanaattisuutta vastaan ja puolusti sivistystä ja vapautta.

Avainsanat

#voltaire#suvaitsevaisuus#tulevaisuus#filosofia#tieteiskuvitelma

Yhteyshenkilöt

Anita SaloViestintävastaavaBasam Books Oy

Tietoa julkaisijasta

Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.

