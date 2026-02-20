Voltairen "Mikromegas" -klassikko kutsuu pohtimaan suvaitsevaisuutta

Uudistettu laitos tohtori Osmo Pekosen esipuheella. Siriuksen vieras on käynyt planeetallamme jo 1700-luvulla, mikäli Voltairea on uskominen. Tämä valloittava, filosofinen tieteiskuvitelma kertoo, kuinka kahdeksan peninkulman mittainen Mikromegas päätyy avaruusseikkailunsa lopuksi pikkuruiselle pallollemme, ja vieläpä Pohjanlahden perukoille.

Uteliaisuuttaan hän tulee noukkineeksi merestä haaksirikkoutuneen tutkimusretkikunnan aluksen. Mutta kuinka onnistuu keskustelu maan asukkaiden kanssa, joita muukalainen ei paljaalla silmällä erota? Onko maan päällä älyllistä elämää? kysyy Mikromegas. Yhdessä hänen kanssaan voimme ihmetellä tieteen saavutuksia, opetella suvaitsevaisuutta ja - nauraa itsellemme.

Ranskalainen valistusfilosofi Voltaire (1694-1778) on noussut ajankohtaiseksi terrorismin myötä, sillä hän taisteli suvaitsemattomuutta ja uskonnollista fanaattisuutta vastaan ja puolusti sivistystä ja vapautta.

