Thomas Hardyn "Kaukana maailman melskeestä" ilmestyy ensimmäistä kertaa suomeksi

20.2.2026 09:08:00 EET | Basam Books | Tiedote

Itsenäinen nainen, kolme kosijaa ja 1800-luvun Englannin maaseutu – tästä aineksesta syntyy Thomas Hardyn klassikko Kaukana maailman melskeestä (Far from the Madding Crowd, 1874), joka ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. Teoksen on suomentanut Antti Immonen, ja mukana ovat myös jälkisanat sekä selitysosio.. Arvostelukappaleet: Anita Salo, anita@basambooks.fi.

Kaukana maailman melskeestä (Far from the Madding Crowd, 1874) on Thomas Hardyn (1840-1928) läpimurtoteos ja yksi maailman kuuluisimmista rakkausromaaneista, joka ilmestyy nyt ensimmäisen kerran suomeksi.

Kaukana maailman melskeestä on Englannin viehättävään 1800-lukulaiseen maaseutumiljööseen sijoittuva kertomus sukupuolten eriarvoisuudesta, nopeasti syttyvästä intohimosta ja hitaasta kosiskelusta.

Romaanin päähenkilö, Bathsheba Everdene, itsenäinen ja rohkea nainen, saapuu Weatherburyyn ryhtyäkseen hoitamaan perimäänsä maatilaa. Hänen viehätysvoimansa houkuttelee maisemiin kolme kosijaa: herrasmiesviljelijä Boldwoodin, viettelijä Troyn ja paimen Gabriel Oakin.

Kilpakosinta aiheuttaa onnettomia ja välillä humoristisiakin käänteitä, kunnes lopulta tapahtumat saavat onnellisen loppuratkaisun.

Teoksen on suomentanut Antti Immonen, joka on myös laatinut siihen valaisevat jälkisanat ja kattavan selitysosion.

Arvostelukappaleet: Anita Salo, anita@basambooks.fi

