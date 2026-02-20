Thomas Hardyn "Kaukana maailman melskeestä" ilmestyy ensimmäistä kertaa suomeksi

Kaukana maailman melskeestä (Far from the Madding Crowd, 1874) on Thomas Hardyn (1840-1928) läpimurtoteos ja yksi maailman kuuluisimmista rakkausromaaneista, joka ilmestyy nyt ensimmäisen kerran suomeksi.



Kaukana maailman melskeestä on Englannin viehättävään 1800-lukulaiseen maaseutumiljööseen sijoittuva kertomus sukupuolten eriarvoisuudesta, nopeasti syttyvästä intohimosta ja hitaasta kosiskelusta.



Romaanin päähenkilö, Bathsheba Everdene, itsenäinen ja rohkea nainen, saapuu Weatherburyyn ryhtyäkseen hoitamaan perimäänsä maatilaa. Hänen viehätysvoimansa houkuttelee maisemiin kolme kosijaa: herrasmiesviljelijä Boldwoodin, viettelijä Troyn ja paimen Gabriel Oakin.



Kilpakosinta aiheuttaa onnettomia ja välillä humoristisiakin käänteitä, kunnes lopulta tapahtumat saavat onnellisen loppuratkaisun.



Teoksen on suomentanut Antti Immonen, joka on myös laatinut siihen valaisevat jälkisanat ja kattavan selitysosion.

