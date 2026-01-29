S-market Näsin uudistustyöt alkavat
19.2.2026 13:51:16 EET | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote
S-market Näsissä on alkamassa uudistustyöt, joissa uudistetaan asiakas- ja taustatiloja sekä kiinteistötekniikkaa. Uudistuksen yhteydessä myymälän miljöö modernisoidaan ja samassa yhteydessä tehdään myös myymäläkalusteiden vaihtoja ja parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta.
Uudistuksessa pullonpalautus ja ruoan verkkokaupan noutopiste siirtyvät nykyisiltä paikoiltaan pysäköintihalliin, minkä myötä vapautuu lisää tilaa kaupan ja S-Pankin palveluille. Lisäksi kiinteistössä kulkemisen esteettömyyttä parannetaan rakentamalla asiakashissi kauppatason ja pysäköintihallin välille.
Uudistuksen projektinjohtourakoitsijaksi on valittu Recset Oy, jolla on laaja kokemus myymälärakentamisesta ja uudistuksista. Valmistelevat työt alkavat lähipäivinä ja uudistus valmistuu loppusyksystä.
S-market Näsin kiinteistö on rakennettu alun perin vuonna 1998 ja laajennettu vuonna 2007. Itse myymälää on uudistettu edellisen kerran vuonna 2017.
Järjestämme lehdistölle tiedotustilaisuuden 26.2.2026 klo 14.30, jossa kerromme enemmän projektista.
Yhteyshenkilöt
Jaana HagelbergviestintäpäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9333jaana.hagelberg@sok.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Snart kan man söka spons hos Varuboden-Osla – fokus på barn- och ungdomsverksamhet29.1.2026 09:07:16 EET | Pressmeddelande
Varuboden-Osla vill stöda lokala föreningar och grupper som ordnar meningsfulla aktiviteter för barn och unga på handelslagets verksamhetsområde i Nyland och på Åland. Från och med 2026 kan ansökningar lämnas in två gånger per år: 1–28 februari samt 1–31 augusti.
Varuboden-Oslan sponssihaku alkaa – painopiste lasten ja nuorten toiminnassa29.1.2026 09:07:16 EET | Tiedote
Varuboden-Osla haluaa tukea paikallisia yhdistyksiä ja ryhmiä, jotka järjestävät merkityksellistä toimintaa lapsille ja nuorille osuuskaupan toiminta-alueella Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Vuodesta 2026 alkaen hakemuksia voi jättää kaksi kertaa vuodessa: 1.–28. helmikuuta sekä 1.–31. elokuuta.
Emotion kommer till Kyrkslätt – Varuboden-Osla introducerar Sokos moderna specialbutik inom skönhet27.1.2026 15:00:00 EET | Pressmeddelande
Nya Emotion Kyrkslätt öppnas hösten 2026.
Emotion saapuu Kirkkonummelle – Varuboden‑Osla tuo alueelle Sokoksen uuden ajan kauneuden erikoisliikkeen27.1.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Uusi Emotion Kirkkonummi avataan syksyllä 2026.
Tvätta bilen på natten och spara pengar14.1.2026 09:30:06 EET | Pressmeddelande
Nattugglor kan nu tvätta sina bilar ännu billigare, eftersom man på natten får 40 procent rabatt på enskilda biltvättar inom VBO:s område. Det går smidigt att köpa tvätten i appen ABC-mobil.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme