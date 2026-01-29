S-market Näsin uudistustyöt alkavat

S-market Näsissä on alkamassa uudistustyöt, joissa uudistetaan asiakas- ja taustatiloja sekä kiinteistötekniikkaa. Uudistuksen yhteydessä myymälän miljöö modernisoidaan ja samassa yhteydessä tehdään myös myymäläkalusteiden vaihtoja ja parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta.