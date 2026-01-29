Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

S-market Näsin uudistustyöt alkavat

19.2.2026 13:51:16 EET | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

S-market Näsissä on alkamassa uudistustyöt, joissa uudistetaan asiakas- ja taustatiloja sekä kiinteistötekniikkaa. Uudistuksen yhteydessä myymälän miljöö modernisoidaan ja samassa yhteydessä tehdään myös myymäläkalusteiden vaihtoja ja parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta.

Uudistuksessa pullonpalautus ja ruoan verkkokaupan noutopiste siirtyvät nykyisiltä paikoiltaan pysäköintihalliin, minkä myötä vapautuu lisää tilaa kaupan ja S-Pankin palveluille. Lisäksi kiinteistössä kulkemisen esteettömyyttä parannetaan rakentamalla asiakashissi kauppatason ja pysäköintihallin välille.

Uudistuksen projektinjohtourakoitsijaksi on valittu Recset Oy, jolla on laaja kokemus myymälärakentamisesta ja uudistuksista. Valmistelevat työt alkavat lähipäivinä ja uudistus valmistuu loppusyksystä.

S-market Näsin kiinteistö on rakennettu alun perin vuonna 1998 ja laajennettu vuonna 2007. Itse myymälää on uudistettu edellisen kerran vuonna 2017.

Järjestämme lehdistölle tiedotustilaisuuden 26.2.2026 klo 14.30, jossa kerromme enemmän projektista.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

