Kutsu medialle: Tervetuloa Kiasmaan katsomaan Nelivärinen uni -näyttelyä ennakkoon to 26.2.2026

Essi Kuokkasen maalaukset tihkuvat tunteita ja ajatuksia, joita on vaikea ilmaista 8.10.2025 09:52:00 EEST | Tiedote

Kaikki meistä kaipaavat aika ajoin pitelyä ja kannattelua, joskus ovia sulkeutuu ja toisinaan omat unelmat jäävät saavuttamatta. Essi Kuokkasen maalaukset ja piirustukset ovat pohdiskeluja siitä, mikä on ihmisen osa ja suhde muihin elämänmuotoihin. Hänen näyttelynsä Pilvenpitelijä avautuu Kiasmassa 10.10.2025.