Kutsu medialle: Tervetuloa Kiasmaan katsomaan Nelivärinen uni -näyttelyä ennakkoon to 26.2.2026
23.2.2026 08:08:00 EET | KIASMA | Kutsu
Tosi ja kuviteltu sekoittuvat näyttelyssä, joka avautuu kävijälle katkelmina ja ihmeellisinä kohtaamisina. Nelivärinen uni jatkaa Kiasman kokoelmanäyttelyiden sarjaa, jossa esitellään vaihtuvia otoksia Kansallisgallerian 43 000 teoksen kokoelmasta.
Median edustajat voivat tutustua Nelivärinen uni -näyttelyyn omatoimisesti torstaina 26.2.2026 klo 10–12. Näyttely sijaitsee Kiasman 2. ja 3. kerroksessa. Kuraattori Satu Oksanen on tavattavissa. Mikäli haluat haastatella kuraattoria tai taiteilijoita, olethan yhteydessä etukäteen.
Ilmoittautuminen, haastattelupyynnöt ja lisätiedot: tiedottaja Kiira Koskela, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi
Näyttelyn taiteilijat
Eija-Liisa Ahtila, Uzair Amjad, Riikka Anttonen, Korakrit Arunanondchai, Milla Aska, Dara Birnbaum, Dineo Seshee Bopape (Raisibe), Louise Bourgeois, Taru Happonen, Pakui Hardware, Åke Hellman, Ingela Ihrman, Appu Jasu, Alice Kaira, Antero Kare, Pentti Kaskipuro, Shoji Kato, Marjaana Kella, Minjee Hwang Kim, Jussi Kivi, Ville Laurinkoski, Iisa Lepistö, Leena Luostarinen, Olli Lyytikäinen, Kaari Martikainen, Elina Merenmies, Henry Moore, Pasi Myllymäki ja Risto Laakkonen, Marika Mäkelä, Bruce Nauman, Minh Ngọc Nguyễn, Frans Nybacka, Nam June Paik, Laila Pullinen, Sepideh Rahaa, Heli Rekula, Jani Ruscica, Oskari Ruuska, Hermanni Saarinen, Cindy Sherman, Marianna Simnett, Päivi Sirén, Frank Stella, Hiroshi Sugimoto, Mari Sunna, Jenna Sutela, Jenni Toikka, Osmo Valtonen, Annu Vertanen
Nelivärinen uni
Kiasman kokoelmanäyttely
27.2.2026–10.1.2027
Yhteyshenkilöt
Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631
Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi
