SDP:n Niina Malm: Hallituksen EU-vaikuttamisen tulos on karmea mahalasku

– Orpon hallituksen paljon mainostaman EU-vaikuttamisen ja itärajalla komissaarien kanssa otettujen yhteiskuvien lopputuloksena on, että Itä-Suomi ei saa Euroopan unionilta toistaiseksi uutta suoraa tukea vaan ainoastaan järjestelyn, jonka avulla lainarahaa on helpommin saatavilla. Tämä on karmea mahalasku.

– Viimeksi loppuvuodesta pääministeri hehkutti hallituksen ”määrätietoista vaikuttamistyötä” Itä-Suomen hyväksi. Nyt onkin syytä kysyä pääministeriltä: miten tässä näin kävi? Miten määrätietoinen vaikuttamistyö vaihtui laihaan lupaukseen lainarahasta? Malm kysyy.

Malmin mukaan uusin pettymys on jatkoa hallituksen politiikalle, jossa Itä-Suomelle riittää paljon kauniita sanoja mutta vähän tekoja ja vielä vähemmän rahallista tukea.

– Itä-Suomessa on odotettu jo vuosia tukea, jotta vaikea työttömyystilanne saadaan käännettyä ja ihmisille luotua näkymiä tulevaisuuteen. Siihen ei riitä kauniit puheet ja arvovieraiden kuljettaminen itärajaa katsomaan, vaan tarvitaan vaikuttavia käytännön tekoja. Itä-Suomella ei ole varaa odottaa vuoteen 2028, jolloin EU:n seuraava budjettikausi alkaa.

– Hallituskautta on jäljellä vähän yli vuosi. Toivoa sopii, että hallituksen ministerit kääntäisivät viimein katseensa myös itäiseen Suomeen. Samalla hallituksen on syytä muistaa, että itäraja ei rajoitu vain Kainuuseen vaan toimia tarvitaan myös Suomen kaakkoisrajalla, Malm päättää.