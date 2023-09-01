Pohjoismaiden suurin kauneusyhteisö tuo Lyko Creator -palkitsemisohjelman Suomeen

Yli kymmenen vuotta sitten perustettu Lyko Community on kasvanut kauneuden ystävien keskukseksi, jossa jaetaan tuotearvosteluja, tutoriaaleja ja luovaa sisältöä arjen rutiineista juhlahetkiin. Yli 21 miljoonalla kuukausittaisella katselukerralla Lyko Community tarjoaa ainutlaatuisen alustan sisällölle, joka on sekä aitoa että inspiroivaa.

Lyko Community on Lykon mobiilisovelluksesta löytyvä alusta, joka kulkee käyttäjien mukana heidän arjessaan ja tekee sisällön luomisesta, jakamisesta ja vuorovaikutuksesta helppoa ja hauskaa sen monipuolisten ominaisuuksien avulla. Alustalla käyttäjät voivat seurata sisällöntuottajia ja brändejä, löytää uusia tuotteita sekä osallistua keskusteluun tuotearvostelujen, kommenttien, tykkäysten ja jakojen kautta.

Lyko Creator – luovuudesta ja sitoutumisesta palkitaan

Lyko Creator on uusi ohjelma, jonka kautta käyttäjät voivat ansaita rahallista korvausta alustalle luomastaan ja julkaisemastaan sisällöstä. Ohjelma on avoin kaikille yli 18-vuotiaille, halukkaat voivat hakea mukaan Lyko Creator -sisällöntuottajiksi ja julkaista omaa sisältöään. Palkkio määräytyy julkaisujen katselukertojen perusteella läpinäkyvällä hinnoittelulla: 2 euroa per 1 000 katselukertaa.

”Lyko Creator on tapamme osoittaa arvostusta sitä aikaa ja vaivaa kohtaan, jonka yhteisömme jäsenet käyttävät kiinnostavan ja laadukkaan sisällön luomiseen”, sanoo Lykon toimitusjohtaja Rickard Lyko. ”Osa julkaisuista saavuttaa satojatuhansia katselukertoja ja voi tuottaa sisällöntuottajille merkittäviä ansioita. Kyseessä on reilu ja läpinäkyvä tapa palkita luovuudesta ja tuottaa lisäarvoa sekä käyttäjillemme että brändeille.”

Lyko Creator -ohjelma lanseerattiin ensimmäisenä Ruotsissa ja Norjassa marraskuussa 2025. Sen tuominen Suomeen vahvistaa entisestään käyttäjien sitoutumista ja laajentaa käyttäjien tuottaman sisällön näkyvyyttä koko Pohjoismaissa. Vuoden 2026 aikana Lyko aikoo tuoda ohjelman kaikille markkinoilleen vahvistaakseen asemaansa yhtenä Euroopan johtavista kauneusyhteisöistä.