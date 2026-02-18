Keski-Suomen hyvinvointialue

Palo-​osastoinnin pienetkin puutteet voivat aiheuttaa suuren vahingon

19.2.2026 09:33:28 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Alkuvuodesta mediassa on ollut esillä rivi- ja kerrostalojen palo-osastointien puutteet, minkä jälkeen asukkailta on tullut aiheeseen liittyviä yhteydenottoja myös Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Jos talon palo-osastoinnin haluaa tarkistuttaa, asukkaan tai rakennuksen omistajan tulee olla yhteydessä yksityiseen palveluntuottajaan.

Palo-osastointi tarkoittaa rivi- ja kerrostaloissa rakennuksen jakamista palo-osastoihin asuinhuoneistoittain sekä käyttötarkoituksen mukaan tiiviillä rakenteilla, jotta tulipalon sattuessa liekit ja savu eivät pääse leviämään naapuriasuntoon määrätyn ajan kuluessa. Tarkoitus on suojata talon asukkaita ja omaisuutta, mahdollistaa turvallinen poistuminen ja antaa lisäaikaa sammutustöille.

Suomen Palopäällystöliiton viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan palo-osastoivan rakenteen tiiviydessä seinän ja vesikaton liittymäpinnassa löytyi huomattava määrä puutteita tutkituista rivitaloista. Suomessa on sattunut myös onnettomuuksia, joiden tutkinnassa on havaittu puutteita palo-osastoinneissa, mikä näkyy aiheutuneiden vahinkojen laajuudessa.

– Lähtökohtaisesti vastuu rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla, joten on hyvä, että asumisen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja sitä halutaan selvittää. Jos oman asuintalon palo-osastointi mietityttää ja sen haluaa tarkastuttaa, pelastuslaitoksen sijaan tulisi kuitenkin ottaa yhteys yksityiseen konsulttiin, joka tekee selvityksen. Laaditussa selvityksessä tulisi ottaa myös kantaa havaittujen puutteiden korjaukseen, paloinsinööri Mika Laitinen Keski-Suomen pelastuslaitokselta ohjeistaa.

Syynä voi olla huolimattomuus 

Koska palo-osastoinnin on tarkoitus estää tulipalon leviäminen osastosta toiseen, pienikin reikä osastoinnissa voi johtaa suuriin vahinkoihin. Palo voi levitä kiinteää materiaalia pitkin liekillä, mutta paloa levittää myös savu. Savu ja myrkylliset palokaasut pääsevät reiästä leviämään nopeasti palo-osastojen välillä.

Palo-osastoinnin puutteet voivat johtua siitä, että rakentaminen on tehty suunnitelmien vastaisesti tai rakenteisiin on tehty muutoksia jälkikäteen huolimattomasti.

– Palo-osastointien tulee paloasetuksen mukaan yleensä rivitalossa ulottua vesikatteeseen asti. Vaatimus koskee kuitenkin vain niitä taloja, jotka on rakennettu vuonna 1990 tai myöhemmin. Voi siis myös olla, että rakennus on niin vanha, etteivät nykyiset vaatimukset ole olleet voimassa rakentamisen aikaan, Laitinen kertoo.

Avainsanat

palo-osastointiturvallisuuspuutteetkonsultointirakentaminen

Yhteyshenkilöt

Mika Laitinen, paloinsinööri, Keski-Suomen pelastuslaitos, p. 0500 753 631, mika.laitinen(at)pelastustoimi.fi

Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye