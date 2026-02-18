Palo-osastoinnin pienetkin puutteet voivat aiheuttaa suuren vahingon
19.2.2026 09:33:28 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Alkuvuodesta mediassa on ollut esillä rivi- ja kerrostalojen palo-osastointien puutteet, minkä jälkeen asukkailta on tullut aiheeseen liittyviä yhteydenottoja myös Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Jos talon palo-osastoinnin haluaa tarkistuttaa, asukkaan tai rakennuksen omistajan tulee olla yhteydessä yksityiseen palveluntuottajaan.
Palo-osastointi tarkoittaa rivi- ja kerrostaloissa rakennuksen jakamista palo-osastoihin asuinhuoneistoittain sekä käyttötarkoituksen mukaan tiiviillä rakenteilla, jotta tulipalon sattuessa liekit ja savu eivät pääse leviämään naapuriasuntoon määrätyn ajan kuluessa. Tarkoitus on suojata talon asukkaita ja omaisuutta, mahdollistaa turvallinen poistuminen ja antaa lisäaikaa sammutustöille.
Suomen Palopäällystöliiton viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan palo-osastoivan rakenteen tiiviydessä seinän ja vesikaton liittymäpinnassa löytyi huomattava määrä puutteita tutkituista rivitaloista. Suomessa on sattunut myös onnettomuuksia, joiden tutkinnassa on havaittu puutteita palo-osastoinneissa, mikä näkyy aiheutuneiden vahinkojen laajuudessa.
– Lähtökohtaisesti vastuu rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla, joten on hyvä, että asumisen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja sitä halutaan selvittää. Jos oman asuintalon palo-osastointi mietityttää ja sen haluaa tarkastuttaa, pelastuslaitoksen sijaan tulisi kuitenkin ottaa yhteys yksityiseen konsulttiin, joka tekee selvityksen. Laaditussa selvityksessä tulisi ottaa myös kantaa havaittujen puutteiden korjaukseen, paloinsinööri Mika Laitinen Keski-Suomen pelastuslaitokselta ohjeistaa.
Syynä voi olla huolimattomuus
Koska palo-osastoinnin on tarkoitus estää tulipalon leviäminen osastosta toiseen, pienikin reikä osastoinnissa voi johtaa suuriin vahinkoihin. Palo voi levitä kiinteää materiaalia pitkin liekillä, mutta paloa levittää myös savu. Savu ja myrkylliset palokaasut pääsevät reiästä leviämään nopeasti palo-osastojen välillä.
Palo-osastoinnin puutteet voivat johtua siitä, että rakentaminen on tehty suunnitelmien vastaisesti tai rakenteisiin on tehty muutoksia jälkikäteen huolimattomasti.
– Palo-osastointien tulee paloasetuksen mukaan yleensä rivitalossa ulottua vesikatteeseen asti. Vaatimus koskee kuitenkin vain niitä taloja, jotka on rakennettu vuonna 1990 tai myöhemmin. Voi siis myös olla, että rakennus on niin vanha, etteivät nykyiset vaatimukset ole olleet voimassa rakentamisen aikaan, Laitinen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Laitinen, paloinsinööri, Keski-Suomen pelastuslaitos, p. 0500 753 631, mika.laitinen(at)pelastustoimi.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.2.2026 22:14:43 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Hakakatu, Jyväskylä Hakakadulla kaksikerroksisen rivitalon alimmassa kerroksessa ruoka kärysi uunissa. Paloa ei ehtinyt syttymään. Pelastuslaitos tuulettaa asunnon ja ensihoito tarkasti asunnossa olleen henkilön. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 18.2.2026 kokouksesta18.2.2026 17:17:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti.
Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ennakkotiedot ennustetta paremmat18.2.2026 15:44:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueelle on kertymässä viime vuodelta alijämää 53 miljoonaa euroa. Alijäämää kertyy ennustettua vähemmän. Toimintakulujen kasvu taittui ja vuoden 2025 toimintakulut olivat 0,6 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2024 toimintakulut.
Lastentutkimusklinikka purki jonot ja paransi palveluiden saatavuutta18.2.2026 10:13:28 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön Lastentutkimusklinikalla on saavutettu merkittäviä tuloksia palveluiden kehittämisessä. Klinikka on onnistunut purkamaan aiemmin jopa 1–2 vuoden mittaiset jonot ja tarjoamaan tukea lapsille ja nuorille kolmen kuukauden hoitotakuun mukaisesti. Palvelu on samalla myös laajentunut lapsista nuoriin.
Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan17.2.2026 18:09:54 EET | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 17.2. yksimielisesti lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan hyvinvointialuejohtajaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme