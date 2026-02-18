Palo-​osastoinnin pienetkin puutteet voivat aiheuttaa suuren vahingon

Palo-osastointi tarkoittaa rivi- ja kerrostaloissa rakennuksen jakamista palo-osastoihin asuinhuoneistoittain sekä käyttötarkoituksen mukaan tiiviillä rakenteilla, jotta tulipalon sattuessa liekit ja savu eivät pääse leviämään naapuriasuntoon määrätyn ajan kuluessa. Tarkoitus on suojata talon asukkaita ja omaisuutta, mahdollistaa turvallinen poistuminen ja antaa lisäaikaa sammutustöille.

Suomen Palopäällystöliiton viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan palo-osastoivan rakenteen tiiviydessä seinän ja vesikaton liittymäpinnassa löytyi huomattava määrä puutteita tutkituista rivitaloista. Suomessa on sattunut myös onnettomuuksia, joiden tutkinnassa on havaittu puutteita palo-osastoinneissa, mikä näkyy aiheutuneiden vahinkojen laajuudessa.

– Lähtökohtaisesti vastuu rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla, joten on hyvä, että asumisen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja sitä halutaan selvittää. Jos oman asuintalon palo-osastointi mietityttää ja sen haluaa tarkastuttaa, pelastuslaitoksen sijaan tulisi kuitenkin ottaa yhteys yksityiseen konsulttiin, joka tekee selvityksen. Laaditussa selvityksessä tulisi ottaa myös kantaa havaittujen puutteiden korjaukseen, paloinsinööri Mika Laitinen Keski-Suomen pelastuslaitokselta ohjeistaa.

Syynä voi olla huolimattomuus

Koska palo-osastoinnin on tarkoitus estää tulipalon leviäminen osastosta toiseen, pienikin reikä osastoinnissa voi johtaa suuriin vahinkoihin. Palo voi levitä kiinteää materiaalia pitkin liekillä, mutta paloa levittää myös savu. Savu ja myrkylliset palokaasut pääsevät reiästä leviämään nopeasti palo-osastojen välillä.

Palo-osastoinnin puutteet voivat johtua siitä, että rakentaminen on tehty suunnitelmien vastaisesti tai rakenteisiin on tehty muutoksia jälkikäteen huolimattomasti.

– Palo-osastointien tulee paloasetuksen mukaan yleensä rivitalossa ulottua vesikatteeseen asti. Vaatimus koskee kuitenkin vain niitä taloja, jotka on rakennettu vuonna 1990 tai myöhemmin. Voi siis myös olla, että rakennus on niin vanha, etteivät nykyiset vaatimukset ole olleet voimassa rakentamisen aikaan, Laitinen kertoo.