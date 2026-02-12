Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Ilmaisjakelulehtien jakelu metroasemilla päättyy maaliskuussa

19.2.2026 09:41:46 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Jaa

Ilmaisjakelulehtien jakelu metroasemilla päättyy 13. maaliskuuta 2025. Lehtijakelun päättämisellä Kaupunkiliikenne Oy pyrkii parantamaan metroasemien ja -junien siisteyttä ja turvallisuutta. 

Lehtiteline ja keräysastia metroaseman lippuhallissa.
Lehtiteline ja keräysastia Vuosaaren metroasemalla. Kuva: Kaupunkiliikenne Oy.

Metroasemilla olevat lehtitelineet ja lehtienkeräysastiat poistetaan huhtikuun 2025 aikana.

Ilmaisjakelulehtiä on jaettu kaikilla Helsingin metroasemilla Ruoholahden ja Vuosaaren/Mellunmäen välillä.     

Lehtijakelun päättymiseen useita syitä

Lehtien jakelusta metroasemilla luovutaan useista syistä. Metroasemien lattioille ja metrojuniin kertyvät ilmaislehdet ovat lisänneet siivoustarvetta ja kustannuksia. Paperijäte muodostaa myös paloturvallisuusriskin metroasemille ja -juniin.

Digitaalisten uutispalveluiden yleistyminen on vähentänyt paperisten lehtien kulutusta, ja tästä syystä myös ilmaisjakelulehtien kysyntä metroasemilla on vähentynyt.  

Ilmaislehtien jakelun päättämisellä Kaupunkiliikenne Oy pyrkii parantamaan metroasemien ja -junien siisteyttä ja turvallisuutta.

Yhteyshenkilöt

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye