Ilmaisjakelulehtien jakelu metroasemilla päättyy maaliskuussa
19.2.2026 09:41:46 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Ilmaisjakelulehtien jakelu metroasemilla päättyy 13. maaliskuuta 2025. Lehtijakelun päättämisellä Kaupunkiliikenne Oy pyrkii parantamaan metroasemien ja -junien siisteyttä ja turvallisuutta.
Metroasemilla olevat lehtitelineet ja lehtienkeräysastiat poistetaan huhtikuun 2025 aikana.
Ilmaisjakelulehtiä on jaettu kaikilla Helsingin metroasemilla Ruoholahden ja Vuosaaren/Mellunmäen välillä.
Lehtijakelun päättymiseen useita syitä
Lehtien jakelusta metroasemilla luovutaan useista syistä. Metroasemien lattioille ja metrojuniin kertyvät ilmaislehdet ovat lisänneet siivoustarvetta ja kustannuksia. Paperijäte muodostaa myös paloturvallisuusriskin metroasemille ja -juniin.
Digitaalisten uutispalveluiden yleistyminen on vähentänyt paperisten lehtien kulutusta, ja tästä syystä myös ilmaisjakelulehtien kysyntä metroasemilla on vähentynyt.
Ilmaislehtien jakelun päättämisellä Kaupunkiliikenne Oy pyrkii parantamaan metroasemien ja -junien siisteyttä ja turvallisuutta.
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
