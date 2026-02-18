Vihreiden Hopsu: Hallituksen esitys vaarantaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan

Hiltunen on varoittanut, että esitys rajoittaa perusoikeuksia enemmän kuin EU edellyttää ja on ilmoittanut olevansa valmis viemään asian EU-komission käsiteltäväksi, mikäli esitystä ei korjata.

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun viesti on poikkeuksellisen voimakas – eikä syyttä. Oikeusturvaa ei saa purkaa samaan aikaan, kun turvapaikkaprosesseja kiristetään. Se on suora heikennys perusoikeuksien toteutumiseen, kansanedustaja Hopsu sanoo.

Hopsun mukaan hallituksen maahanmuuttopolitiikka on yhdellä sanalla kelvotonta. Turvapaikanhakijoiden oikeuksia on tällä hallituskaudella heikennetty jo useaan otteeseen, ja nyt esitetyt muutokset syventäisivät kehitystä entisestään.

Esitysluonnos sisältää useita merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat turvapaikanhakijoiden asemaan, kuten maksuttoman oikeusavun rajoittamisen sekä mahdollisuuden leikata vastaanottorahan perusosaa tapauskohtaisesti 20 prosenttia tilanteessa, jossa monella ei ole työnteko-oikeutta

Lisäksi turvapaikkamenettelyn vaiheita lyhennetään, mikä Hopsun mukaan kasvattaa riskiä virheellisistä päätöksistä.

– Kun prosesseja nopeutetaan ja oikeusapua kavennetaan samanaikaisesti, riski kasvaa, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeudet eivät toteudu. Oikeusturvan heikentäminen tällaisessa kokonaisuudessa on erityisen huolestuttavaa, Hopsu toteaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan hallitus käyttää kansallista liikkumavaraa tavalla, joka menee pidemmälle kuin EU-sopimus edellyttää. Hopsu pitää tätä poliittisena valintana.

– Mikään ei pakota Suomea menemään näin pitkälle. Perusoikeuksien turvaaminen ei ole mielipidekysymys, vaan oikeusvaltion ydintä. Turvapaikanhakijat eivät ole vähemmän oikeutettuja oikeusturvaan kuin kukaan muukaan, Hopsu sanoo.

On hälyttävää, että Suomi voi olla ajautumassa tilanteeseen, jossa EU-komissio arvioi lakimuutosten olevan ristiriidassa unionin velvoitteiden kanssa.



– Oikeusvaltion mittari on se, miten kohtelemme heikoimmassa asemassa olevia. Nyt hallitus vie Suomea suuntaan, jossa perus- ja ihmisoikeuksien suojaa kavennetaan. Tätä linjaa pitää muuttaa, jotta pysymme Suomena, jonka vielä tunnemme, Hopsu linjaa.