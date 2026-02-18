Lasten ja nuorten hyvinvoinnissa myönteistä kehitystä Pohjois-Pohjanmaalla
19.2.2026 09:53:15 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomus vuosilta 2023–2025 tuo esiin myönteisiä kehitysaskeleita esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, työikäisten elämänlaadussa ja ikäihmisten kaatumisten vähenemisessä.
Pohjoispohjalaisten ikäihmisten kaatumisten hoitojaksot ovat vähentyneet. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksesta vuosilta 2023–2025. Lisäksi lasten ja nuorten terveydessä ja fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Kertomuksen mukaan alueen lapsilla ja nuorilla on Suomen parhaimpia tilanteita 4. ja 5. luokkalaisten liikkumisessa ja terveyttä edistävissä elintavoissa sekä nuorten raittiudessa.
Hyvinvointikertomus on lakisääteinen asiakirja, jossa tarkastellaan alueen asukkaiden hyvinvointia, sen muutoksia ja sitä, mitä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty.
Pohjoispohjalaisten hyvinvointia vahvistavat perhe ja läheiset ihmiset, koti ja asuminen, luonto ja vapaa-aika sekä harrastukset.
Yksinäisyys kuormittaa
Asukkaiden hyvinvointia kuormittavat erityisesti yksinäisyys, mielen hyvinvoinnin haasteet, terveydelle epäsuotuisat elintavat sekä arjen turvallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn ongelmat. Haasteet koskettavat eri ikäryhmiä ja vaikuttavat monin tavoin asukkaiden arkeen, elämänlaatuun ja yhdenvertaisuuteen. Hyvinvointihuolet aiheuttavat Pohjois-Pohjanmaalla satojen miljoonien eurojen yhteiskunnalliset kustannukset.
Pohjois-Pohjanmaalla on tehty hyvinvointia edistävää yhteistyötä muun muassa asukkaiden kokemustiedon keräämisessä sekä lähisuhdeväkivallan, päihde- ja rahapelihaittojen, kaatumisten, rahahuolten ja yksinäisyyden ehkäisyssä. Myös yhteistyö perhekeskustoiminnassa ja työikäisten elintapaohjauksessa kehittyy hyvään suuntaan. Onnistumisten rinnalla yhteistyössä on edelleen paljon kehitettävääkin: esimerkiksi vastuiden ja tehtävien jakoa tulee tarkentaa ja ennaltaehkäisevän toiminnan saatavuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistaa.
Hyvinvointikertomus kaikkien käytettävissä
Hyvinvointikertomus on jokaisen asukkaan käytettävissä. Kertomusta voivat hyödyntää myös kunnat, hyvinvointialue, järjestöt ja muut toimijat, jotka osallistuvat entistä terveemmän ja hyvinvoivemman Pohjois-Pohjanmaan rakentamiseen. Hyvinvointikertomuksesta on tehty myös oma selkokielinen julkaisu.
Hyvinvointikertomus toimii tärkeänä tietopohjana päätöksenteolle, palvelujen kehittämiselle, ennaltaehkäisevän työn suuntaamiselle ja yhteistyön tekemiselle. Se perustuu monipuoliseen tietoon ja on laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Hyvinvointikertomus on luettavissa Pohteen verkkosivulla.
Myös selkokielinen julkaisu on luettavissa Pohteen verkkosivulla.
Yhteyshenkilöt
Sanna SalmelaHyvinvoinnin edistämisen päällikköPuh:040 589 0132sanna.salmela@pohde.fi
