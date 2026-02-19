Senaatti-kiinteistöt myi tontin Tuusulan Rykmentinpuiston ikäystävällisen asumisen korttelista Plus Hoivakodit Oy:lle
19.2.2026 14:32:39 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on myynyt Tuusulan Rykmentinpuiston alueelta ikäystävällisen asumisen korttelista tontin Plus Hoivakodit Oy:lle. Tontille rakennetaan HYVÄN OLON -palvelukiinteistö, joka tarjoaa valmistuessaan asumispalveluita kehitysvammaisille, ympärivuorokautista palveluasumista ikääntyville sekä yhteisöllistä asumista.
Hankkeen toteutuksesta vastaa Vestera Oy, joka toimii kohteessa kehittäjänä ja vastuullisena KVR-urakoitsijana. Palveluntuottajana toimii Rinnekodit Oy. Rakennettavaan kohteeseen tulee yhteensä 80 asuntoa. Rakennettavan palvelukiinteistön bruttoala on noin 4 000 brm2 ja kauppahinta tontista on 1,8 milj. €. Rakennustyöt ovat käynnistyneet, ja kohteen on tarkoitus valmistua kesällä 2027.
Osa ikäystävällisen asumisen korttelia
Palvelukiinteistö sijoittuu Tuusulan Rykmentinpuistoon, joka kehittyy entisellä kasarmialueella merkittäväksi uudeksi kaupunginosaksi laajentaen Hyrylän keskustaa. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Hyrylän keskustan palvelut, kuten hyvinvointikortteli ja sote-keskus, päivittäistavarakauppa, pankki, kirjasto, peruskoulu sekä Monion lukio, uimahalli ja bussiterminaali sekä laajat virkistysalueet.
“Rykmentinpuistosta muodostuu monipuolinen ja luonnonläheinen kaupunginosa, joka tarjoaa toimivia asuntoja eri elämäntilanteisiin. Tämä HYVÄN OLON -palvelukiinteistö yhdistää kohteessa eri asiakasryhmien asumisen ja yhteisölliset tilat, mikä rakentaa alueelle monimuotoista, turvallista ja toimivaa kaupunginosaa. On myös hienoa, että hanke etenee ripeästi ja tuo Rykmentinpuistoon sekä uusia koteja että työpaikkoja”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius.
“Tuusulan palveluyksiköstä rakentuu viihtyisä ja turvallinen koti asiakkaillemme. Lähialueen palvelut antavat jokaiselle mahdollisuuden elää oman näköistä, aktiivista arkea”, kuvailee Rinnekodit Oy:n palvelujohtaja Veli-Pekka Karri.
“Uusi palvelukiinteistö vastaa nykyaikaisiin palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen vaatimuksiin. Rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, aisti- ja muistiystävällisyyteen sekä turvallisuutta lisääviin ratkaisuihin. Viihtyisien asuinhuoneiden lisäksi kohteeseen tulee yhteisiä ruokailu- ja oleskelutiloja sekä kaksi erillistä saunaosastoa, jotka tukevat asukkaiden yhteisöllisyyttä”, kertoo Vesteran varatoimitusjohtaja Antti Kurkela.
Ympäristöystävällinen ja energiatehokas ratkaisu
Kohteeseen on suunniteltu ratkaisuja, jotka lisäävät ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta. Valmistuttuaan kohteelle haetaan BREEAM-sertifiointia Excellent-tasolla. Energiatehokkuutta parannetaan muun muassa maalämmöllä ja aurinkopaneeleilla, ja tavoitteena on täyttää energialuokan A vaatimukset.
Yhteyshenkilöt
Antti KurkelavaratoimitusjohtajaVestera OyPuh:040 734 9431
Olli Lieskivihallituksen jäsenPlus Hoivakodit OyPuh:040 842 6820
Otto VireniuskiinteistökehityspäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 718 8028
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.