Senaatti-kiinteistöt myi tontin Tuusulan Rykmentinpuiston ikäystävällisen asumisen korttelista Plus Hoivakodit Oy:lle

Hankkeen toteutuksesta vastaa Vestera Oy, joka toimii kohteessa kehittäjänä ja vastuullisena KVR-urakoitsijana. Palveluntuottajana toimii Rinnekodit Oy. Rakennettavaan kohteeseen tulee yhteensä 80 asuntoa. Rakennettavan palvelukiinteistön bruttoala on noin 4 000 brm2 ja kauppahinta tontista on 1,8 milj. €. Rakennustyöt ovat käynnistyneet, ja kohteen on tarkoitus valmistua kesällä 2027.

Osa ikäystävällisen asumisen korttelia

Palvelukiinteistö sijoittuu Tuusulan Rykmentinpuistoon, joka kehittyy entisellä kasarmialueella merkittäväksi uudeksi kaupunginosaksi laajentaen Hyrylän keskustaa. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Hyrylän keskustan palvelut, kuten hyvinvointikortteli ja sote-keskus, päivittäistavarakauppa, pankki, kirjasto, peruskoulu sekä Monion lukio, uimahalli ja bussiterminaali sekä laajat virkistysalueet.

“Rykmentinpuistosta muodostuu monipuolinen ja luonnonläheinen kaupunginosa, joka tarjoaa toimivia asuntoja eri elämäntilanteisiin. Tämä HYVÄN OLON -palvelukiinteistö yhdistää kohteessa eri asiakasryhmien asumisen ja yhteisölliset tilat, mikä rakentaa alueelle monimuotoista, turvallista ja toimivaa kaupunginosaa. On myös hienoa, että hanke etenee ripeästi ja tuo Rykmentinpuistoon sekä uusia koteja että työpaikkoja”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius.

“Tuusulan palveluyksiköstä rakentuu viihtyisä ja turvallinen koti asiakkaillemme. Lähialueen palvelut antavat jokaiselle mahdollisuuden elää oman näköistä, aktiivista arkea”, kuvailee Rinnekodit Oy:n palvelujohtaja Veli-Pekka Karri.

“Uusi palvelukiinteistö vastaa nykyaikaisiin palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen vaatimuksiin. Rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, aisti- ja muistiystävällisyyteen sekä turvallisuutta lisääviin ratkaisuihin. Viihtyisien asuinhuoneiden lisäksi kohteeseen tulee yhteisiä ruokailu- ja oleskelutiloja sekä kaksi erillistä saunaosastoa, jotka tukevat asukkaiden yhteisöllisyyttä”, kertoo Vesteran varatoimitusjohtaja Antti Kurkela.

Ympäristöystävällinen ja energiatehokas ratkaisu

Kohteeseen on suunniteltu ratkaisuja, jotka lisäävät ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta. Valmistuttuaan kohteelle haetaan BREEAM-sertifiointia Excellent-tasolla. Energiatehokkuutta parannetaan muun muassa maalämmöllä ja aurinkopaneeleilla, ja tavoitteena on täyttää energialuokan A vaatimukset.