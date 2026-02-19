Professori Laura Elolle Leif C. Groop -palkinto ansiokkaasta tyypin 1 diabeteksen tutkimuksesta
19.2.2026 11:00:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopiston professori Laura Elolle on myönnetty Leif C. Groop -palkinto ansiokkaasta tyypin 1 diabeteksen tutkimuksesta. Elo on kehittänyt menetelmiä, jotka ovat auttaneet ymmärtämään paremmin, miten tyypin 1 diabetes kehittyy molekyylitasolla.
Laskennallisen lääketieteen professori Laura Elo Turun yliopistosta sai vuoden 2026 Leif C. Groop -palkinnon, joka myönnetään merkittävästä diabetestutkimuksesta.
Elo on kehittänyt tilastollisia ja koneoppimismenetelmiä sekä tehokkaita laskennallisia työkaluja omiikkatutkimukseen ja muiden digitaalisten terveystietojen tulkintaan, jotta tyypin 1 diabeteksen ennustamista ja etenemistä voitaisiin ymmärtää paremmin molekyylitasolla. Ymmärrys molekyylitason muutoksista edistää taudin parempaa luokittelua, riskiarviointia, seurantaa ja ehkäisyä.
Lundin yliopiston diabeteskeskus myöntää Leif C. Groop -palkinnon vuosittain nuorelle tutkijalle, joka työskentelee Pohjoismaissa.
– On suuri kunnia saada tämä palkinto. Se on tärkeä tunnustus minulle ja tutkimusryhmälleni. Toivomme, että tutkimuksemme tyypin 1 diabeteksen yksilötason kehityksestä auttaa ehkäisemään sairautta ja hidastamaan sen etenemistä sekä edistämään yksilöllisiä hoitoja niille, jotka sairastuvat tautiin, Laura Elo sanoo.
Laajamittaiset analyysit seurantatutkimuksista
Elo on tutkimusjohtaja Turun lääketieteellisen bioinformatiikan keskuksessa, jossa työskentelee noin 20 laskennallisen lääketieteen ja bioinformatiikan tutkijaa. Keskus on erikoistunut funktionaaliseen omiikkaan, eli molekyylibiologian alaan, joka tutkii geenien ja proteiinien toimintaa ja vuorovaikutusta eri sairauksissa. Elo on myös yksi InFLAMES-lippulaivan ryhmänjohtajista.
Elon tutkimusryhmä tekee laajamittaisia analyysejä verinäytteistä, jotka on kerätty eri seurantatutkimuksissa, kuten DIPP- ja INNODIA-tutkimuksissa. DIPP on suomalainen väestötutkimus, jossa kerätään tietoja lapsista, joilla on geneettinen riski sairastua tyypin 1 diabetekseen. Eurooppalainen seurantatutkimus INNODIA puolestaan kerää näytteitä diagnoosin saaneilta henkilöiltä ja heidän perheenjäseniltään.
– Olemme erittäin kiitollisia näihin tutkimuksiin osallistuville. Heidän panoksensa ansiosta voimme tehdä parhaamme taudin ehkäisemiseksi, Elo kiittää.
Proteiinit voivat ennustaa taudin etenemistä
Elo on tutkinut tiettyjen proteiinien ja C-peptidin sekä veren glukoosipitoisuuksien välisiä yhteyksiä INNODIA-tutkimukseen osallistuvien vastadiagnosoitujen lasten verinäytteistä. Näiden proteiinien pitoisuudet olivat yhteydessä C-peptidin pitoisuuksien muutoksiin tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla. C-peptidin mittaamisella pyritään selvittämään tuottaaako diabetesta sairastavan henkilön keho edelleen insuliinia. Jatkotutkimuksessa tutkijat vahvistivat tulokset toisella osallistujaryhmällä.
– Toivomme, että tunnistamiamme proteiineja voidaan käyttää merkkiaineina ennustamaan tyypin 1 diabeteksen etenemistä. Jos saamme paremman käsityksen taudin kulusta, voimme ehkä kehittää toimenpiteitä taudin ehkäisemiseksi tai sen etenemisen hidastamiseksi, Elo sanoo.
Elo johti myös tutkimusta, jossa tunnistettiin tiettyjen geenien ilmenemisen signaali, jonka avulla voitiin ennustaa tyypin 1 diabeteksen etenemisnopeutta INNODIA-tutkimukseen osallistuneilla potilailla. Lisäksi tutkijat löysivät geenien ilmenemisen mallin, joka oli yhteydessä tiettyyn diabetekseen liittyvään autovasta-aineeseen.
– On tärkeää tutkia sairautta eri näkökulmista, jotta saamme siitä kattavan kuvan. Meidän on tarkasteltava sekä proteiineja että geenejä, jotta voimme ymmärtää sairautta. Se on kuin salapoliisityötä, Laura Elo sanoo.
InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.
Laura EloTurun biotiedekeskusPuh:+358 50 468 0795laura.elo@utu.fi
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
