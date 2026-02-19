Susanna Leinonen Company juhlii 25-vuotisjuhlavuottaan

Maaliskuussa ensi-iltansa saa ammattitanssijoiden ja ikäihmisten yhteisteos Rajatila. Se on osa Helsingin kaupungin tukemaa Tanssitaidetta ikäihmisille -hanketta ja jo hankkeen viides teos. Viime syksynä ylistävät arviot saanut Pain Killer lähtee kiertueelle. Se nähdään toukokuussa Hämeenlinnan teatterissa sekä heinäkuussa Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalilla Imatralla.

Kansainvälisen huippukoreografin Luca Signorettin teos Mozart Mozart saa Suomen ensi-iltansa kesäkuussa Tanssin talon Erkko-salissa. Teos on alun perin valmistunut Regensburgin teatterin tanssiryhmälle, ja nyt se saa täysin uuden version Susanna Leinonen Companyn tanssijoiden tulkitsemana.

”Olen todella innoissani Signorettin vierailusta. On upeaa tarjota ryhmän tanssijoille mahdollisuus työskennellä kansainvälisen koreografin kanssa täällä Suomessa. Tällaiset kohtaamiset avaavat uusia näkökulmia ja synnyttävät hedelmällistä taiteellista vuoropuhelua", taiteellinen johtaja Susanna Leinonen kertoo.

Teoksessa nähdään kansainvälisiä ja kotimaisia lahjakkuuksia: Rebekka Guðmundsdóttir, Kang Ma, Katariina Luukas, Kasperi Kolehmainen, Joanna Salmikannas, Marie da Silva, Sam Vaherlehto ja Waltteri Voitila.

”Ryhmän olemassaolon aikana olen tehnyt uuden teoksen vuosittain sekä useita tilausteoksia kansainvälisille ryhmille. Juhlavuonna haluan suunnata katseen entistä vahvemmin uusiin avauksiin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Tämä vuosi tarjoaa tilaisuuden laajentaa ryhmän toimintaa sekä rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia, jotka rikastuttavat taiteellista ajattelua ja työskentelytapoja”, pohtii Susanna Leinonen.



Juhlavuotta juhlistetaan yhdessä yleisön kanssa. Esimerkiksi Rajatila-teoksen yhteydessä perjantaina 27.3. juhlat jatkuvat esityksen jälkeen, ja yleisö on kutsuttu mukaan tanssimaan taiteellisen johtajan ja työryhmän kanssa rennossa ja yhteisöllisessä tunnelmassa.

Juhlavuoden syksyn ohjelmisto julkaistaan huhtikuussa.

Rajatila 25.3.-22.5.2026 | Stoa | Malmitalo | Vuotalo

Pain Killer 9.5.2026 | Hämeenlinnan teatteri

Mozart Mozart 10.6.-13.6.2026 | Tanssin talo

Pain Killer 25.7.2026 | Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali, Imartra