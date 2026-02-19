Kokoomuksen Limnell: Tekoäly ratkaisee Suomen kilpailukykyä ja turvallisuutta – Suomella vahvat lähtökohdat

Limnellin mukaan tekoäly ei ole vain teknologinen kehitysaskel, vaan keskeinen osa kansallista kilpailukykyä ja turvallisuutta.

”Tekoäly on Suomelle samanaikaisesti talouskasvun moottori ja turvallisuuden keskeinen elementti. Se vaikuttaa kilpailukykyyn, kriisinkestävyyteen ja julkisten palvelujen laatuun. Nyt tehtävät päätökset määrittävät Suomen asemaa vuosikymmeniksi eteenpäin”, Limnell toteaa.

Limnell korostaa, että Suomella on poikkeuksellisen vahvat lähtökohdat nousta tekoälyn kehityksen kärkeen.

”Suomen vahvuuksia ovat korkeatasoinen tutkimus, vahva osaamispohja, toimiva digiyhteiskunta, puhdas energia sekä laadukas teknologinen infrastruktuuri. Lisäksi Suomea kohtaan tunnetaan kansainvälisesti suurta luottamusta. Tämä luottamuspääoma on tekoälyaikana merkittävä strateginen kilpailuetu”, Limnell sanoo.

Hänen mukaansa tekoälyn merkitys korostuu erityisesti turvallisuudessa. Se vaikuttaa kyberturvallisuuteen, kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen, puolustuskykyyn sekä informaatiovaikuttamisen torjuntaan.

”Tekoälyn kehitys ei ole vain talous- tai teknologiapolitiikkaa, vaan keskeinen osa kansallista turvallisuutta. Suomen on oltava aktiivinen toimija, ei pelkkä seuraaja”, Limnell painottaa.

Limnell näkee tekoälyssä myös merkittävän mahdollisuuden talouskasvuun ja tuottavuuden vahvistamiseen.

”Tekoäly voi olla Suomelle seuraava suuri kasvutarina. Se voi synnyttää uusia yrityksiä, vahvistaa tuottavuutta ja uudistaa julkisia palveluja. Tämä edellyttää investointeja osaamiseen, infrastruktuuriin ja vastuulliseen, ihmiskeskeiseen teknologian käyttöön. Kyse on Suomen tulevaisuuden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta”, Limnell toteaa.