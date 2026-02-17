Kaarina Maununtyttären tieteellisissä tutkimuksissa tehtiin merkittävä esinelöytö

Suomen pelimuseo juhlii Twitchissä 3.2.2026 08:57:45 EET | Tiedote

Vapriikissa sijaitseva Suomen pelimuseo täyttää yhdeksän vuotta. Juhlan kunniaksi la 7.2. klo 12–17 keräännytään muistelemaan menneitä ja katsomaan tulevaan juontajapari Mikko Heinosen ja Annakaisa Kultiman johdolla. Vuosi 2026 on museolle uudistumisen vuosi, sillä uusi näyttely avautuu lokakuussa, ja sen myötä pelattavaksi tulee uusia pelejä ja kaksi uutta teemahuonetta! Koko ohjelma lähetetään museon maksuttomalla Twitch-kanavalla.