MTV:n maaliskuun kärkitärpit: The Summit Suomi, Unelmia Italiassa, MasterChef Suomi, Kotoisa, Suurmestari, We Come in Peace, Beck: Varjoissa, urheilussa pudotuspelikevät kiihtyy

Tämä Suurmestari-kausi ei jätä ketään kylmäksi! Vakiokilpailijoina loistavat Krista Kosonen, Jussi Vatanen, Pirkka-Pekka Petelius ja Linnea Leino 20.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Nauruhermoja ei todellakaan säästellä, kun jo kuudesti Kultaisella Venlalla palkitun Suurmestarin seitsemäs tuotantokausi starttaa MTV:n lauantai-illoissa 28.3. Luvassa on kieroa kekseliäisyyttä, hervotonta koheltamista ja hetkiä, jotka jäävät mieleen – halusit tai et. Vierailevina kilpailijoina nähdään muun muassa Mirella ja Laura Malmivaara.