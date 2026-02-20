MTV:n maaliskuun kärkitärpit: The Summit Suomi, Unelmia Italiassa, MasterChef Suomi, Kotoisa, Suurmestari, We Come in Peace, Beck: Varjoissa, urheilussa pudotuspelikevät kiihtyy
20.2.2026
Maaliskuussa uusi retkikunta ottaa haasteen vastaan The Summit Suomessa, kovimmat amatöörikokit jahtaavat kultaista vispilää MasterChef Suomessa ja Suurmestarin hulvaton kausi hykerryttää omituisilla tehtävillään. Odotettu Unelmia Italiassa huipentuu kolmannella kaudellaan, kotihaaveet toteutuvat Kotoisan uudella kaudella ja Maajussit morsian -ohjelman avausjaksossa tutustutaan uuden kauden maajusseihin. Jännitystä tarjoilevat ruotsalainen We Come in Peace -trilleri sekä uusin Beck-leffa. Myös urheilukevät käy tulikuumana, kun pelataan muun muassa Liigan, Mestiksen ja jalkapallon Mestarien liigan pudotuspelejä.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Helmikuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
The Summit Suomi
su 1.3. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Toisella kaudella äärimmäiset olosuhteet ovat entistä kovempia ja tehtävät hurjempia, kun 14 toisilleen tuntemattoman osallistujan retkikunta hamuaa Kolåstinden-vuoren huippua ja 150 000 euron voittopottia. Jokainen euro, jonka retkikunta saa vietyä perille, on heidän – mutta kuinka moni ryhmästä onnistuu sinnittelemään mukana siihen saakka? Samalla vaativat tehtävät, Norjan raaka vuoristo ja taustalla vaaniva Vuorenvartija hiekoittavat matkaa, minkä ehtivät. Vuoriseikkailun juontajana jatkaa Jasper Pääkkönen.
- Tutustu kilpailijoihin ohjelman tiedotteessa.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kolme jaksoa ensimmäisellä viikolla, sen jälkeen yksi jakso viikossa.
Asian ytimessä.doc
su 1.3. alkaen Asian ytimessä.doc: OCD – Näkymätön myrsky
su 8.3. alkaen Asian ytimessä.doc: Painava häpeä
MTV Katsomo ja MTV3
- Uudet Asian ytimessä.doc -dokumentit tarttuvat jälleen puhutteleviin aiheisiin.
- Asian ytimessä.doc: OCD – näkymätön myrsky:
Viime maaliskuussa Saran tyttären ahdistusoireet pahenivat niin rajuiksi, ettei perhe pärjännyt enää ilman apua. Kaisla sai oman OCD-diagnoosinsa vasta aikuisiällä. Dokumentissa Kaisla ja Sara kertovat, kuinka näkymättömän sairauden kanssa voi pärjätä. Dokumentti julkaistaan MTV Katsomo+ -tilaajille su 1.3. ja nähdään maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 4.3.
- Asian ytimessä.doc: Painava häpeä:
34-vuotias perheenäiti Maaria on laittanut pitkään elämässään oman hyvinvoinnin taka-alalle. Painoa on kertynyt salakavalasti vuosien saatossa ja oman hyvinvoinnin laiminlyöntiin liittyy paljon häpeää. Kolme vuotta sitten Maaria päätti muuttaa suunnan ja nyt edessä on lihavuusleikkaus. Dokumentti julkaistaan MTV Katsomo+ -tilaajille su 8.3. ja nähdään maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 11.3.
Kotoisa
ma 2.3. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Kotoisan kahdeksas tuotantokausi on monipuolinen kirjo erilaisia koteja, pihoja ja niiden tarinoita. Katsojat pääsevät näkemään, kuinka Anni Ihamäen pelastusoperaation kohteena oleva mökki uusitaan liki tunnistamattomaksi täydellisen peruskorjauksen myötä.
- Rakastettuun asiantuntijatiimiin liittyy Kati Jukarainen, joka loihtii käyttökelvottomistakin pihoista huikeita lopputuloksia.
- Tutustu Kotoisa-tiimiin ohjelman tiedotteessa.
- MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.
Unelmia Italiassa
ti 3.3. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Juontaja Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin pitkäaikaisen unelman toteuttamisesta kertova Unelmia Italiassa -sarja vie katsojansa Italian upeisiin maisemiin.
- Kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi tuo mukanaan suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä. Arki pyörii Ralphin kanssa, ja perhe kasvaa, kun pieni koiranpentu Viljo tuo iloa ja muutaman kierroksen lisää vauhtia elämään. Alkuvuodesta käräjäoikeus vahvistaa Ellenin ja Jarin vanhemmuuden ja tämä tärkeä hetki sinetöi koko perheen lopullisesti yhteen. Keväällä on edessä sydäntäsärkevän koskettava hetki, kun perhe joutuu jättämään jäähyväiset rakkaalle Reino-koiralle.
- Lue lisää ohjelman tiedotteesta.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, sen jälkeen kaksi jaksoa viikossa tiistaisin.
MasterChef Suomi
ti 3.3. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- MTV:n MasterChef Suomi -keittiössä puhaltavat muutosten tuulet uusien alkujen edessä, kun Suomen valovoimaisin ruokaintoilija ja -kirjailija sekä sädehtivän upea esiintyjä Vappu Pimiä liittyy rakastettujen ja arvovaltaisten Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle tuomaristoon.
- Uusi tuomaristo pääsee heti tositoimiin uudistuneessa ja vauhdikkaassa kauden avauksessa. Kahdeksan tiukan esikarsinnan läpäissyttä kilpailijaa astelee legendaariset valkoiset essut yllään MasterChef Suomi -keittiöön päästen heti näyttämään taitonsa kamppailussa kultaisesta pinssistä. Yllätys on suuri, kun ensimmäisen tehtävän jälkeen estradille astuu lisää haastajia vihreissä essuissa kilpailemaan paikasta MasterChef-keittiössä. Äärimmäisen jännittävien vaiheiden jälkeen Suomen kovimmat amatöörikokit seisovat tuomariston edessä valmiina tavoittelemaan unelmiaan.
- Lue lisää ja tutustu tuomareihin ohjelman tiedotteessa.
- MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon finaalijaksoa lukuun ottamatta.
Maajussille morsian
to 12.3. klo 20
MTV Katsomo ja MTV3
- Maajussille morsiamen 19. kausi käynnistyy uusien maajussien esittelyllä. Mukana on kahdeksan hyvin erilaista maajussia ja rakkautta etsitäänkin niin perinteisille maito- ja viljatiloille kuin hevos- ja luomuvihannestiloille.
- Maatalous tarjoaa maajusseille paljon, mutta kaikilla on yksi toive, joka ei löydy traktorin hytistä tai kasvihuoneen hiljaisuudesta: se, että löytäisi jonkun, jonka kanssa jakaa tämä elämä.
- Matkalla mukana kulkee juontaja Vappu Pimiä, jolle tuleva Maajussille morsian -kausi on jo kymmenes.
- Sarjan 19. tuotantokausi esitetään MTV:llä syksyllä 2026.
Jussi-gaala 2026
pe 20.3. klo 19.30
MTV Katsomo ja MTV3
- Elokuva-alan Jussi-patsaita jaetaan vuosittain parhaista saavutuksista kotimaisen elokuvan parissa.
- Palkinnot 17 eri kategoriassa jaetaan Jussi-gaalassa, joka televisioidaan suorana lähetyksenä Helsingin Messukeskuksesta.
- Jussi-gaalan juontaa viime vuoden tapaan Constantinos Mavromichalis, tuttavallisemmin Gogi.
- Vuoden 2025 Jussi-ehdokkaat ja lisätietoa gaalasta löytyy täältä.
Suurmestari
la 28.3. klo 20 alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Jo kuudesti Kultaisella Venlalla palkittu Suurmestari tekee paluun lauantai-iltoihin.
- Seitsemännen kauden kartanolle saapuu uusi tähtijoukko, eikä nauruhermoja todellakaan säästellä. Vakiokilpailijoina loistavat Krista Kosonen, Jussi Vatanen, Pirkka-Pekka Petelius ja Linnea Leino.
- Suurmestarina nähdään tuttuun tapaan Jaakko Saariluoma ja hänen rinnallaan tuomari Pilvi Hämäläinen.
- Tiedossa on tuttuun tapaan kieroa kekseliäisyyttä, hervotonta koheltamista ja hetkiä, jotka jäävät mieleen – halusit tai et. Tässä kisassa ei auta palkintokaappi tai tittelit. Nyt mitataan nokkeluutta, nopeutta ja rehellisesti sanottuna…myös vähän hulluutta.
- MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Hercule Poirot, kaudet 4–6
su 1.3. alkaen kausi 4
la 14.3. alkaen kausi 5
la 28.3. alkaen kausi 6
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Ikoninen Agatha Christien Hercule Poirot jatkuu läpi maaliskuun, kun MTV Katsomossa ja MTV Avalla nähdään kaudet 4–6.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kaikki jaksot aina kauden starttipäivänä. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Ladies of London: The New Reign
pe 6.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Lontoon seurapiirit eivät koskaan ole näyttäneet yhtä loistokkailta – tai yhtä armottomilta. Luvassa on jälleen säihkettä ja glamouria, kipinöiviä konflikteja, rohkeita paluita sekä totuuksia, joita ei aina oteta vastaan kohteliaisuussääntöjen mukaisesti.
- Mukana on tuore kokoonpano niin aristokraatteja kuin Lontooseen asettautuneita amerikkalaisia ja kansainvälisiä seurapiiritähtiä. Joukossa nähdään muun muassa Bathin markiisitar Emma Thynn sekä Martha Sitwell, Mark-Francis Vandelli, Lottie Kane, Missè Beqiri, Kimi Murdoch, Myka Meier ja Margo Stilley.
- Sarjaa seurataan MTV Katsomossa Yhdysvaltojen tahtiin jakso viikossa.
We Come in Peace
su 8.3. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Tukholman taivaalla leijuva selittämätön ilmiö pysäyttää kaupungin ja käynnistää tapahtumaketjun, joka sysää koko maailman paniikkiin. Tuntemattoman uhkan ympärille rakentuva draamatrilleri tarkastelee ihmissuhteita ja elämän tärkeimpiä valintoja tilanteessa, jossa odottamaton uhka pysäyttää arjen.
- Keskeisissä rooleissa nähdään kansainvälisesti arvostetut näyttelijät Fares Fares (Zero Dark Thirty, Rogue One: A Star Wars Story., Chernobyl) ja Evin Ahmad (Snabba Cash ja Who Is Erin Carter? ).
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Kolmiodraama Australia
ma 9.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kuusi australialaissinkkua etsii rakkautta hittisarjan toisella kaudella. Kauden aikana sinkut joutuvat kohtaamaan myös muun muassa omat toksiset deittitapansa. Tiedossa on myös jättikäänne, josta ei voi paeta ghostaamalla.
- Kauden kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
Top Chef
ti 10.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Juontaja Kristen Kish sekä tuomariston tutut kasvot Tom Colicchio ja Gail Simmons johdattavat kilpailijat tällä kertaa Carolinan makumaisemiin. Haasteet vievät kilpailijat Charlotte Motor Speedwayn radalta koko possun BBQ-juhliin, tulisista chileistä kuivattuihin raaka-aineisiin ja improvisaatiosta kuninkaallisiin illallisiin.
- Alueen rikkaiden ruokaperinteiden ja kulttuurien keskellä 15 nousevaa tähtikokkia venyttävät taitonsa äärirajoille. Ensimmäistä kertaa mukana nähdään myös ravintolaa yhdessä pyörittävä pariskunta sekä identtiset kaksoset, jotka kilpailevat toisiaan vastaan Top Chef ‑tittelistä ja 250 000 dollarin pääpalkinnosta.
- Top Chefin 23. kautta seurataan Yhdysvaltojen tahtiin jakso viikossa.
Suurmestari Uusi-Seelanti
ti 10.3. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Kummallisilta tehtäviltä ja kilpailijoiden hersyvän hauskoilta suorituksilta ei vältytä suositun Suurmestarin Uuden-Seelannin versiossakaan.
- Kaikki toisen kauden jaksot julkaistaan MTV Katsomo+ -tilaajille kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
The Sex Trafficer’s Wife
ke 11.3. alkaen
Nyt MTV Avalla
- Jo aiemmin MTV Katsomossa julkaistu dokumentti nähdään nyt MTV Avalla!
- Kaksiosainen dokumenttisarja coloradolaisesta perheenäidistä Amandasta, jolla oli kaikki kunnossa: kolme lasta ja hyväpalkkainen aviomies. Kaikki kuitenkin romahti eräänä huhtikuun yönä 2016, kun aviomies Charlie pidätettiin syytettynä ihmiskaupasta. Alkujärkytyksen jälkeen Amandalle selvisi, kuinka kieroutunutta kaksoiselämää Charlie oli elänyt, ja että hän oli jopa alkanut valmistella perheen lapsia hyväksikäyttöä varten.
Follow the Money, kaudet 1-3
(Bedrag)
to 26.3. alkaen
MTV Katsomo
- Palkittu tanskalainen talousrikosdraama täynnä korruptiota, pörssihaita ja vaikutusvaltaisia pankkiireja, joita tanskalaispoliisit yrittävät saada kiinni. Pääosissa nähdään Thomas Hwan ja Esben Smed.
- Kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
The Patience
ti 31.3. klo 20 alkaen
Nyt MTV Avalla
- Jo aiemmin MTV Katsomossa julkaistua sarjaa seurataan nyt MTV Avalla tiistaista torstaihin!
- Brittiläisessä rikosdraamasarjassa rikoskomisario Beatrice Metcalf saa tutkinnassa yllättävää apua nuorelta autistiselta naiselta, Patience Evansilta (Ella Maisy Purvis). Patience työskentelee rikosrekisterikeskuksessa, mutta hänen erityinen kiinnostuksenkohteensa on rikostekninen tutkinta. Patience huomaa asioita, jotka neurotyypillisiltä jäävät helposti huomaamatta.
ELOKUVAT
Hurmaava petturi
(Our Kind of Traitor)
su 1.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Lomaileva brittipariskunta joutuu mukaan kansainvälisiin hämärähommiin vakoojamestari John Le Carrén romaaniin perustuvassa trillerissä. Iso-Britannia 2016.
Fashion Reimagined
to 5.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Dokumentti suunnittelija Amy Powneysta, joka voitti brittien Voguen palkinnon vuoden parhaana nuorena muodinluojana. Hän päätti käyttää palkintorahat sekä ympäristön kannalta että eettisesti kestävän malliston luomiseen. Iso-Britannia 2022.
Britannian autovarasjengien jäljillä
ke 18.3. alkaen
MTV Katsomo
- Britanniassa varastetaan auto joka kahdeksas minuutti. Varkaudet ovat yhä useammin kansainvälisten rikollisryhmien järjestäytynyttä toimintaa, jossa hyödynnetään uusinta tekniikkaa.
- Dokumentissa toimittaja Matt Shea lähtee tutkimaan koko rikosketjua ja seuraa autojen matkaa varkaiden käsistä purkaamoihin ja aina rajojen yli Itä-Eurooppaan. Iso-Britannia 2025.
Downton Abbey: Uusi aikakausi
to 19.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Suosikkisarjasta tehty toinen elokuva.
- Crawleyn perhe jättää Downton Abbeyn ja lähtee tapahtumarikkaalle matkalle Etelä-Ranskaan selvittämään mysteeriä, joka liittyy leskikreivittären perimään huvilaan. Samaan aikaan elokuvayhtiö vuokraa Downtonin ryhtyäkseen kuvaamaan tähtinäyttelijöillä ryyditettyä elokuvaa. Tuloilla on tarkoitus korjata kartanon vuotava katto. Iso-Britannia 2022.
Beck: Varjoissa (54)
pe 20.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Uusin, järjestyksessään 54. Beck-leffa julkaistaan MTV Katsomossa samaan aikaan Ruotsin ensi-illan kanssa!
- Tukholman lähiössä tapahtuu kuolettava ampuminen, ja veriteosta epäillään väkivaltaista jengiä. Epäillyt löytyvät pian sidottuina rikospaikan läheltä, ja kaiken taustalla vaikuttaa olevan mystinen hahmo, jolla on hämäriä motiiveja. Beckin tiimi lähtee rajat ylittävään operaatioon löytääkseen jengin johtajan ja selvittääkseen, kuka tuo tuntematon toimija on. Ruotsi 2025.
William Tell
pe 27.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Historiallisessa toimintadraamassa metsästäjä William Tellin on toimittava, kun itävaltalainen Habsburgien suku uhkaa hänen kotimaataan Sveitsiä. Elokuvan tähtenä nähdään Claes Bang (The Square). Iso-Britannia 2024.
Bonhoeffer
la 28.3. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Maailma on tuhon partaalla, ja natsismin pimeys peittää Saksan. Jotkut nousevat vastarintaan, ja yksi heistä on pappi ja teologi Dietrich Bonhoeffer. Opiskellessaan USA:ssa hän näki, mitä rasismi vähemmistöjä kohtaan on. Uhmatessaan natsismia hän sekaantuu salaliittoon Adolf Hitlerin murhaamiseksi.
- Tositapahtumiin perustuvaa sotadraamaa tähdittävät Jonas Dassler ja Moritz Bleibtreu (Juokse Lola!). Yhdysvallat 2024.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Hockey Night 360 MTV Subilla ti 17.3.
Myös MTV:n maksukanavilla
- Jännitys tiivisty, kun runkosarja huipentuu ja tulikuuma Liigan pudotuspelikevät alkaa!
- Runkosarjan päätöskierros pelataan ti 17.3., ja jos viime kevään merkit pitävät paikkansa, draamaa on luvassa aina viimeisten pelien viimeisiin tilanteisiin asti. Päätöskierrosta seurataan MTV Katsomossa ja MTV Subilla Hockey Night 360 -erikoisstudion kera, joka seuraa kaikkia pelejä ja sarjatilanteiden muutoksia tarkasti läpi illan. Suora lähetys alkaa ti 17.3. klo 18.
- Pudotuspelit alkavat heti perään pe 20.3. MTV Katsomo on sykkeessä mukana ja jokainen kevään jännitysnäytelmä nautitaan suorana lähetyksenä. Myös studiotuotannot värittävät kevättä useampana iltana viikossa aina mestaruusjuhliin asti.
Studiolliset runkosarjan ottelut maaliskuussa:
Pe 6.3. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: Ilves–Tappara
La 7.3. klo 16.30 Hockey Night Lauantai: ottelu vahvistuu myöhemmin
Pe 13.3. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: ottelu vahvistuu myöhemmin
La 14.3. klo 16.30 Hockey Night Lauantai: ottelu vahvistuu myöhemmin
Ti 17.3. klo 18.00 Hockey Night 360 -kierrosseurantastudio
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestiksessä on maaliskuussa kaikki pelissä. Pudotuspelit käynnistyvät heti kuun alussa ja loppukuusta ollaan jo finaalipelien kimpussa – ja mistä asetelmista niihin lähdetäänkään!
- Kerrataanpa faktat: hallitseva mestari Jokerit haki ja sai jo paikan Liigaan tulevalle superkaudelle. Myös tämän kevään mestarille aukeaa mahdollisuus hakea Liiga-paikkaa. Jos Jokerit uusii mestaruutensa, mahdollisuus aukeaa sen finaalivastustajalle tuloksesta riippumatta. Mestis-keväässä pelataan siis kärjen osalta pokaalia suuremmista asioista, kun Liiga-unelman tiedetään kytevän muuallakin kuin Helsingissä.
- MTV Katsomo näyttää suorana kaikki Mestis-kevään ottelut pudotuspelien avausillasta aina karsintoihin ja finaaleihin asti.
Mestis-kevään aikataulut:
2.–12.3.Puolivälierät
14.–25.3. Välierät
28.3. Pronssiottelu
27.3.–6.4. Finaalit
6.–20.3. Mestis-karsinnat, 1. kierros
27.3.–10.4. Mestis-karsinnat, jatkokarsinnat
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin jääkiekon pääsarjassa SHL:ssä runkosarja päättyy la 14.3. MTV Katsomossa ratkaisuiltaa jännitetään suorassa, suomeksi selostettavassa ottelulähetyksessä.
- MTV Katsomo on kattavasti mukana SHL-keväässä läpi pudotuspelien niin suomen- kuin ruotsinkielistenkin ottelulähetysten voimin.
Runkosarjan suomeksi selostettavat lähetykset maaliskuussa:
To 5.3. klo 19.55 ottelu avoin
To 12.3. klo 19.55 ottelu avoin
La 14.3. klo 16.10 ottelu avoin
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Sveitsissä runkosarja paketoidaan ma 9.3. ja kevään ratkaisuottelut isketään käyntiin myöhemmin samalla viikolla.
- MTV Katsomossa seurataan tuttuun tapaan kattavasti Sveitsin liigan pudotuspelejä. Viikoittaisia ottelulähetyksiä on luvassa aina huhtikuussa huipentuviin finaaleihin ja mestaruusjuhliin asti.
Maaliskuun suomeksi selostettavat runkosarjan lähetykset:
To 5.3. klo 20.40 ottelu avoin
Ma 9.3. klo 20.40 ottelu avoin
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestarien liigan pudotuspeliohjelmassa on edetty neljännesvälieriin. Hetken huilineet liigavaiheen kahdeksan parasta sekä kahdeksan pudotuspelien ensimmäisen kierroksen otteluista tiensä eteenpäin selvittänyttä muodostavat neljännesvälierien 16 joukkuetta, jotka jatkavat himoitun isokorvaisen pokaalin jahtaamista.
- Puolivälieriin etenevät joukkueet selvitetään kaksiosaisissa ottelupareissa. Ensimmäiset neljännesvälierien osaottelut pelataan 10.–11.3. ja toiset osaottelut 17.–19.3. Luvassa on tuhdit tiistai- ja keskiviikkoillat, kun otteluita pelataan kahdessa slotissa, klo 19.45 ja klo 22 alkaen.
- MTV Urheilun jalkapallostudio on valmiina rakentamaan kevään draamaa Peetu Pasasen johdolla. Asiantuntijoina kevään lähetyksissä jatkaa tuttu viisikko: Mika Väyrynen, Antti Niemi, Jari Litmanen, Juho Rantala ja Mehmet Hetemaj. Studiolähetykset alkavat tiistai- ja keskiviikkoiltaisin klo 19.
FIFAn jalkapallon MM-karsinta
to 26.3. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Euroopan neljä viimeistä paikkaa kesän MM-turnaukseen ratkotaan maaliskuussa!
- Suurin osa paikoista vuoden 2026 MM-lopputurnaukseen on jo täytetty, mutta muun muassa Euroopan neljä viimeistä kisalippua ratkotaan maaliskuun lopun armottomissa jatkokarsinnoissa. Panokset ovat poikkeuksellisen kovat: ainoastaan kaksi voittoa takaa paikan 11.6.–19.7. järjestettäviin MM-karkeloihin.
- Jatkokarsinnat pelataan neljässä eri polussa (A–D), joissa jokaisessa kamppaillaan yhdestä MM-paikasta. Välierien voittaja jatkaa finaaliin. MTV Katsomo esittää jatkokarsintojen kaikki ottelut suorina lähetyksinä. Välierät pelataan 26.3. ja polkujen finaalit 31.3.
A: Italia–Pohjois-Irlanti, Wales–Bosnia ja Hertsegovina
B: Ukraina–Ruotsi, Puola–Albania
C: Turkki–Romania, Slovakia–Kosovo
D: Tanska–Pohjois-Makedonia, Tšekki–Irlanti
Finalissima
pe 27.3.
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Finalissima täydentää draamantäyteisen maaotteluviikon. Euroopan ja Etelä-Amerikan mestareiden välinen ainutlaatuinen kohtaaminen tuo jalkapallohuumaan oman lisämausteensa.
- Vuoden 2026 Finalissima-painos tarjoaa mitä herkullisimman yhtälön, kun Espanja ja Argentiina marssittavat tähtensä Qatarissa pelattavaan otteluun. Moni on unelmoinut kahden sukupolven tähtien kokoontuvan yhteen kesän MM-kisoissa. Nyt tästä saadaan jo esimakua, kun Espanjan supertähti Lamine Yamal ja Argentiinan maailmanmestariksi juuri Qatarissa kipparoinut Lionel Messi kohtaavat toisensa.
- Suora ottelu on selostettu suomeksi.
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Maaliskuu on perinteisesti jalkapallokauden käännekohta. Espanjan La Ligassa panokset kasvavat ennen viimeistä rutistusta. Real Madrid ja Barcelona käyvät jälleen kärkikamppailua, ja jokainen pistemenetys voi osoittautua kohtalokkaaksi. Atletico Madrid on pudonnut jättiläisten kyydistä ja käy europelipaikkataistelua kauden yllättäjien Real Betisin, Espanyolin ja Villarrealin kanssa.
- Maaliskuun kalenteriin Espanjasta kannattaa merkitä ainakin seuraavat ottelut:
- Etelän kiihkein derby (2.3.): Real Betis isännöi Sevilla FC:tä heti maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tämä El Gran Derbi on aina täynnä tunteita ja pisteitä, jotka voivat muuttaa joukkueiden asemia taistelussa europaikoista ja keskikastin sijoista
- Madridin derby (22.3.): maaliskuun loppu tarjoilee yhden kauden odotetuimmista ja mittavimmista kohtaamisista, kun Real Madrid isännöi Atletico Madridia Santiago Bernabeulla.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italiassa Serie A:n mestaruuskamppailu on viime vuosina ollut tasaisempi kuin pitkään aikaan. Inter ei ole kauden edetessä pystynyt repimään kaulaa kärjessä, vaan paikallisvihollinen AC Milan, Juventus ja Napoli ovat pysytelleet iskuetäisyydellä.
- Maaliskuu tarjoaakin mestaruustaistelun kannalta hekumallisia otteluita:
- Etelä kohtaa pohjoisen (1.3.): Roma ja Juventus kohtaavat – suuri klassikko, jossa panoksena ovat arvokkaat pisteet sekä taistelu eurokentille.
- Derby Della Madonnina (8.3.): Maaliskuun suurin italialainen huippuottelu on ehdottomasti Milanin paikalliskamppailu Interiä vastaan. Derby della Madonnina ei vain herätä tunteita, vaan sillä on tällä kertaa iso vaikutus Scudetto-taisteluun.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
to 12.3. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Power Stage MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Rallin MM-sarjassa on vuorossa 12.–15.3. ajettava, aina yllätyksellinen ja haastava Kenian safariralli. Suomalaisväriä tuovat palkintopallille Ruotsissa helmikuussa ajanut Sami Pajari sekä osittaista kautta ajava Esapekka Lappi.
- Kaikki erikoiskokeet nähdään suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. Ralliviikkojen tuttu kattaus pitää sisällään myös MTV3-kanavalla esitettävän Rallisirkuksen torstaisin sekä Ralliextrat pe-su. Myös ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään MTV3-kanavalla.
- Kauden kolmannessa rallissa asiantuntijoina lähetyksiä tähdittävät Janne Ferm, Jari Ketomaa ja Riku Tahko.
Motocrossin MM-sarja
su 8.3. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Motocrossin MM-sarjan uusi kausi käynnistyy 8.3. Argentiinasta. Kausi kattaa yhteensä 20 MM-sarjan kisaa sekä lokakuussa ajettavan Motocross of Nationsin.
- MTV Katsomossa nähdään jokaisen kisaviikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu noin tunnin mittaisena lähetyksenä.
MXGP:n maaliskuun kilpailut:
8.3. Motocrossin MM: Argentiina
22.3. Motocrossin MM: Andalucia
29.3. Motocrossin MM: Sveitsi
MUU URHEILU
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- ATP-tenniksessä edessä on kovatasoinen Masters-kauden avaus.
- MTV Katsomossa seurataan suorina lähetyksinä molempia turnauksia. Suomalaisten otteita pyritään seuramaan niin kaksin- kuin nelipelissäkin mahdollisuuksien mukaan.
Maaliskuun ATP-turnaukset:
4.–15.3. ATP 1000: Indian Wells
18.–29.3. ATP 1000: Miami
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilta.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
