Kekäleen 16. myymälä avautuu – uusi, odotettu liiketila Isoon Omenaan Espoossa

Kotimainen vaatekauppa Kekäle jatkaa kasvuaan ja avaa toukokuun alussa uuden myymälän Espoon Isoon Omenaan. Kyseessä on yrityksen 16. myymälä ja yksi sen viime vuosien merkittävimmistä avauksista.

Uusi myymälä avautuu keskeiselle paikalle kauppakeskuksen katutasoon. Iso Omena on yksi pääkaupunkiseudun vilkkaimmista ja vetovoimaisimmista kauppakeskuksista.

”Avaus vahvistaa valtakunnallista lempivaatekauppa-verkostoamme merkittävästi. Toimialalla moni sulkee kivijalkamyymälöitä ja siirtää painopistettä verkkoon, mutta me uskomme kohtaamisiin. Parhaat ostopäätökset syntyvät keskustelusta ja sovituskopissa saadusta varmuudesta. Haluamme olla läsnä siellä, missä asiakkaamme ovat, ja Iso Omena on siihen erittäin hyvä paikka”, sanoo Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle.

Kekäleen toiminnan ytimessä on ajatus vastuullisesta ja harkitusta kuluttamisesta. ”Osta vähemmän, pidä enemmän” -filosofia kannustaa panostamaan laatuun ja pitkäikäisiin lempivaatteisiin pikamuodin sijaan. Myymälöiden palveluihin kuuluvat esimerkiksi Lempivaatevalmentajat sekä vaatteiden käyttöikää pidentävät vaatehuollon välineet.

”On mahtavaa saada Kekäle mukaan Ison Omenan vahvaan kokonaisuuteen. Kekäle tuo keskukseen kestävän muodin erikoisliikkeen, joka täydentää tarjontaamme erinomaisesti”, sanoo kauppakeskuksen keskuspäällikkö Laura Haapaniemi.