Elenia kokosi Pohjois-Pohjanmaan sidosryhmät ja päättäjät sähköverkon kehittämisen ja huoltovarmuuden ääreen

19.2.2026 13:22:45 EET | Elenia Verkko Oyj | Tiedote

Elenian Pohjois-Pohjanmaan maakuntatapaaminen keräsi keskiviikkona 18. helmikuuta Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikkaan noin 60 osallistujaa eri puolilta maakuntaa. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti Pohjois-Pohjanmaan roolista Suomen energiajärjestelmässä, uusiutuvan energiantuotannon kasvusta sekä sähkönjakelun toimitus- ja huoltovarmuudesta.

Elenian maakuntatapaamiset ovat keskeinen osa yhteistyötä, jolla sähköverkkoa kehitetään alueiden tarpeisiin. Antti Ukkonen, Jorma Myllymäki ja Kimmo Niskanen Elenian maakuntatapaamisessa Ylivieskassa.
– Elenian verkkoalueella Pohjois-Pohjanmaalla on jo noin 1 500 megawattia tuulivoimaa, mikä vastaa lähes Olkiluoto 3 -ydinvoimalan tehoa. Uusiutuvan energiantuotannon liittämisen mahdollistamiseksi olemme hankkineet ja rakentaneet maakunnassa yli 300 kilometriä suurjännitteistä voimajohtoa, verkkojohtaja Tommi Lähdeaho kertoo.

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi Elenia on rakentanut Pohjois-Pohjanmaalle noin 5 700 kilometriä säävarmaa maakaapeliverkkoa. Investoinnit parantavat sähkönjakelun varmuutta ja sujuvuutta yli 50 000 Elenian asiakkaalle maakunnassa.

Toimitusjohtaja Jorma Myllymäki korostaa, että sähköverkot ovat keskeinen osa yhteiskunnan toimintakykyä ja niiden kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa.

– Suomen hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta. Teemme Eleniassa määrätietoisesti työtä sen eteen, että tavoitteen toteutuminen ei jää sähköverkoista kiinni. Samalla huolehdimme sähkön toimitusvarmuudesta ja verkon toimintakyvystä myös poikkeustilanteissa, Myllymäki sanoo.

Energiainvestointien paikallisvaikutukset ja sähköverkon huoltovarmuus

Maakuntatapaamisessa kuultiin paikallinen puheenvuoro Nivalasta. Aluekehityspalveluiden johtaja Kimmo Niskanen NIHAK ry:stä toivoi Suomeen vahvempaa investointeja mahdollistavaa ilmapiiriä. Hän kertoi Nivalan ja seutukuntien aluekehityksen sekä energiainvestointien myönteisistä vaikutuksista paikalliselle elinvoimalle. Nivalaan muun muassa rakennetaan parhaillaan Suomen suurinta biokaasulaitosta ja lisäksi suunnitteilla on useita muita teollisia investointihankkeita.

Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston majuri Antti Ukkonen tarjosi katsauksen turvallisuustilanteeseen ja sen merkitykseen kriittisen infrastruktuurin, kuten sähköverkkojen, toimivuudelle ja varautumiselle.

Elenian maakuntatapaamisten tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistä tilannekuvaa alueiden energiatulevaisuudesta ja huoltovarmuudesta. Seuraava maakuntatapaaminen järjestetään Päijät-Hämeessä Heinolassa 17. maaliskuuta. Elenia toimii sadassa kunnassa kuuden maakunnan alueella.

