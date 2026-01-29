SOLUM ja EWQ ilmoittavat strategisen kumppanuuden laajentamisesta EuroShopissa integroidun myymäläviestinnän edistämiseksi
20.2.2026 09:00:00 EET | EWQ Zone Oy | Tiedote
EWQ ja SOLUM laajentavat strategista kumppanuuttaan vauhdittaakseen integroitua digitaalista myymäläviestintää. Yhdistämällä SOLUMin elektroniset hyllyetiketit ja digitaaliset näyttöratkaisut EWQ:n ScanToPair-ohjelmistoon syntyy yhtenäinen ja skaalautuva alusta, joka parantaa hinnoittelun tarkkuutta, tehostaa operatiivista toimintaa ja vahvistaa asiakaskokemusta.
Düsseldorf, 20. helmikuuta 2026 – SOLUM, globaali vähittäiskaupan ratkaisujen tarjoaja, ja EWQ, johtava retail-infrastruktuurin kehittäjä, ovat ilmoittaneet strategisen kumppanuutensa laajentamisesta integroidun digitaalisen myymäläviestinnän vauhdittamiseksi. Nykyisen yhteistyönsä pohjalta yhtiöt syventävät teknologista integraatiota ja kaupallista yhteistyötä tarjotakseen yhtenäisen alustan, joka yhdistää elektroniset hyllyetiketit (ESL), sekä suurikokoiset ESL -näytöt ja digitaalisen mainonnan yhdeksi tuoteperheeksi.
Laajennetun kumppanuuden keskiössä on EWQ:n ScanToPair-ratkaisun integrointi SOLUMin Newton ESL- ja digitaalisiin näyttöratkaisuihin. ScanToPair mahdollistaa tuotteiden ja digitaalisten näyttöjen saumattoman yhdistämisen yksinkertaisella viivakoodin skannauksella, mikä synkronoi automaattisesti tuote- ja hintatiedot. Yhdessä SOLUMin laitteiston kanssa ratkaisu auttaa vähittäiskauppiaita parantamaan hinnoittelun tarkkuutta, tehostamaan operatiivisia prosesseja ja tarjoamaan yhtenäisemmän ja vaikuttavamman asiakaskokemuksen.
Laajennetun yhteistyön puitteissa SOLUM toimittaa keskeisen laitteistoinfrastruktuurin, kun taas EWQ vastaa ohjelmistokerroksesta ScanToPair-ratkaisun ja EWQ ZONE -alustan kautta. Modulaariseen, mikropalvelupohjaiseen arkkitehtuuriin rakennettu kokonaisratkaisu mahdollistaa hinnoittelun, digitaalisen sisällön ja asiakasvirtojen hallinnan useissa myymälän kosketuspisteissä yhden yhtenäisen ja skaalautuvan järjestelmän kautta.
Välittömän ratkaisuintgraation lisäksi yhtiöt ovat sopineet pitkäaikaisen strategisen yhteistyönsä vahvistamisesta. Kumppanuus keskittyy alkuvaiheessa Pohjoismaihin hyödyntäen EWQ:n vahvaa alueellista läsnäoloa, ja lisämarkkinamahdollisuuksia arvioidaan yhteistyön edetessä.
Sampo Brisk, EWQ:n toimitusjohtaja, toteaa:
“Uskomme, että myymäläympäristöjen tulisi kehittyä toisiinsa kytkeytyneiksi kokonaisuuksiksi, joissa brändit ja asiakkaat voivat kohdata saumattomasti. Kumppanuuden laajentaminen SOLUMin kanssa mahdollistaa tarjontamme integroinnin tavalla, joka parantaa asiakaskokemusta ja tuottaa samalla mitattavaa operatiivista arvoa asiakkaillemme sekä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä.”
Gisle Elvebakken, SOLUM Europen Nordics-aluejohtaja, lisää:
“Tämä laajennettu yhteistyö heijastaa SOLUMin ekosysteemin avoimuutta ja sitoutumistamme vahvoihin kumppanuuksiin parhaiden mahdollisten ratkaisujen tarjoamiseksi vähittäiskaupalle. Yhdistämällä laitteisto-osaamisemme EWQ:n edistyneisiin ohjelmisto-ratkaisuihin tuemme vähittäiskauppiaita rakentamaan skaalautuvia ja tulevaisuuden tarpeisiin valmiita digitaalisia infrastruktuureja.”
EWQ:n integroidut ratkaisut, mukaan lukien ScanToPair, ovat esillä SOLUMin osastolla (Hall 6 / C58) EuroShop 2026 -messuilla.
Median yhteyshenkilö
SOLUM Europe GmbH, Jiyoo Hwang Jiyoo.hwang@solum-group.com
EWQ Zone Oy, Mikael Krogius, mikael@ewq.zone
Yhteyshenkilöt
Mikael KrogiusEWQ Zone OyPuh:+35840070054mikael@ewq.zone
Tietoa SOLUMista
SOLUM perustettiin vuonna 2015 Samsung Electro-Mechanicsin spin-off-yhtiönä, ja se on listattu KOSPI-pörssissä. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa johtavana toimijana virtaratkaisuissa, näyttöteknologioissa ja elektronisissa hyllyetiketeissä (ESL) ja edistää innovaatioita globaalilla vähittäiskaupan alalla. Vahvan asiakaslähtöisen innovoinnin ja kestävän vähittäiskaupan kehittämisen sitoumuksen ansiosta SOLUM kehittää korkealaatuisia ratkaisuja, jotka auttavat vähittäiskauppiaita toimimaan tehokkaammin yhä digitaalisemmassa toimintaympäristössä.
Lisätietoja: www.solum-group.com
EWQ Zone Oy
EWQ muuttaa myymälä- ja palveluympäristöjen asiakaskokemuksen erottuvaksi kilpailutekijäksi digitalisaation avulla. Yhtiön oma teknologia integroi saumattomasti laite- ja palveluratkaisut ja mahdollistaa tuote-, hinta-, markkinointi- ja jonotustietojen yhdenmukaisen käytön kaikilla digitaalisilla alustoilla. Tämä mahdollistaa helpon päivityksen, tehokkaan sisällönhallinnan ja analytiikan hyödyntämisen.
Tuloksena asiakkaat saavuttavat kasvavaa myyntiä, parempaa tehokkuutta ja korkeampaa henkilöstötyytyväisyyttä samalla kun hiilijalanjälki pienenee. EWQ:n asiakaskuntaan kuuluvat Pohjoismaiden suurimmat vähittäiskauppaketjut. Osoituksena vahvasta vastuullisuussitoutumisestaan yhtiölle on myönnetty EcoVadis-arvioinnin korkein Platinum-sertifikaatti. Yrittäjävetoisessa kasvuyrityksessä työskentelee yli 30 ammattilaista Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. EWQ täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Lisätietoja: www.ewq.zone
Muut kielet
