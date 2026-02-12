Arinan vuoden 2025 parhaat työryhmät ja päälliköt palkittiin – Vuoden päällikkö -tunnustus S-market Herkun Niko Pothille
Osuuskauppa Arina palkitsi vuoden 2025 parhaat työryhmät ja esihenkilöt Oulussa järjestetyillä päällikköpäivillä. Osuuskauppa Arinassa palkitaan vuosittain esihenkilöt ja työryhmät, jotka ovat onnistuneet esimerkillisesti asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen ja sujuvan arjen vahvistamisessa, sekä kaupallisuuden johtamisessa. Arinan vuoden 2025 päälliköksi valittu Niko Poth tunnetaan välittävänä ja läsnä olevana esihenkilönä, joka on johdonmukaisella ja tavoitteellisella otteellaan saavuttanut yhdessä S-market Herkun tiimin kanssa asiakkaiden luottamuksen.
Arinan vuosittain järjestettävillä päällikköpäivillä keskityttiin tänä vuonna perinteisesti yhteisöllisyyden ja esihenkilötyön vahvistamiseen sekä parhaiden käytäntöjen ja onnistumisten esiin nostamiseen. Lisäksi erityisen tärkeä fokus päällikköpäivillä oli strategiakauden 2026–2028 tärkeimpien tekemisten vieminen arjen teoiksi ja yhteiseksi kulttuuriksi. Koulutuspäivät huipentuivat Arina‑gaalaan, jossa palkittiin vuoden 2025 aikana parhaiten onnistuneet työryhmät ja esihenkilöt. Palkittavat valittiin toimialajohtoryhmien esitysten pohjalta, ja Arinan johtoryhmä teki lopulliset valinnat yli 200 esihenkilön ja asiantuntijan joukosta.
Palkitseminen konkretisoi pitkäjänteisen työn
Arinan henkilöstö kohtaa vuosittain kymmeniä miljoonia asiakkaita eri puolilla Pohjois-Suomea marketeissa, ravintoloissa, hotelleissa, tavarataloissa ja liikenneasemilla. Juuri näissä hetkissä Arinan ydintehtävä muuttuu teoiksi: erinomaista ja mutkatonta palvelua, sujuvaa arkea sekä aitoa välittämistä jokaisesta asiakkaasta.
– Palkitut esihenkilöt ja työryhmät toteuttavat arjessa rohkeaa ratkaisukeskeisyyttä ja välittämisen kulttuuria, missä onnistutaan ja kehitytään yhdessä. Arinan osaavan ja sitoutuneen henkilöstön joukosta on ilo ja kunnia päästä palkitsemaan parhaita onnistujia. Palkitsemisella luomme arinalaista kulttuuria ja teemme arjen teot näkyviksi, sanoo henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.
Palkitseminen kertoo myös siitä, miten Arinan johtamislupaukset ”uskallan, arvostan, toteutan”, näkyvät arjen lähijohtamisessa. Palkitut esihenkilöt uskaltavat kokeilla uutta, kehittävät omaa osaamistaan ja rohkaisevat tiimejään samaan. He sanoittavat suunnan selkeästi, johtavat tavoitteita systemaattisesti ja rakentavat psykologisesti turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen uskaltaa kehittyä, ottaa vastuuta ja ylittää odotukset.
– Vuoden 2025 palkitut esihenkilöt näyttävät upeasti, mitä on hyvä arjen johtaminen ja asiakaskeskeisyys. He tekevät työpaikoistaan ympäristöjä, joissa on helppo onnistua, ja tämä näkyy myös asiakkaille. Kun esihenkilö luottaa tiimiinsä, selkeyttää tavoitteet ja on aidosti läsnä, syntyy kulttuuri, jossa jokainen voi kasvaa, kehittyä ja onnistua, Salonen toteaa.
Vuoden 2025 työryhmät
Arina palkitsi tänä vuonna kymmenen työryhmää, jotka ovat onnistuneet erityisen hyvin yhteisissä tavoitteissa.
Vuoden työryhmät ovat:
- S-market Herkku
- Sale Ruukki
- Hesburger Kastelli
- Sale Kuivaniemi ja Simo
- Ravintolamaailma Tornio
- Prisma Linnanmaa KT
- Sokos Oulu miehet, lapset ja koti
- Coffee House ja Rosso Rovaniemi sekä Uitto Pub
Vuoden tulokas
Sari Yliniva, Sale-päällikkö, Sale Korkalovaara
”Sari Yliniva on tavoitteellinen, idearikas ja kunnianhimoinen päällikkö, joka on nostanut Sale Korkalovaaran tasoa myynnillisesti ja kaupallisesti Arinan Sale-ketjun kärkeen. Sari johtaa tiimiään luoden positiivista ja tavoitteellista henkeä, mikä näkyy johtamislupausindeksissä ja laadun kolmiloikassa. Hän on rohkea palautteenantaja eikä pelkää tarttua epäkohtiin. Sari osallistuu aktiivisesti Arinan toimintaan keskitetyssä alkuperehdytyksessä ja Aito välittäminen yllättää -työryhmässä.”
Vuoden kasvattaja
Mika Jokinen, keittiöpäällikkö, Original Sokos Hotel Arina
”Mika Jokinen on arvokas ja tärkeä osa Maran menestynyttä tiimiä. Hän on kasvattanut vuosien varrella useita vastuunkantajia, ammattilaisia ja uusia tähtiä niin tiimiinsä kuin keittiön esihenkilötehtäviin. Hän opettaa, luottaa ja johtaa rautaisella otteella, mutta pilke silmäkulmassa. Tuloksena on hyvinvoiva työyhteisö, merkitykselliset kohtaamiset ja johtamislupaus sekä työtyytyväisyystulokset, jotka ovat – totta kai – mara toimialan parhaimmistoa.”
Vuoden kumppani
Anne Niemi, liikepaikkapäällikkö
”Markkinaa nopeampi kasvu on yksi strategiamme pääpainopistealueista. Onnistumisen edellytys on aktiivinen uusien liikepaikkojen hankinta liiketoiminnan verkostosuunnitelmien mukaisesti ja Anne Niemi on ottanut tämän tehtävän haltuun esimerkillisesti. Annesta on viimeisten vuosien aikana kehittynyt liiketoiminnan korvaamaton kumppani, taitava neuvottelija, tinkimätön liiketilojen vuokraaja sekä kaava- ja sopimusasioiden huippuosaaja. Hänen kädenjälkensä näkyy lähes kaikissa viime vuosien onnistuneissa liikepaikkahankinnoissa.”
Asiakaskeskeinen kulttuuri ja kaupallisuudessa onnistuminen
Niko Poth, marketpäällikkö, S-market Herkku
”Niko Poth on kehittänyt S-market Herkun myyntiä ja tulostasoa tavoitteellisesti vuosi toisensa jälkeen. Nikolle myymälän kaupallisuus on sydämen asia ja hän kiinnittää siihen jatkuvasti huomiota. Niko toimeenpanee varmasti sovitut asiat ja rima asetetaan aina korkealle. Hän on välittävä esihenkilö, työryhmän tsemppari ja äärettömän vaikuttava viestijä. Nikolle on merkityksellistä oman tiiminsä yksilöiden kehittäminen ja onnistumiset. Niko on myös arvostettu ja pidetty kollega koko Kauppakeskus Valkeassa ja Arinan marketkaupassa.”
Niko palkittiin myös koko Osuuskauppa Arinan Vuoden päällikkö 2025 -tunnustuksella, josta merkiksi hän sai Askelmerkkejä-kiertopalkinnon.
Jenni Takala, ravintolapäällikkö, Coffee House Rovaniemi, Rosso Rovaniemi ja Uitto Pub
”Jenni Takala tiimeineen on tehnyt tuloksellista työtä jo useana vuonna. Vuonna 2025 Jennin vastuualueen toimipaikat saavuttivat ennätysmyynnit ja -tulokset. Asiakaskokemuksen vahvistumisesta kertovat Rosson ja Uiton ketjujensa parhaat NPS-tulokset (suositteluindeksi) ja Coffee Housen NPS:n merkittävä kehittyminen. Jennin valmentava ote, strategian vahva jalkautus ja tinkimätön tavoitetaso ovat kirittäneet hänen tiiminsä huippusuorituksiin.”
Esihenkilötyö ja lähijohtaminen, ihminen fokuksessa
Henna Kuusela, Sale-päällikkö, Sale Ruukki
”Henna Kuusela on osoitus siitä, että Arinassa toimialat ylittävä esihenkilöpolku tuo menestystä. ABC:n jälkeen Henna toimi Sale Kestilän päällikkönä onnistuneesti, ja sittemmin siirtyminen Sale Ruukkiin on saanut Hennan kyvyt esiin – jo vahvaa tulosta tehneen Sale Ruukin NPS:n on noussut tavoitteeseen, laadun kolmiloikan tulokset tavoitteeseen ja työtyytyväisyystulokset huipputasolla - eikä tuloksellisuudesta ole tingitty!”
Riku Suomela, ravintolapäällikkö, Kastellin Hesburger
”Kastellin Hesburgerilla on takana vahva kasvuvuosi. Riku Suomela toteuttaa Hesburgerin konseptia esimerkillisesti ja johtaa toimipistettä määrätietoisesti ja tuloksellisesti. Hänen esihenkilötyössään korostuvat läsnäolo, helposti lähestyttävyys sekä erinomainen tuntuma tiimin arkeen. Tämä näkyy sujuvana päivittäisenä tekemisenä, vahvana tiimihenkenä ja yhteisenä onnistumisena. Aktiivisella osaamisen jakamisellaan Riku edistää koko Arinan nopean syömisen tiimin menestystä.”
Toimeenpano- ja suorituskyvyn varmistaminen
Katja Haapaniemi, KT-päällikkö, Prisma Linnanmaa
”Katja Haapaniemen johdolla Linnanmaan käyttötavaraosastojen tiimi tekee huippu tulosta Arinan toiseksi parhaalla ja valtakunnan parhaimpien joukossa olevalla henkilöstökuluilla. Katjan viestintä tiimille on ensiluokkaista. Hän benchmarkkaa itsenäisesti, etsii aktiivisesti mahdollisuuksia kehitysharppauksille, suhtautuu positiivisesti muutoksiin ja hoitaa toimeenpanot tavoitteellisesti. Niin omassa tiimissään kuin päällikkötiimissä Katja rakentaa hyvää mieltä ja tavoitteellista otetta. Katjan energia tarttuu. Katja viestii aktiivisesti ja positiivisesti omassa somessa työnantajasta.
Katja Ikäheimonen, Sokos Oulu miehet, lapset ja koti myyntipäällikkö
”Katja Ikäheimosella on ollut merkittävä rooli Sokos Oulun vuoden 2025 onnistumisessa tuloksessa. Sokoksella tehostettiin toimintaa merkittävästi niin, että samaan aikaan työtyytyväisyys otti merkittävän hypyn ylöspäin. Katjan kauppiaallinen johtamisote on siivittänyt miesten osaston vuodesta toiseen koko Sokos ketjun parhaaksi miesten osastoksi. Katja on arvostettu kumppani myös ketjun päässä ja kuuluu ketjun valikoimatyöryhmiin.”
Vaikuttava viestintä
Mikael Veijola, Sale-päällikkö, Sale Kuivaniemi ja Simo
”Mikael Veijolan positiivinen asenne on vahvistanut koko työryhmän yhteishenkeä ja vahvistanut yhteistyötä. Asiakastyytyväisyys on yläkvarttiilissa, ja Kuivaniemen Sale on noussut merkittäväksi asiakaskokemuksen kehittäjäksi. Johdonmukainen ja vaikuttava viestintä on varmistunut siitä, että asiakaslupaukset toteutuvat päivittäisessä työssä korkealla tasolla. Mikaelin osaaminen näkyy nyt myös Sale Simossa. Ryhdikkäänä kaupallisena tekemisenä sekä osaamisen vahvistumisena.”
Jenni Ylitulkkila, ravintolapäällikkö, Tornion Ravintolamaailma
”Vuosi 2025 oli Tornion ravintolamaailman ensimmäinen kokonainen toimintavuosi ja tavoitteet saavutettiin kirkkaasti. Keskeisessä roolissa on Jenni Ylitulkkilan poikkeuksellisen kaupallinen ote – aktiivisuus myynnin hakemisessa ja kotiuttamisessa. Hänen intohimonsa asiakaskokemuksen kehittämiseen näkyy koko Pizza & Buffa-ketjun parhaana NPS-tuloksena. Jenni on arjessa läsnä oleva esihenkilö, joka saa niin ihmiset kuin numerotkin loistamaan.”
Vuoden ryhmäpäällikkö
Hanna Limingoja, Revenue manager
”Hanna Limingoja on oman alansa ehdotonta huippua: arvostettu kumppani ketjuohjaukselle, luotettu kollega ja ennen kaikkea tekijä, jonka panos näkyy yksittäisiä numeroita suurempana. Arinan matkailukaupan menestyksen yksi tärkeimmistä pilareista on ollut hänen vahva osaamisensa, tarkka analytiikkansa ja häkellyttävä rauhallisuutensa silloinkin, kun paineet ovat korkeimmillaan. Hanna on Revenue manager, joka ei vain seuraa dataa, vaan näkee sen taakse, tulkitsee sen oikein ja kääntää sen menestykseksi. Ja tulokset… ne kertovat tarinaa, josta voi olla äärimmäisen ylpeä. Hotellimme ovat valloittaneet kärkipaikat keskihuonehinnassa, käyttöasteessa ja huonetuotossa. Ei sattumalta, ei tuurilla, vaan tinkimättömällä työllä, rohkeilla ratkaisuilla ja sydämellä tehdyllä tekemisellä.”
