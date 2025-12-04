Haso uudistuu – rakennamme uutta palveluorganisaatiota

Hasolla on jo noin 7 200 kotia ja niillä on keskeinen rooli monipuolisen, saavutettavan ja turvallisen asumisen tarjoajana Helsingissä. Olemme rakentaneet Hasoa yhtiöksi, jossa yhdistyvät ennakoitava talous, asukaslähtöinen palvelu sekä suunnitelmallinen ja elinkaariajatteluun perustuva kiinteistöjen ylläpito.

Haso on aiemmin tukeutunut toiminnassaan vahvasti ulkoisiin palvelukumppaneihin, mutta kasvun myötä on korostunut tarve vahvemmalle omalle osaamiselle ja yhtenäisemmälle toimintamallille. Olemme selkeyttäneet organisaatiorakennetta ja vahvistaneet Hason tapaa toimia, mikä luo vahvan perustan entistä vakaammalle ja asukaslähtöisemmälle Hasolle.

Tänä vuonna rakennamme organisaation, jossa keskeiset ydintoiminnot siirtyvät omaksi toiminnaksemme. Vuodesta 2027 alkaen Haso vastaa itse asuntojen myynnistä, keskitetystä asiakaspalvelusta, kohteiden palvelupäällikkötoiminnasta, kiinteistöosaamisesta ja taloustoiminnoista.

– Uudistumisen ytimessä on Hason tapa toimia: asukaslähtöisyys, palvelun laatu, vastuullinen kiinteistöjen ylläpito ja hyvä työyhteisö. Näin voimme tarjota sujuvaa ja vaikuttavaa palvelua sekä pitää hyvää huolta kodeistamme, toteaa Helsingin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Harri Palviainen.

Uuden organisaation rekrytoinnit ovat alkaneet

– Siirrymme uudistuvassa Hasossa palvelupäällikkömalliin, jossa vastuu on entistä lähempänä asukkaita ja kotejamme. Tämä vahvistaa läsnäoloa arjessa ja palvelun laatua, sanoo asiakaspalvelu-​ ja palvelutuotantojohtaja Hanna Rantanen.

Ensimmäiset, uuden organisaation mukaiset rekrytoinnit ovat jo käynnissä. Nyt haussa olevat asukaspalvelupäällikkö ja kiinteistöpalvelupäällikkö pääsevät rakentamaan palvelutiimiä, jonka henkilöstön rekrytointi alkaa myöhemmin keväällä. Tiimi koostuu palvelukoordinaattoreista, palvelupäälliköistä, teknisistä asiantuntijoista ja laatu- ja asuntotarkastajista. Seuraavassa vaiheessa vahvistamme organisaatiota vielä myynnin ja talouden osaajilla.

”Haluamme rakentaa Hasosta avoimen, inhimillisen ja matalahierarkkisen työyhteisön, jossa osaavat ammattilaiset voivat ottaa vastuuta ja vaikuttaa. Hyvinvoiva henkilöstö ja toimintakulttuuri näkyy suoraan hyvänä palveluna asukkaillemme.” - Harri Palviainen -

Vuodesta 2027 alkaen Hasolla työskentelee yhteensä noin 40 omaa asiantuntijaa myynnin ja markkinoinnin, asumisen palveluiden, kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen sekä näitä tukevien talous- ja rahoitus-, henkilöstö- ja lakiasiain sekä liiketoiminnan kehityksen ja laadunvarmistuksen tehtävissä. Laaja kumppaniverkostomme täydentää tätä noin 50–70 henkilötyövuoden panoksella.

Asukkaille uudistus näkyy vaiheittain vuosien 2026 ja 2027 aikana. Hason asiantuntijat ottavat entistä suuremman vastuun palvelusta ja kiinteistöjen kehittämisestä, samalla kun yhtenäistämme palvelukanavia ja uudistamme järjestelmiä.

– Tämä näkyy hyvänä tavoitettavuutena, sujuvana palveluna ja vahvana läsnäolona kiinteistöissämme, summaa Hanna Rantanen.