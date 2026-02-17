Uudistettu Koulumuseo Lagstad avataan yleisölle kansainvälisenä äidinkielen päivänä

19.2.2026 15:30:02 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

KAMU Espoon kaupunginmuseon Koulumuseo Lagstad avataan uudistettuna yleisölle lauantaina 21.2.2026. Uusi museo on suunniteltu yhdessä espoolaisten kanssa erilaisissa työpajoissa ja tapahtumissa vuoden 2025 aikana.

Kolme ihmistä seisoo selin liitutaulun edessä kirjoittamassa.
Uudistetussa Koulumuseo Lagstadissa saa kirjoittaa perinteiselle liitutaululle. KAMU Espoo, Vessi Hämäläinen Käyttöoikeus Koulumuseo Lagstadiin liittyen.

Koulumuseo Lagstad avataan entisessä Lagstadin kansakoulun opettajan asunnossa. Museon toiminta on uudistettu, ja koulumuseossa voi tutustua espoolaisten oppimiseen eri aikoina. Lagstad folkskola oli Espoon ensimmäinen kunnallinen kansakoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 1873. Koulua käytiin kevätlukukauden 1954 loppuun, jolloin lähelle valmistui uusi koulurakennus.

Espoossa aloitettiin koulumuseon suunniteltu jo 1960-luvulla, jolloin kouluihin liittyvää esineistöä ja muuta materiaalia alettiin kerätä museon kokoelmiin. Koulumuseo Lagstad avattiin yleisölle ensimmäisen kerran vuonna 2003 vanhan koulurakennuksen yläkerrassa, jossa se sijaitsi vuoteen 2021 saakka. Lagstadin vanhassa koulurakennuksessa toimii edelleen Esbo hembygdsföreningin kotiseututalo, Lagstad hembygdsgård.

Lagstad on oppimisen museo ja jokainen museokävijä on oman opintiensä paras asiantuntija. Koulumuseon näyttelyä voikin museovieraat aina täydentää sekä vanhoilla että uusilla tarinoilla ja kokemuksilla oppimisesta.

Koulumuseo on avoinna yleisölle joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Koulumuseossa järjestetään yleisölle ja ryhmille erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Ryhmäkävijät voivat vierailla Koulumuseossa myös omatoimisesti ja käyttää museon tiloja kokoontumisiin.

Avainsanat

espookulttuuriespoonkaupunginmuseokulttuuriespooKAMU Espoon kaupunginmuseo

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kolme ihmistä seisoo selin liitutaulun edessä kirjoittamassa.
Uudistetussa Koulumuseo Lagstadissa saa kirjoittaa perinteiselle liitutaululle.
KAMU Espoo, Vessi Hämäläinen Käyttöoikeus Koulumuseo Lagstadiin liittyen.
Lataa
Kaksi ihmistä seisoo lukujärjestystaulun edessä.
Koulumuseo Lagstadissa voi harjoitella lukujärjestyksen tekemistä.
KAMU Espoo, Vessi Hämäläinen Koulumuseo Lagstadiin liittyen.
Lataa
Punainen puutalo kesällä vihreiden puiden ja oksien ympäröimänä.
Koulumuseo Lagstad on vanhassa opettajien rakennuksessa.
KAMU Espoo, Vessi Hämäläinen. Koulumuseo Lagstadin liittyen.
Lataa
Ihminen katsoo hyllyllä olevia kouluruoka-annoksia.
Kouluruoka on ollut Suomessa oppilaille tarjolla jo 1940-luvulta.
KAMU Espoo, Vessi Hämäläinen. Koulumuseo Lagstadiin liittyen.
Lataa

Linkit

KAMU Espoon kaupunginmuseo tutkii, säilyttää ja esittelee Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. KAMUn museoperheeseen kuuluvat Talomuseo Glims, KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.

www.espoonkaupunginmuseo.fi | www.kulttuuriespoo.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye