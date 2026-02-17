Uudistettu Koulumuseo Lagstad avataan yleisölle kansainvälisenä äidinkielen päivänä
19.2.2026 15:30:02 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
KAMU Espoon kaupunginmuseon Koulumuseo Lagstad avataan uudistettuna yleisölle lauantaina 21.2.2026. Uusi museo on suunniteltu yhdessä espoolaisten kanssa erilaisissa työpajoissa ja tapahtumissa vuoden 2025 aikana.
Koulumuseo Lagstad avataan entisessä Lagstadin kansakoulun opettajan asunnossa. Museon toiminta on uudistettu, ja koulumuseossa voi tutustua espoolaisten oppimiseen eri aikoina. Lagstad folkskola oli Espoon ensimmäinen kunnallinen kansakoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 1873. Koulua käytiin kevätlukukauden 1954 loppuun, jolloin lähelle valmistui uusi koulurakennus.
Espoossa aloitettiin koulumuseon suunniteltu jo 1960-luvulla, jolloin kouluihin liittyvää esineistöä ja muuta materiaalia alettiin kerätä museon kokoelmiin. Koulumuseo Lagstad avattiin yleisölle ensimmäisen kerran vuonna 2003 vanhan koulurakennuksen yläkerrassa, jossa se sijaitsi vuoteen 2021 saakka. Lagstadin vanhassa koulurakennuksessa toimii edelleen Esbo hembygdsföreningin kotiseututalo, Lagstad hembygdsgård.
Lagstad on oppimisen museo ja jokainen museokävijä on oman opintiensä paras asiantuntija. Koulumuseon näyttelyä voikin museovieraat aina täydentää sekä vanhoilla että uusilla tarinoilla ja kokemuksilla oppimisesta.
Koulumuseo on avoinna yleisölle joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Koulumuseossa järjestetään yleisölle ja ryhmille erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Ryhmäkävijät voivat vierailla Koulumuseossa myös omatoimisesti ja käyttää museon tiloja kokoontumisiin.
Helena HeikkiiäMuseolehtoriKAMU Espoon kaupunginmuseoPuh:+358 43 8267893Puh:+358 43 8267893Helena.heikkila@espoo.fi
KAMU Espoon kaupunginmuseo tutkii, säilyttää ja esittelee Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. KAMUn museoperheeseen kuuluvat Talomuseo Glims, KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.
