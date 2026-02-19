Säätilanne keikahtaa viikonloppuna – sää lauhtuu ja lumisateet yleistyvät koko maassa
19.2.2026 13:58:12 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Etelärannikolla lämpötila nousee nollan asteen tuntumaan. Yleistyvät lumisateet ja lauhtuva sää vaikuttavat talvilomien meno- ja paluuliikenteeseen koko maassa. Lumisateet voivat vaikuttaa paikoin myös jalankulkuliukkauteen.
Viikkokausia vallinnut korkeapainevoittoinen ja poutainen sää on tulossa tiensä päähän viikonloppuna. Laaja matalapaineen alue saapuu perjantaina lännestä Lappiin tuoden lumisateita ensin maan pohjoisosaan. Lapissa lumisateet eivät ole runsaita, mutta pöllyävä kevyt pakkaslumi saattaa heikentää ajokeliä etenkin lauantain vastaisena yönä ja sunnuntaiaamuna.
Maan keskivaiheilla lämpötila on viikonlopun aikana 5 ja 15 pakkasasteen välillä. Pohjoisessa lämpötila pysyttelee pääosin 10 ja 20 pakkasasteen välillä, selkeällä säällä yöt voivat edelleen olla kylmiä.
Lauantaina sää lauhtuu ja lunta sataa monin paikoin koko maassa. Pääpaino lumisateissa on maan eteläosassa. Sateet alkavat pääosin heikkoina, mutta niiden ennustetaan voimistuvan iltaa kohden.
Sään lauhtuminen saattaa myös aiheuttaa paikallista kuuraliukkautta ennen lumisateiden saapumista. Ennen sateiden voimistumista liukkautta aiheuttavat paikoin myös jäätävät tihkut. Illalla sateet leviävät maan itäosaan.
”Sunnuntaihin mennessä lunta kertynee laajalti etelässä pääosin 5–10 senttimetriä. Lappiin tulee enimmillään reilut 5 senttimetriä kevyttä pakkaslunta lauantain aikana”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Vendi Pelkonen.
Matalapaineen yhteydessä tuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, mikä yhdessä lumisateen kanssa huonontaa ajokeliä laajasti.
Sää jatkuu ensi viikolla vaihtelevana
Tämänhetkisen ennusteen mukaan näyttää siltä, että yhtenäiset lumisateet jatkuisivat sunnuntaiaamuna enää maan itäosassa vetäytyen iltapäivään mennessä Suomen itäpuolelle. Lisäksi Pohjois-Lappiin saapuu todennäköisesti uuden matalapaineen myötä kevyitä lumisateita sunnuntaiaamuksi. Etelä-Suomeen saapuu tämänhetkisen ennusteen mukaan sunnuntai-illaksi seuraava matalapaine lumisateineen.
Ensi viikon alussa sää kylmenee uudelleen myös etelässä, mutta sää jatkuu todennäköisesti vaihtelevana.
