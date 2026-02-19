SDP:n Perholehto: Nuorten liikenneturvallisuutta parannetaan edellisen hallituksen eväin
– On hyvä, että hallitus tuo vihdoin nuorten liikenneturvallisuutta parantavan ajokorttiuudistuksen eduskunnan käsittelyyn. Valtava määrä valmisteluaineistoahan on ollut valmiina jo viime kaudesta lähtien, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
Marinin kaudella liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) esitteli uudistuksen, jossa nykyisestä poikkeuslupamenettelystä luovuttaisiin tarpeettomana, koska lähes kaikki hakijat saavat luvan. Sen sijaan ehdotettiin, että 17-vuotias voisi saada B-luokan rajoitetun ajo-oikeuden tietyin rajoituksin huoltajan suostumuksella. Esitys raukesi, koska sen käsittely perustuslakivaliokunnassa jäi kesken.
– Orpon hallitus on päättänyt jatkaa ikäpoikkeuslupakäytäntöä, mutta esittää siihen pääosin juuri jo Marinin hallituskaudella esitettyjä nuorten liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia, kuten 17-vuotiaiden yöaikaisen ajamisen kieltoa ja nuoren kuljettajan tunnusta autoihin, Perholehto sanoo.
– Viime kauden peruja hallituksen esityksessä on myös teoriakokeen vilpistä säädettävä kuuden kuukauden osallistumiskielto uuteen kokeeseen, riskientunnistamiskoulutuksen laajentaminen sekä opetuksen lisääminen.
Viime kaudella rauenneessa esityksessä oli myös muita elementtejä, kuten ajokorttikoulutukseen kuuluvan liukkaalla ajamisen harjoittelun suorittaminen pääosin ajoharjoitteluradalla, jota ei ole sisällytetty nyt annettuun lakiesitykseen.
– Eduskuntakäsittelyn aikana keskeistä on palauttaa kunniaansa se perusajatus, ettei ajo-opetuksen tarkoitus ole minimoida ajokortin hintaa, vaan maksimoida liikenneturvallisuus. Suomen tilanne nuorten liikenneturvallisuuden osalta on suhteessa väkilukuun Pohjoismaiden vakavin, joten kaikki turvallisuutta parantavat keinot on käytävä huolella läpi.
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
