SDP:n Perholehto: Nuorten liikenneturvallisuutta parannetaan edellisen hallituksen eväin

SDP:n Juha Viitala: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähyys vaikeuttaa valmistumista – toimia tarvitaan 19.2.2026 12:17:37 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Juha Viitala on huolissaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähäisyydestä ja opiskelijoiden valmistumisen viivästymisestä. Viitala jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen tänään (19.2.) ja toivoo hallitukselta toimia erityisesti sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkojen riittävyyden varmistamiseksi.