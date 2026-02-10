Taidevaltakunta '26 -biennaalin taiteilijat julkistetaan 6.3.2026 Tampereella

Tampereen taidemuseo julkistaa Taidevaltakunta ’26 -biennaaliin osallistuvat taiteilijat perjantaina 6.3.2026 klo 11 Finlaysonin alueella Media 54:n tiloissa, osoitteessa Satakunnankatu 18. Median edustajat ovat tervetulleita mukaan seuraamaan julkistusta. Ilmoittautuminen sähköpostilla heli.hakala@tampere.fi.

Kutsuimme biennaaliin mukaan taiteilijoita, jotka asuvat, työskentelevät tai ovat muuten sidoksissa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueisiin. Saimme 215 hakemusta yksittäisiltä taiteilijoilta, taiteilijapareilta ja kollektiiveilta. Hakemukset sisälsivät useita teosehdotuksia, joista tuotamme biennaaliin yhteensä 39 teosta.

Taidevaltakunta haastaa ja demokratisoi taidemuseoiden ja kuraattorien perinteisiä valtarakenteita. Siksi haimme valintaraatiin myös taidekentän ja museoiden ulkopuolisia henkilöitä keskustelemaan teoksista ja valitsemaan niitä. Valintaraati koostui 15 jäsenestä, joista kuusi oli avoimen haun kautta valittuja maallikkojäseniä.

Kesän 2026 biennaali on ennen kaikkea yhteinen tila, jossa voi kuvitella tulevaisuuksia – rohkeasti, vapaasti ja yhdessä. Biennaalin teema YHDESSÄ ulottuu taiteen sisältöihin, muotoihin, työskentelytapoihin, kävijäkokemukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Taidevaltakunta ’26 levittäytyy kahteen näyttelytilaan, Finlaysonin alueen TR1-rakennukseen ja Taidekeskus Haiharaan, sekä kaupunkitilaan.