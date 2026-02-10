Taidevaltakunta '26 -biennaalin taiteilijat julkistetaan 6.3.2026 Tampereella
20.2.2026 07:30:00 EET | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Kutsu
Taidevaltakunta on Hämeenlinnan taidemuseon, Tampereen taidemuseon ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan perustama yhteistyöhanke. Se järjestää joka toinen vuosi nykytaiteen biennaalin Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueilla. Tampereen taidemuseo järjestää seuraavan biennaalin Tampereella 13.6.–16.8.26.
Tampereen taidemuseo julkistaa Taidevaltakunta ’26 -biennaaliin osallistuvat taiteilijat perjantaina 6.3.2026 klo 11 Finlaysonin alueella Media 54:n tiloissa, osoitteessa Satakunnankatu 18. Median edustajat ovat tervetulleita mukaan seuraamaan julkistusta. Ilmoittautuminen sähköpostilla heli.hakala@tampere.fi.
Kutsuimme biennaaliin mukaan taiteilijoita, jotka asuvat, työskentelevät tai ovat muuten sidoksissa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueisiin. Saimme 215 hakemusta yksittäisiltä taiteilijoilta, taiteilijapareilta ja kollektiiveilta. Hakemukset sisälsivät useita teosehdotuksia, joista tuotamme biennaaliin yhteensä 39 teosta.
Taidevaltakunta haastaa ja demokratisoi taidemuseoiden ja kuraattorien perinteisiä valtarakenteita. Siksi haimme valintaraatiin myös taidekentän ja museoiden ulkopuolisia henkilöitä keskustelemaan teoksista ja valitsemaan niitä. Valintaraati koostui 15 jäsenestä, joista kuusi oli avoimen haun kautta valittuja maallikkojäseniä.
Kesän 2026 biennaali on ennen kaikkea yhteinen tila, jossa voi kuvitella tulevaisuuksia – rohkeasti, vapaasti ja yhdessä. Biennaalin teema YHDESSÄ ulottuu taiteen sisältöihin, muotoihin, työskentelytapoihin, kävijäkokemukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Taidevaltakunta ’26 levittäytyy kahteen näyttelytilaan, Finlaysonin alueen TR1-rakennukseen ja Taidekeskus Haiharaan, sekä kaupunkitilaan.
Yhteyshenkilöt
Virpi NikkarinäyttelypäällikköTampereen taidemuseo ja MuumimuseoPuh:+358 (0)40 800 4389virpi.nikkari@tampere.fi
Johanna KangasmuseoamanuenssiTampereen taidemuseoPuh:+358 (0)40 801 6873johanna.t.kangas@tampere.fi
Taidevaltakunta
Hämeenlinnan taidemuseo, Tampereen taidemuseo ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva perustivat vuonna 2021 Taidevaltakunnan, joka järjestää biennaalinäyttelyn vuorotellen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Taidevaltakunta on osa kolmen kuvataiteen vastuumuseon alueellista taidemuseotyötä. Kahden vuoden välein järjestettävä Taidevaltakunta-näyttelykonsepti kiertää kolmessa maakunnassa. Konseptin kuuluu taidemuseoiden välinen tiivis yhteistyö, ulkopuolisten asiantuntijoiden antama sparraus ja tulevaisuusajattelu. Oppimisen ja kehittämisen lisäksi keskiössä on myös taidevallan jakaminen ja osallisuuden lisääminen. Taidevaltakunta elää jatkuvasti uudistuvana tutkimuksellisena prosessina, jonka kiinnekohtia ovat kahden vuoden välein toteutuvat näyttelyt.
