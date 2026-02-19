SDP:n Matias Mäkynen: Sähkön kohtuullinen siirtohinta varmistettava Fingridin osinkojen jaon sijaan

Monet sähkön kuluttajat ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin sähkön siirtohintojen noustua rajusti. Valtio-omisteinen kantaverkkoyhtiö Fingrid on lukuisia kertoja vedonnut merkittäviin investointitarpeisiin ja sähköverkon kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin perusteena kasvaneille kantaverkon siirtomaksuille. Samaan aikaan yhtiö on kuitenkin jakanut Kauppalehden mukaan vuosien 2015–2024 aikana lähes 1,3 miljardin euron osingot. Energiakriisin aikaan yhtiö jakoi myös ulos kertyneitä ns. pullonkaulatuloja.

– Suomen valtio on Fingridin enemmistöomistaja. Ei ole millään tavalla kestävää omistajapolitiikkaa, kun kotitalouden maksavat nousseita siirtohintoja, yhtiö vaatii mahdollisuuksia korottaa verkkomaksuja vielä enemmän ja osingonsaajat korjaavat tuotot. Siksi olen jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Fingridin omistajaohjauspolitiikasta, Mäkynen jatkaa.

Fingrid on valtion enemmistöomistama strategisen intressin yhtiö, jolla on laista tuleva tehtävä ja vastuu huolehtia Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta. Nyt tarvitaan vahvempaa otetta omistajaohjauksesta. Eduskunta on ollut jo usean vaalikauden ajan yksimielinen sähkön siirtohintojen alentamisen tarpeesta yli hallitus-oppositio-rajan. Samalla yhtiön on huolehdittava riittävistä investoinneista, jotta teollisuuden ja sähkön tuotannon investoinnit saadaan tehtyä.

– Yhteiskunnan sähköistyminen ja Suomen uusteollistaminen vaativat sähköverkon nopeaa kehittämistä, mutta ei saa johtaa kotitalouksien sähkölaskujen kohtuuttomaan nousuun. Hallitus päätti jo keväällä 2024 pääomittaa Fingridiä investointikyvyn varmistamiseksi, mutta pääomitusta ei ole vieläkään tehty. Investointien turvaamiseksi ja verkkomaksujen korotuspaineen hillitsemiseksi pääomitus olisi syytä toteuttaa nopeasti. Siksi olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen, jonka allekirjoitti myös 14 muuta SDP:n kansanedustajaa, Mäkynen päättää.