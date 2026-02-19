Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 24.2.2026
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 24 februari 2026 från kl. 17.30 i Mestari-salen på mötes- och kongresshotellet Majvik i Kyrkslätt, Majviksvägen 1.
På sammanträdet behandlas bland annat beviljande av proprieborgen för Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:s lån och antecknande av redogörelser för bindningar för 2025 för kännedom.
Därtill antecknas för kännedom välfärdsområdesstyrelsens svar på fullmäktigemotioner och frågor till styrelsen som gäller verkställighet av uppdaterade rekommendationer för preventivmedel, identifiering och behandling av gynekologiska sjukdomar samt tillgång till gynekologiska tjänster, hur kunskap från strukturellt socialt arbete utnyttjas i beslutsfattandet, erbjudande av stöd inom rådgivningens tjänster till personer som upplevt missfall, möjliggörande av användningen av Wilma inom elevhälsan och genomförandet av fysiska hälsoundersökningar för rehabiliteringsklienter inom mentalvården.
Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal. På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga "Eftersnacket" med välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter.
Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
