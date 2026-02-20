Nyt voit tarkistaa sinulle varatut ajat ÖVPH-sovelluksesta
20.2.2026 11:38:30 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen ÖVPH-sovelluksen päivitetty versio on julkaistu. Voit nyt näppärästi tarkistaa sovelluksesta sinulle varatut terveydenhuollon vastaanottoajat sekä päivittää omat yhteystietosi ajan tasalle.
ÖVPH-sovellus on integroitu alueella käytössä olevaan terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmään, minkä ansiosta käyttäjät näkevät tulevat ajanvaraukset eli vastaanottoajan ja -paikan suoraan sovelluksesta.
– Terveydenhuollon ajanvarausten tarkempien tietojen tarkastelu, aikojen varaaminen, muuttaminen ja peruminen tapahtuu Kansalaisten terveyspalvelussa, neuvoo kehittämissuunnittelija Sonja Friman.
Huomaathan, että Fimlabilta varaamasi laboratorioajat eivät näy ÖVPH-sovelluksessa.
Kun sovellus ohjaa sinut jatkamaan asiointia Kansalaisen terveyspalvelussa, linkki vie sinut oikeaan paikkaan, mutta asiointi edellyttää uutta tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
Sovelluksen kautta voi liittyä sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon videovastaanotoille.
Integraation myötä voit päivittää sovelluksessa oman puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä tilata tekstiviestimuistutukset. Tiedot päivittyvät suoraan asiakas- ja potilastietojärjestelmään.
– Jos haluat esimerkiksi saada tekstiviestillä muistutuksen lähestyvästä vastaanottoajasta, käy tarkistamassa, että olet antanut tähän luvan. Jotta voimme esimerkiksi ilmoittaa sinulle muutoksista vastaanottoajoissa tai tarjota peruutusaikaa vastaanotolle, tarvitsemme ajantasaiset yhteystietosi.
Chattaile sovelluksessa
Huhtikuussa 2025 käyttöön otetulla ÖVPH-sovelluksella on jo yli 12 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.
ÖVPH-sovelluksen voivat ladata sovelluskaupasta kaikki hyvinvointialueen asiakkaat. Sovelluksen kautta voit asioida kaikissa chat-palveluissamme ja löydät myös suorat linkit digitaalisiin palveluihimme.
– Sairaanhoitajan chat on käytetyin, mutta esimerkiksi vaihteen chat on ollut todella suosittu. Vaihteen chat auttaa esimerkiksi löytämään oikeat yhteystiedot tai neuvoo digipalveluidemme käytössä, Friman kertoo.
Mikäli sinulla on jo käytössäsi ÖVPH-sovellus, eivätkä uudet ominaisuudet tule näkyviin, voit poistaa sovelluksen, ladata sen uudelleen ja kirjautua sisään.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
