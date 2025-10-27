Muoti- ja urheilukauppa kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Pakkastalvi käänsi kaupan suunnan – muoti ja urheilu kasvoivat tammikuussa reippaasti
20.2.2026 09:05:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Muoti- ja urheilukauppa | Tiedote
Talvinen tammikuu käänsi muotikaupan ja vauhditti urheilukauppaa. Muoti- ja urheilukaupan myynti kasvoi tammikuussa selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun pakkassäät saivat kuluttajat liikkeelle. Muotikauppa kasvoi 9 prosenttia ja urheilukauppa 10,2 prosenttia.
Muotivaatteiden kysyntä nousi 10,7 prosenttia ja urheiluvaatteiden peräti 17 prosenttia. Verkkokauppa jatkoi kasvuaan kivijalkakauppaa nopeammin – vaateiden myynti verkossa kasvoi 17 prosenttia.
– Talvinen tammikuu toi kauan kaivattua vetoapua kaupalle. Joulun jälkeen tapahtunut säiden kylmeneminen vauhditti erityisesti päälysvaatteiden, kerrastojen ja talviurheiluvälineiden myyntiä. Ihmiset tarvitsivat aidosti talvivaatteita, ja se näkyi heti kassalla.
Käänteen merkit jo syksyllä
Ostovoiman piristymisen merkkejä oli havaittavissa jo alkusyksystä, vaikka työllisyysluvut olivat heikkoja. Loppusyksyn ja joulun leudot säät sekä yleinen tappiomieliala painoivat kuitenkin kysyntää. Nyt pakkassäiden myötä patoutunut tarve purkautui nopeasti.
Vuonna 2025 muodin kulutus laski vielä 1,0 prosenttia eli noin 35 miljoonaa euroa, ja markkinan koko jäi 3,3 miljardiin euroon. Urheilukaupan arvo oli 1,3 miljardia euroa, mutta se supistui 70 miljoonaa euroa eli 5,2 prosenttia.
Urheilukaupassa sääolosuhteiden vaikutus on suuri.
– Lämpötila, lumen määrä ja luonnon olosuhteet vaikuttavat suoraan myyntiin. Kylmä pakkaskeli on ollut erinomainen vaatekaupalle. Myös Lapin hyvä lumitilanne matkailukeskuksissa on tukenut kysyntää.
Tammikuu osoitti konkreettisesti, kuinka ratkaiseva rooli säällä on erityisesti sesonkituotteiden myynnissä – ja miten nopeasti kuluttajakysyntä voi palautua oikeissa olosuhteissa.
Lisätietoja:
Velimatti Kankaanpää, toimitusjohtaja, Muoti- ja urheilukauppa ry,
+358 400 600 037, velimatti.kankaanpaa@muotijaurheilukauppa.fi
Vuonna 2025 muodin kulutuksen arvo oli 3,33 miljardia ja urheilukaupan tuotteiden kulutuksen arvo 1,26 miljardia euroa.
Lähteet: Muoti- ja urheilukauppa ryn tilasto
Tietoja julkaisijasta
Muoti- ja urheilukauppa ry on alan yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka jäseniä ovat muoti- ja urheilukaupan ketjut, kaupat, tavaratalot ja marketit sekä brändit ja tavarantoimittajat.
