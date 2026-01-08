Pogostan Hiihto: Päätös maaliskuun tapahtumasta tehdään viikolla 9

Päätös Suomen itäisimmän massahiihdon järjestämisestä tehdään helmikuun lopulla. Pogostan Hiihto on määrä järjestää 14. maaliskuuta.

”Seuraavan kymmenen päivän ajalle ennustetaan jonkin verran lumisadetta. Tämä pitää yllä toivonliekkiä siitä, että tapahtuma voidaan järjestää”, sanoo kilpailun johtaja Antti Immonen Ilomantsin Urheilijoista.

Riskit kasvavat kuun loppua kohti



Järjestäjä otti tällä viikolla aikalisän lopullisen päätöksen tekemisestä, vaikka epävarmuus painaa myös osallistujia.

”Saamme päivittäin yhteydenottoja, joissa kysytään tapahtuman kohtalosta. Saamme myös neuvoja siitä, että reitti voitaisiin tehdä muualle, missä lunta on enemmän tai missä lumen vähyys ei haittaa yhtä paljon.”

Päätös tehdään viikon 9 lopussa.

”Mitä lähemmäs tapahtumaa päätös siirtyy, sitä enemmän järjeställe kertyy kustannuksia ennakkoon tilattavista ajanottojärjestelmästä ja numerolapuista. Pyrimme välttämään tuhansiin euroihin nousevia kustannuksia siltä varalta, jos tapahtumaa ei lopulta pystytä järjestämään. Päätöstä viivyttämällä otamme itsellemme lisää riskiä”, Immonen sanoo.

Katse taivaalle – kosteampaa lunta toivotaan

Immonen joukkoineen seuraa sääennusteita erityisen tarkasti tulevan viikon aikana.

”Joidenkin ennusteiden mukaan Ilomantsiin voi sataa muutamia kymmeniä senttejä seuraavan kymmenen päivän aikana. Ydinkysymys on, kuinka paljon lunta lopulta tulee ja onko se höttöistä pakkaslunta vai kosteampaa”, Immonen sanoo.

Kun päätös tehdään, siitä tiedotetaan nopeasti.

”Arvioimme silloin, miten aiemmat ennusteet ovat toteutuneet ja mitä seuraavalle viikolle ennustetaan. Tahtotilamme on järjestää tapahtuma.”