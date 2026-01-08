Pogostan Hiihto: Päätös maaliskuun tapahtumasta tehdään viikolla 9

20.2.2026 06:25:00 EET | Ilomantsin Urheilijat | Tiedote

Jaa

Ennustetut lumisateet pitävät yllä toivoa tapahtuman järjestämisestä maaliskuun puolivälissä.

Pogostan Hiihdon reitti kulkee muun muassa Ilomantsin harjuilla.
Pogostan Hiihdon reitti kulkee muun muassa Ilomantsin harjuilla. Kuva: Tuomo Turunen

Päätös Suomen itäisimmän massahiihdon järjestämisestä tehdään helmikuun lopulla. Pogostan Hiihto on määrä järjestää 14. maaliskuuta. 

”Seuraavan kymmenen päivän ajalle ennustetaan jonkin verran lumisadetta. Tämä pitää yllä toivonliekkiä siitä, että tapahtuma voidaan järjestää”, sanoo kilpailun johtaja Antti Immonen Ilomantsin Urheilijoista.

Riskit kasvavat kuun loppua kohti
  
Järjestäjä otti tällä viikolla aikalisän lopullisen päätöksen tekemisestä, vaikka epävarmuus painaa myös osallistujia. 

”Saamme päivittäin yhteydenottoja, joissa kysytään tapahtuman kohtalosta. Saamme myös neuvoja siitä, että reitti voitaisiin tehdä muualle, missä lunta on enemmän tai missä lumen vähyys ei haittaa yhtä paljon.”

Päätös tehdään viikon 9 lopussa. 

”Mitä lähemmäs tapahtumaa päätös siirtyy, sitä enemmän järjeställe kertyy kustannuksia ennakkoon tilattavista ajanottojärjestelmästä ja numerolapuista. Pyrimme välttämään tuhansiin euroihin nousevia kustannuksia siltä varalta, jos tapahtumaa ei lopulta pystytä järjestämään. Päätöstä viivyttämällä otamme itsellemme lisää riskiä”, Immonen sanoo. 

Katse taivaalle – kosteampaa lunta toivotaan  

Immonen joukkoineen seuraa sääennusteita erityisen tarkasti tulevan viikon aikana. 

”Joidenkin ennusteiden mukaan Ilomantsiin voi sataa muutamia kymmeniä senttejä seuraavan kymmenen päivän aikana. Ydinkysymys on, kuinka paljon lunta lopulta tulee ja onko se höttöistä pakkaslunta vai kosteampaa”, Immonen sanoo. 

Kun päätös tehdään, siitä tiedotetaan nopeasti. 

”Arvioimme silloin, miten aiemmat ennusteet ovat toteutuneet ja mitä seuraavalle viikolle ennustetaan. Tahtotilamme on järjestää tapahtuma.”

Avainsanat

pogostan hiihtoilomantsilaturetkimassahiihto

Yhteyshenkilöt

Antti ImmonenPogostan Hiihto, kilpailun johtajaIlomantsin Urheilijat ry

Puh:050-4690495

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilomantsin Urheilijat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye