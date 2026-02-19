Kutsu: Aamu Kelassa 18.3.2026: Kallisarvoiset vauvat – saisiko rahalla Suomeen lisää lapsia?
Aamu Kelassa -keskustelutilaisuudessa kysytään, millaisilla yhteiskunnallisilla toimilla ihmisiä voidaan auttaa pääsemään toivomaansa lapsilukuun. Entä millainen rooli sosiaaliturvalla on?
Saamme Suomessa keskimäärin vähemmän lapsia kuin haluamme, ja vähiten vauvoja syntyy matalimmin koulutetuille. Samalla lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt, ja suomalaiset vanhemmat ovat maailman uupuneimpien joukossa.
Onko perheen perustamisesta tulossa liian kallista? Saisiko vauvapulaa ratkottua rahalla, kuten Virossa on tehty? Tilaisuudessa keskustellaan siitä, millaisilla yhteiskunnallisilla toimilla ihmisiä voitaisiin auttaa pääsemään toivomaansa lapsilukuun. Kysymme myös, millaisia päätöksiä nyt tarvitaan, jotta tulevaisuuden Suomessakin on hyvinvoivia perheitä.
Aamu Kelassa -tilaisuuden aluksi professori Allan Puur Tallinnan yliopistosta kertoo Viron tuista lapsiperheille ja niiden vaikutuksista syntyvyyteen.
Paneelissa aiheesta keskustelevat valtionvarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen, nuorten YK-delegaatti Cevor Tikerpuu ja Itlan toimitusjohtaja Katri Vataja. Tilaisuuden juontaa Maria Ruuska, ja keskustelun vetää yhteen Kelan vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Aika: Keskiviikkona 18.3.2026 klo 8.30–10.30. Aamupuuro tarjolla klo 8.30–9. Ohjelma ja striimi alkavat klo 9.
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 16.3.2026.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina LundqvistJohtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaKelaPuh:020 634 1424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera AdolfsenViestinnän asiantuntijaKelaPuh:020 635 4733etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
