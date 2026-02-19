Sote-valiokunnan oppositio: Alkoholin etämyyntiä koskevien asiakirjojen julkistaminen mahdollistaa käänteen hallituksen alkoholilakiesitykseen
19.2.2026 17:37:02 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä asiakirjat, jotka koskevat Suomen ja Euroopan komission välistä Pilot-menettelyä alkoholin etämyyntiä koskevan Suomen lainsäädännön EU-oikeuden yhteensopivuudesta. Ministeriö oli esittänyt asiakirjojen salaamista, mutta valiokunta päätyi tänään arvioinnissaan siihen, että tiedot tulee julkistaa.
– Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltiin tänään pitkään näiden asiakirjojen julkisuutta. Onneksi saimme päätöksen aikaan, jonka pohjalta ratkaisevat asiakirjat julkistettiin yksimielisesti, kansanedustaja Aki Lindén toteaa.
– Olemme huolellisesti valiokunnassa arvioineet, onko olemassa sellaisia välttämättömiä syitä, joiden vuoksi asiakirjojen tulisi olla salassa pidettäviä, kertoo kansanedustaja valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.
Perustuslain 50 §:n mukaan valiokuntien asiakirjat ovat asian käsittelyn päätyttyä julkisia ja tästä voidaan perustuslain mukaan poiketa vain välttämättömästä syystä. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan asiakirjat ovat salassa pidettäviä jos ”tiedon antaminen niistä aiheuttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai pääoma- ja rahoitusmarkkinoille taikka vaarantaisi kansallista turvallisuutta” tai ne sisältävät tietoa liike- tai ammattisalaisuudesta taikka henkilön terveydentilasta tai hänen taloudellisesta asemastaan ja tiedon antaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa. EU-asiassa salassa pidon peruste on myös, jos suuri valiokunta on tehnyt asiassa vaiteliaisuuspäätöksen.
– Ministeriöltä saadun selvityksen, eduskunnan työjärjestyksen sekä muun lainsäädännön arvioinnin pohjalta tulimme siihen tulokseen valiokunnassa, että näiden asiakirjojen tietojen tulisi olla julkisia, kansanedustaja Hanna-Leena Mattila toteaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on luokitellut Pilot-menettelyä koskevat asiakirjat turvallisuusluokan IV asiakirjoiksi. Turvallisuusluokittelua koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaan turvallisuusluokka IV koskee asiakirjoja, joiden sisältyvän tiedon paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa lievää vahinkoa tiedonhallintalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetulle suojattavalle edulle.
– Myös tämä seikka puolsi sitä, ettei kriteeri merkittävästä vahingosta täyttynyt, eivätkä asiakirjat rajattuja poikkeuksia lukuun ottamatta olleet salassa pidettäviä eduskunnan työjärjestyksen nojalla, kansanedustaja Suna Kymäläinen sanoo.
– Mielestämme asiakirjat ovat sellaisia, ettei tiedon antaminen niistä aiheuta merkittävää vahinkoa millekään eduskunnan työjärjestyksessä tarkoitetulle intressille. Valiokunta päätyi kuitenkin vaiteliaisuuteen koskien yhtä asiakirjaa, jonka osalta salassa pitämisen kriteerit täyttyvät, kansanedustaja Kymäläinen jatkaa.
– Eduskunnan käsiteltävänä olevien asioiden julkisuus palvelee demokratian toteutumista. Asiakirjojen julkistaminen edistää avoimuutta sekä kansalaisten oikeutta saada tietoa käsiteltävänä olevista asioista, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen painottaa.
– Alkoholinlain muutokset koskien etämyyntiä tulee käsitellä kaiken saatavilla olevan tiedon valossa. On huolestuttavaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ja ministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat valmistelleet lainsäädäntöä kertomatta näitä asioita julkisuuteen. Vielä oudommaksi tilanteen tekee sen, että myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan on pitänyt erikseen vaatia näitä asiakirjoja päätöksenteon tueksi. Vielä tänäänkin näitä asiakirjoja on esitetty vaiteliaisuuden piiriin, sanoo kansanedustaja Ville Merinen.
– On huolestuttavaa, että hallituksen esityksessä ei käsitellä millään tavalla EU:n Pilot-menettelyssä kertynyttä tietoa. On myös sääli, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle jo lausunnon antaneilla valiokunnilla ei ole näitä tietoja ollut käytettävissä, sanoo kansanedustaja Bella Forsgrén.
Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä nimenomaan etämyynnin järjestämistä koskevat alkoholinlain pykälät. Pilot-menettelyssä saadut EU-komission vastaukset tuovat ratkaisevaa tietoa koskien etämyynnin järjestämistä EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
– Iloitsemme oppositiossa siitä, että salassa pidetyt tiedot, jotka tulevat nyt julkisiksi, antavat vaihtoehtoisen kuvan siitä, miten etämyynti tulisi järjestää. Tähän asti on usein väitetty, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa alkoholin etämyynti ulkomailta 80-prosenttisiin alkoholijuomiin asti. Se ei pidä paikkansa näiden uusien tietojen valossa, kertoo kansanedustaja Suna Kymäläinen.
– Suomalaiset ja ulkomaalaiset toimijat ovat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa hallituksen alkoholilain muutoksia koskevassa esityksessä. Petteri Orpon hallituksen ratkaisuna on järjestää etämyynti niin, että siinä missä ulkomaalaiset toimijat voisivat myydä ihmisten kotioville kaikkia alkoholijuomia, suomalaiset toimijat näin menetellessään syyllistyisivät rikokseen. Suomalaiset kun voisivat myydä alkoholia vain monopolin vähittäismyyntirajaan (5,5 % / 8 %) asti etämyyntinä, sanoo kansanedustaja Hilkka Kemppi.
– Aikoinaan Sipilän hallituskauden aikana hyväksytyssä yksimielisessä eduskunnan ponnessa edellytetään, että alkoholin etämyyntiä koskevat pykälät selkeytetään siten, että ulkomaalaisia ja suomalaisia toimijoita kohdellaan samalla tavalla. Eduskunta siis vaati nimenomaan ponnessaan, että suomalaisten toimijoiden yhdenvertaisuus tulee turvata. Hallituksen esitys ei ole tämän eduskunnan yksimielisen ponnen mukainen. Pilot-menettelystä saatujen tietojen pohjalta Suomessa olisi mahdollisuus säätää alkoholia koskeva etämyynti niin, että ulkomaalaisia ja suomalaisia toimijoita kohdeltaisiin samalla tavalla, kansanedustaja Hanna-Leena Mattila muistuttaa.
– Suomen joutuminen Pilot-menettelyyn kääntyi lopulta myönteiseksi Suomelle, koska sen aikana kertynyt tieto osoittaa, että vaihtoehto hallituksen esitykselle on olemassa. Mikä turvaisi paremmin alkoholin monopolin säilymisen ja suomalaisten yrittäjien oikeudenmukaisen kohtelun, nyt eduskunnalla on mahdollisuus varmistaa, uusien julkistettujen tietojen valossa, että suomalaiset yrittäjät eivät jääkään ulkomaisten kilpailijoidensa jalkoihin, kansanedustaja Aki Lindén iloitsee.
Yhteyshenkilöt
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Ville MerinenKansanedustajaPuh:050 355 4935ville.merinen@eduskunta.fi
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Hanna-Leena MattilaKansanedustajaPuh:09 432 3023hanna-leena.mattila@eduskunta.fi
Hilkka KemppiKansanedustajaPuh:09 432 3086hilkka.kemppi@eduskunta.fi
Aino-Kaisa PekonenKansanedustajaPuh:09 432 3140aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
